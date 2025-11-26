Bogotá se transforma en una pasarela gigante: así será el Bogotá Fashion Weekend que pondrá a la moda en el centro de la ciudad

Bogotá Fashion Weekend transforma la ciudad en un epicentro de moda, creatividad y emprendimiento durante tres días de actividades gratuitas - crédito Bogotá Fashion Weekend 2025

Moverse por Bogotá a finales de noviembre tendrá un ritmo distinto. La ciudad se convertirá en un corredor vivo de pasarelas, talleres, rutas comerciales y encuentros creativos que pondrán en primer plano al sector moda. Esa atmósfera se sentirá con más fuerza durante tres días, cuando diseñadores, emprendedores, estudiantes y curiosos recorran los espacios que hacen parte de Bogotá Fashion Weekend, una iniciativa que desde hace varios años busca tejer conexiones entre la creación local y el público.

Aunque el programa es amplio, el corazón de esta edición estará en el Centro Felicidad Chapinero (Cefe), donde se concentrará buena parte de la agenda académica, las pasarelas y el mercado de diseño. Cada piso funcionará como un pequeño universo, desde el Teatro Urbano, en el primero, donde se realizarán desfiles, diálogos de industria y talleres; pasando por el tercer nivel, reservado para marcas emergentes y consolidadas; hasta la terraza del piso 11, donde firmas como Arkitect, Bronzini y Finlandek x Andrés Pajón compartirán escenario con la colección La Colmena de Cubel, desarrollada junto a Artesanías de Cundinamarca. La Plaza Puente, en el sexto piso, y la franja académica creada con BibloRed, en el séptimo, completan este recorrido.

La Cámara de Comercio de Bogotá, organizadora del evento, insiste en que Bogotá Fashion Weekend no es solo una vitrina de moda, sino una manera de activar el tejido económico del sector. “A través de Bogotá Fashion Weekend, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector moda y su potencial para generar desarrollo económico y cultural. Esta iniciativa impulsa la visibilidad del talento local, promueve la sostenibilidad y fomenta nuevas conexiones entre diseñadores, empresarios, artesanos y consumidores”, afirmó Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la entidad.

Además del Cefe, el programa propone seis rutas que invitan a caminar la ciudad desde la moda. Algunos recorridos atraviesan sectores tradicionales, como la Calle de Anticuarios, El Restrepo o San Victorino, y otros pasan por circuitos creativos más recientes, como San Felipe o Chapinero Alto. Cada zona tendrá tiendas, concept stores, ateliers y espacios independientes abiertos para que los visitantes conozcan de cerca el trabajo de más de 640 marcas. Para participar solo se requiere pre-registro, pues todas las actividades son gratuitas.

La inauguración oficial será el jueves 27 de noviembre en el Cefe y tendrá dos momentos con sello propio. El primero será el debut en pasarela de Ana Cano dentro de la iniciativa Nuevas Voces, donde presentará una cápsula de su colección Fall/Winter 2026: La Citadina, una propuesta que revisita técnicas artesanales desde una estética contemporánea y femenina. Luego, Faride Ramos cerrará la jornada con su colección Spring/Summer 2026: Soy Río, una lectura personal del Caribe y de la mujer momposina, expresada en piezas de sastrería moderna que celebran la identidad cultural de la región.

Del viernes 28 de noviembre al domingo 30, la programación se amplía con conversaciones, paneles y talleres que cruzan moda, creatividad, emprendimiento e industria. El viernes abre con el conversatorio “Mujeres emprendiendo en Colombia” y continúa con “Hecho en Colombia: la nueva revolución de la moda”, un espacio sobre innovación local que reúne a Catalina Ochoa, Ricardo Ballen y Mercedes Salazar, bajo la moderación de Ana Beliza Mercado. Más tarde, voces como Lucy Lara, Laura Laurens y Helena Fadul abordarán la relación entre moda y poder, antes del diálogo “El arte de vender”, moderado por Juan Moore.

El sábado la agenda se mueve entre oficios, fotografía y técnicas de actualización creativa, desde “Trenzar oficios con vocación editorial”, con Rocío Arias Hofman y Ana María Fries, hasta un fashion shooting en vivo liderado por José Veira y Carlos Carvajal. La tarde cerrará con un taller de upcycling a cargo de @trans_forma.

El domingo, en cambio, gira alrededor de la inspiración y la construcción de propósito. Talleres como “Despierta tu musa” y conversaciones como “Creatividad con propósito: cuando la moda trasciende lo estético” marcarán el ritmo del día, seguidos por sesiones dedicadas al styling real y a la relación entre moda, influenciadores y periodismo.

Con este programa, Bogotá Fashion Weekend vuelve a plantear una invitación abierta, recorrer la ciudad a través de sus oficios, su diseño y las historias que la moda cuenta en cada esquina, desde la Calle de Anticuarios hasta Usaquén o la 93. Una cita pensada para caminar, descubrir y volver a mirar la ciudad con otros ojos.