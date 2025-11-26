Colombia

Altafulla reveló su mayor ‘red flag’ en el amor y desató rumores sobre Karina García: ”Estábamos intentando una relación formal"

En una entrevista concedida a su excompañero de reality, Cris Pasquel, el artista habló de la decepción que le provocan las mentiras en una relación, mientras redes sociales vinculan su relato con su más reciente ruptura sentimental

Altafulla revela en pódcast que
Altafulla revela en pódcast que la mentira es su principal red flag en las relaciones sentimentales

Durante su participación en el pódcast 40 grados, conducido por Cris Pasquel, Altafulla abordó abiertamente el tema de las señales de alerta que detecta en las relaciones sentimentales.

Ante la pregunta de cuál es la red flag más determinante para él, el cantante respondió de forma categórica: “Que una persona sea mentirosa, yo no me alejo, soy un varón y ahí estoy, pero las mentiras me ha hecho desinteresarme bastante de personas, me ha hecho alejarme y no volver a sentir algo por alguien porque siento que una persona cuando te miente es como que no solamente se está burlando de ella, sino de ti”.

El artista defendió la transparencia como un valor esencial que sostiene cualquier vínculo afectivo. “No digan mentiras, no hay nada más rico que una verdad, así duela”, recomendó Altafulla ante la audiencia del pódcast, subrayando que la confianza total en el otro debe ser recíproca para que una pareja prospere.

El cantante barranquillero destaca la
El cantante barranquillero destaca la importancia de la transparencia y la confianza mutua en una pareja

La declaración fue recogida por miles de seguidores, que no tardaron en enlazar estas palabras con el reciente término del noviazgo entre Altafulla y Karina García.

Aunque el cantante no hizo mención directa de la influenciadora, internautas recordaron que surgieron en redes sociales acusaciones hacia la modelo por supuestas mentiras, lo que reforzó la sospecha de que la confesión del barranquillero estaba dirigida a su expareja.

Un ruptura bajo el foco de la opinión pública

Seguidores relacionan las declaraciones de
Seguidores relacionan las declaraciones de Altafulla con su reciente ruptura con Karina García

El romance entre Altafulla y Karina García, ambos populares tras su reciente paso por La casa de los famosos Colombia, finalizó sin que los protagonistas explicaran explícitamente los motivos.

Fue tras la última entrevista en el pódcast en el que el artista compartió por primera vez cómo vive esta etapa en soltería: “Estábamos intentando una relación superformal y nada ya estoy soltero. Todavía no he salido a las canchas, estoy equipándome con la indumentaria, estoy sanando, cerrando ciclos”, reconoció ante su excompañero de reality.

El cantante de Barranquilla admitió que la ruptura marcó su vida reciente y lo ha mantenido centrado en otras prioridades. “Estoy súper solo, viajando de acá para allá, me cuido demasiado, estoy aclimatándome sobre la responsabilidad que tengo, no solamente soy yo, también es mi imagen, mi trabajo y no vale la pena que solo por una noche eche todo a la mier...”, subrayó Altafulla

El barranquillero especificó además que, aunque no busca activamente una pareja, tampoco descarta la posibilidad de volver a enamorarse: “Yo estoy esperando que la situación se dé, que en algún momento conozca a alguien, no me gusta el tema de las redes sociales como que desconfío mucho que alguien te diga algo por redes sociales, es complejo, yo soy de en vivo y en directo”, afirmó durante el pódcast.

En redes sociales, gran parte del público ha seguido el recorrido de ambos influencers tras su ruptura. Karina García participa actualmente en un reality en República Dominicana, mientras Altafulla continúa cosechando elogios por sus nuevos lanzamientos y mantiene conexión con sus admiradores a través de presentaciones y contenido publicado en plataformas digitales.

Reacciones y repercusiones tras su declaración

La revelación de Altafulla sobre su red flag en las parejas generó numerosos comentarios y debates en plataformas sociales, reavivando el interés por conocer los detalles detrás de la separación con Karina García.

La ausencia de una versión directa por parte de la influencer creó diferentes conjeturas entre los usuarios, que interpretan las palabras del cantante como una alusión clara a la honestidad dentro de la relación.

El caso sigue captando la atención pública, mientras ambos protagonistas avanzan en sus proyectos personales y profesionales, cada uno por su cuenta.

