Colombia

Daniel Quintero se pronunció tras condena contra el hermano del expresidente Uribe: “Los 12 apóstoles fue un grupo paramilitar que mató a cientos de personas”

Ante la condena de Santiago Uribe Vélez, el exalcalde de Medellín remarcó la repercusión de la sentencia y la vinculó el caso con décadas de violencia y paramilitarismo en Antioquia

Daniel Quintero se refirió al
Daniel Quintero se refirió al fallo contra el hermano del expresidente Uribe, insistiendo en la necesidad de derrotar estructuras ligadas al paramilitarismo y la corrupción - crédito Montaje Infobae

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 28 años y 4 meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

La decisión revocó la absolución dictada en primera instancia y atribuyó responsabilidad a Uribe Vélez en la creación y operación de la organización paramilitar conocida como “Los 12 Apóstoles”.

De acuerdo con el fallo, la estructura paramilitar actuó en la región norte del departamento de Antioquia durante la década de los 90 y ejecutó homicidios selectivos de personas señaladas como presuntos delincuentes o colaboradoras de la guerrilla.

Los magistrados concluyeron que Uribe Vélez participó en la conformación y el funcionamiento del grupo, considerado responsable de crímenes catalogados como de lesa humanidad.

Esta condena incluye específicamente el asesinato de un conductor de bus, entre otros hechos violentos.

La determinación judicial ocurre tras un prolongado proceso legal en el que la Fiscalía General vinculó a Uribe Vélez con la planeación y respaldo a “Los 12 Apóstoles”.

En esta segunda instancia, los jueces establecieron que los hechos forman parte de un contexto de violencia sistemática contra civiles.

Pronunciamiento de Daniel Quintero: “Es nuestro deber derrotarlos”

Tras lo anterior, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reaccionó en sus redes sociales a la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe.

El pronunciamiento de Quintero se centró en resaltar la gravedad del fallo judicial y en asociarlo con la historia de violencia en el departamento de Antioquia.

Condenado el hermano de Álvaro Uribe por matar antioqueños. A esto nos hemos enfrentado. Es nuestro deber derrotarlos”, expresó Quintero en su publicación en X.

El exalcalde también señaló: “Acaba de ser condenado el hermano de Álvaro Uribe Vélez a 28 años de prisión en segunda instancia por algo que era vox populi en Antioquia. Y es que Uribe participó en la conformación de los 12 apóstoles, un grupo paramilitar que mató a cientos de personas en Antioquia”.

En su mensaje, Quintero enfatizó la condición de víctimas de personas humildes al afirmar: “A Uribe lo condenan, además, por el asesinato, particularmente, de un conductor de un bus. Las personas humildes fueron las que cayeron durante todo este periodo”.

Finalizó con una referencia a desafíos históricos del país: “A eso es a lo que nos hemos enfrentado, a la génesis del paramilitarismo, de la corrupción, de los que han querido matar el cambio social en Colombia. Tenemos que derrotarlos”.

