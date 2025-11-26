Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Polémica por abrazo de la mamá de Blessd al artista en pleno concierto en el Vie Claro de Bogotá - crédito letengoelchisme / Instagram

El reciente concierto de Blessd en Bogotá no solo marcó un récord de asistencia, también desató una intensa discusión en redes sociales por la presencia de su madre en el escenario.

Más de 55.000 personas colmaron el Vive Claro el 22 de noviembre, en una noche que agotó boletería y fue considerada un hito en la carrera del artista paisa. Sin embargo, el momento más comentado no fue una canción, sino el emotivo abrazo entre “El Bendito” y su madre, que le dio la bendición antes de que subiera al escenario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La escena, captada entre luces y ovaciones, se viralizó rápidamente y dividió a los seguidores del cantante. Para una parte del público, el gesto simbolizó unión y gratitud en una noche histórica.

La presencia de la madre de Blessd genera polémica por las declaraciones previas del artista sobre su infancia - crédito blessd / Instagram

Otros, en cambio, recordaron declaraciones previas del intérprete de Tendencia global en las que mencionaba haber crecido junto a su tía y su abuela, lo que generó suspicacias sobre la aparición de su madre en este momento de éxito.

Un usuario expresó en redes: “La mamá está ahora porque a los inicios no lo quería tener. Lo envió con la abuela, él estuvo rodando donde la tía, la abuela, y ahora sí lo quiere”.

Frente a las críticas, surgieron voces que defendieron la situación, argumentando que cada familia atraviesa procesos distintos y que, ahora que pueden compartir estos momentos, deben aprovecharlos. Para los seguidores más fieles, la bendición materna representa un vínculo que merece respeto, independientemente de las circunstancias pasadas.

El emotivo abrazo entre Blessd y su madre en el escenario desata debate en redes sociales - crédito blessd / Instagram

La vida de Blessd ha estado marcada por episodios de rebeldía, superación y el respaldo de figuras clave en la música urbana. Durante una pasada entrevista con Juanpis González en el Movistar Arena, el artista antioqueño compartió detalles inéditos sobre su infancia y sus primeros pasos en la música.

Antes de alcanzar la fama y llenar escenarios, “El Bendito” se ganaba la vida vendiendo gusanitos de goma en su colegio. Con el dinero que obtenía, no solo cubría sus necesidades diarias, sino que también financiaba su pasión por la música.

Su infancia estuvo atravesada por dificultades familiares y una personalidad desafiante, al punto de que ni su madre ni otros familiares querían recibirlo en casa. Fue una de sus abuelas la que le ofreció refugio, inicialmente solo por el mes de diciembre, pero su esfuerzo y dedicación le permitieron quedarse más tiempo.

Seguidores defienden el reencuentro familiar de Blessd y destacan la importancia de la bendición materna - crédito blessd / Instagram

Entre las anécdotas más singulares de su vida, Blessd recordó el episodio en el que, siendo niño, protagonizó una guerra de tomates durante el funeral de su tía. Junto a sus primos, lanzó tomates podridos en plena sala de velación, lo que provocó la reacción de su madre, quien le propinó su primer castigo físico.

“Era muy plaga”, reconoció el artista al rememorar ese momento. Esa etapa lo marcó profundamente, aunque subrayó que su madre siempre le dio libertad para aprender de sus propios errores, incluso si eso implicaba atravesar situaciones difíciles.

Blessd en Europa

Mientras la polémica familiar llama la atención en Colombia, el cantante de Yogurcito inició una nueva etapa internacional. Tras el éxito en Bogotá, el artista emprendió su primera gira europea, con presentaciones en ciudades como París, Milán, Barcelona, Sevilla, Málaga y Madrid entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.

Blessd inicia su primera gira europea tras el éxito en Bogotá - crédito blessd

Esta serie de conciertos representa un paso decisivo en la internacionalización de su carrera, consolidando su nombre en escenarios donde el reguetón colombiano continúa expandiéndose.

La tiradera con Pirlo

En paralelo a su proyección internacional, el cantante paisa enfrenta uno de los episodios más comentados de su trayectoria: la tiradera con el caleño Pirlo.

El vallecaucano lanzó el tema El ficticio, que ya suma más de 7 millones de reproducciones en Youtube, cargado de acusaciones y audios filtrados. Blessd respondió con su propia canción, intensificando la disputa. La controversia involucró a figuras cercanas como Westcol y Kris R, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más seguidos del género urbano.