Gustavo Petro dio nuevas noticias sobre la recuperación del Galeón San José: “Hay piratas en el mundo”

El presidente reveló que la madera del barco sobrevivió y la misión es rescatarla - crédito Presidencia de la República

La posibilidad de que la madera original del Galeón San José pueda ser recuperada y exhibida representa un avance significativo en la preservación del patrimonio histórico colombiano.

Durante la sesión televisada del 25 de noviembre del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro anunció que, según los últimos hallazgos, “al parecer sobrevive” la estructura de madera del emblemático navío, lo que abre la puerta a su eventual extracción y exposición pública.

El mandatario subrayó que este descubrimiento solo se confirmó recientemente y afirmó: “Eso lo supimos sólo hasta ahora. Se puede sacar y mostrar cómo era. Difícil, pero se puede”.

El presidente Petro, acompañado por la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, participó hace una semana en las labores de inmersión en el lecho marino donde reposan los restos del galeón San José.

Estas son las monedas que recuperaron en la locación del galeón San José - crédito Armada Nacional

Durante esta visita, presenció la recuperación de las primeras piezas del naufragio, un proceso que ha sido posible gracias a la capacidad técnica de la Armada de Colombia y a la inversión del Gobierno nacional en investigación y extracción de elementos que conforman el patrimonio histórico del país.

El jefe de Estado expresó su expectativa de que todas las piezas sean recuperadas, aunque advirtió sobre los desafíos que implica la protección de estos bienes frente a intereses externos.

“Tendremos problemas, porque hay piratas en el mundo que se quieren quedar con lo que ellos llaman tesoros, que para nosotros es patrimonio nacional, nuestra historia”, señaló el presidente Petro.

Además, instruyó a los funcionarios para que avancen en la creación de un museo en Cartagena, donde se exhibirán los objetos recuperados. Según sus palabras, este proyecto se materializará en el futuro, dado el tiempo que requieren las investigaciones, y enfatizó que elementos como monedas de oro, cañones de bronce y plata serán tratados como patrimonio de Colombia y no como simples tesoros.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, destacó la colaboración entre su cartera, la Armada y la Dirección General Marítima (Dimar) en la investigación y excavación arqueológica del galeón.

Este jarrón fue uno de los objetos recuperados en el galeón San José, según el Icanh - crédito Colprensa

Explicó que se está construyendo una ruta de investigación que permitirá al Estado colombiano, con sus propios recursos y capacidades, liderar la recuperación y el estudio de los hallazgos. “Estamos construyendo la ruta, junto con la Armada, para generar el proceso de estudio con las piezas”, afirmó la ministra Kadamani.

El Ministerio de las Culturas, en conjunto con la Armada y la Dimar, continúa desarrollando investigaciones y excavaciones para profundizar en el conocimiento de los restos del galeón.

La tecnología empleada por la Armada, financiada por el actual Gobierno, ha permitido alcanzar zonas de gran profundidad y extraer las primeras piezas del Galeón San José para su análisis. El presidente Petro reiteró la importancia de proteger estos bienes frente a quienes buscan apropiarse de lo que consideran tesoros, recordando que para Colombia representan un legado histórico.

Cabe recordar que el Galeón San José, construido a finales del siglo XVII, fue diseñado para transportar las riquezas de América hacia España.

Por ahora siguen las exploraciones para conocer más de los restos del galeón - crédito @petrogustavo / X

Su historia quedó marcada en 1708, cuando, tras zarpar de Portobelo (Panamá) con destino a Cartagena de Indias, fue interceptado y hundido por corsarios británicos al mando del capitán Charles Wager durante la Batalla de Barú.

El interés en esta embarcación radica en que llevaba un botín estimado en USD 20.000 millones, destinado al rey Felipe V.

El destino final del galeón permaneció oculto hasta que, en 2015, la Armada colombiana logró captar imágenes que confirmaron la localización de la nave.

El hallazgo se produjo a 600 metros de profundidad y a varias millas náuticas de la costa de Cartagena, lo que permitió a los investigadores identificar de manera concluyente los restos del legendario barco.

Es asó como 4 siglos después, el San José sigue generando interés y debate, tanto por su valor arqueológico como por el significado que tiene para la memoria nacional.