Colombia

Afidro y Proesa plantearon tres propuestas para que el nuevo gobierno logre estabilizar y modernizar el sistema de salud: ¿una salida a la crisis?

Una actualización técnica de la UPC, la transformación del Invima y la adopción de acuerdos basados en valor para tecnologías innovadoras fueron los ejes presentados para responder a la presión financiera y operativa que enfrenta el sistema

Guardar
Aidro y Proesa advierten que
Aidro y Proesa advierten que el sistema de salud enfrenta su mayor presión financiera en años - crédito Colegio Médico Colombiano

La Asociación de Laboratorios de Investigación y Desarrollo (Afidro) y el centro de estudios Proesa presentaron una hoja de ruta con tres propuestas dirigidas a corregir los principales desequilibrios financieros, regulatorios y de acceso a tecnologías en el sistema de salud colombiano.

El documento analiza los problemas actuales del modelo de aseguramiento, la crisis del Invima y las barreras para la llegada de medicamentos innovadores, y plantea acciones para un nuevo gobierno, en un contexto en el que las deudas superan los $27 billones y los pacientes enfrentan demoras en la atención y en la disponibilidad de tratamientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Primera propuesta: una UPC calculada con datos completos

La primera propuesta exige actualizar
La primera propuesta exige actualizar la fórmula de la UPC para cerrar el déficit que arrastran las EPS - crédito iStock

El informe advierte que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que define el valor que recibe el sistema por cada afiliado, está subestimada debido a cálculos basados en datos incompletos. Para 2024, el Gobierno descartó el 63% de los registros disponibles y solo utilizó información de cuatro EPS que representan el 25,69% de la población. Estudios técnicos sugerían un aumento de entre el 15,6% y el 17,3%, pero la UPC se incrementó solo en 5,36%.

Estas deficiencias han profundizado la brecha financiera, incrementado las tutelas por salud y presionado a los hospitales y prestadores, que hoy acumulan deudas que superan los $27 billones.

Ante este panorama, el documento plantea acciones como rediseñar la metodología de cálculo, conformar una mesa técnica nacional con academia y actores del sistema, identificar nuevas fuentes de financiación e implementar un fondo de saneamiento para saldar deudas históricas.

Segunda propuesta: transformación del Invima

La segunda propuesta reclama una
La segunda propuesta reclama una modernización profunda del Invima para agilizar trámites y reducir tiempos regulatorios - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos enfrenta más de 12.000 trámites represados, procesos manuales, baja digitalización y reducción presupuestaria. El rezago ha frenado la producción local y la llegada de medicamentos innovadores, con esperas de hasta cinco años para su aprobación.

Sobre esta propuesta, Infobae Colombia consultó a María Angélica Sánchez, directora de Asuntos Regulatorios de Afidro, que expuso el impacto económico y sanitario de un Invima sin modernización. Explicó que la entidad regula “cerca del 70% de la industria que produce, importa y exporta productos de uso y consumo humano”, por lo que su funcionamiento afecta tanto el acceso a tratamientos como la inversión y el empleo en el sector.

La directiva afirmó que el rezago regulatorio ha tenido un impacto acumulado de crecimiento económico negativo: “El rezago que ha tenido el Invima en los últimos tres o cuatro años ha tenido un impacto económico de –1,1% del crecimiento, unos 360.000 millones anuales, y un potencial de 150.000 empleos perdidos, cerca de 30 mil por año”.

Sánchez explicó que la industria farmacéutica requiere reglas claras y tiempos predecibles para invertir, y advirtió que los retrasos generan incertidumbre y pueden desplazar inversiones hacia otros países. También señaló que las demoras afectan directamente a los pacientes que necesitan medicamentos innovadores, especialmente quienes tienen enfermedades crónicas o de alto costo.

Añadió que el Conpes de reindustrialización encargó al Invima promover incentivos para fortalecer la producción farmacéutica, lo que exige “modelos de regulación inteligente, digitalización y procesos más flexibles”, elementos que aún no se han implementado. Por ello, señaló que “se necesita un nuevo Invima y hacia futuro es una prioridad para el nuevo gobierno”.

La hoja de ruta propone digitalizar el 100% de los procesos regulatorios, implementar mecanismos de confianza regulatoria, crear una nueva comisión revisora científica y asegurar un presupuesto estable anual.

Tercera propuesta: acceso a tecnologías innovadoras mediante acuerdos basados en valor

Aurelio Mejía, director de Asuntos Públicos y Legales de Afidro aseguró que la modernización regulatoria busca garantizar decisiones más rápidas y técnicas que mejoren el acceso de los pacientes - crédito Infobae Colombia

Afidro y Proesa plantean que los acuerdos de acceso administrado pueden equilibrar sostenibilidad y oportunidad en tecnologías innovadoras, dado que, en Colombia, un paciente con cáncer puede esperar hasta cinco años entre la aprobación de un medicamento por el Invima y su inclusión en el plan de beneficios, afectando gravemente su derecho a la salud.

Aurelio Mejía, director de Asuntos Públicos y Legales de Afidro, habló con este medio aseguró que estos acuerdos no benefician solo a las grandes farmacéuticas, sino que están diseñados para generar equilibrio financiero y acceso oportuno. “Son acuerdos que permiten facilitar el acceso a tecnologías innovadoras, beneficiando a los pacientes, pero con esquemas de pago que dependen del valor que generan las tecnologías”, dijo.

Mejía explicó que el pago está condicionado a los beneficios obtenidos por el paciente, el sistema o la sociedad, lo que evita comprometer recursos sin evidencia de impacto real; y señaló que estos mecanismos ofrecen alternativas para manejar el gasto farmacéutico sin afectar otros servicios del sistema.

Infobae Colombia también le preguntó al director de Asuntos Públicos y Legales de Afidro sobre la discusión de eventuales límites al gasto en medicamentos innovadores. Sobre este asunto, Mejía afirmó que “la cuestión no es un tema de límites, sino evaluar cuánto un país debería estar invirtiendo en salud”, y añadió que un país que invierte más en salud “puede contribuir a mayor desarrollo y prosperidad”

En ese sentido, la propuesta incluye diseñar pilotos de negociación basados en valor, revisar la normatividad para implementar acuerdos de riesgo compartido y fortalecer los procesos de evaluación con criterios amplios que consideren impacto social, clínico y económico.

Temas Relacionados

AfidroProesaSistema de saludUPCInvimaTecnologías en saludPolítica pública en saludCrisis de saludFinanciaciónColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

EN VIVO Nacional vs. Junior

Gobierno alista decreto que limitará la contratación temporal en época de Fin de Año: gremios alertan riesgo de perder hasta 500.000 empleos

El borrador, divulgado por el Ministerio del Trabajo, introduce límites a la participación de personal temporal en las empresas y contempla sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan las nuevas disposiciones

Gobierno alista decreto que limitará

10 tips para sacarle provecho al Black Friday y evitar fraudes: esta son las recomendaciones de Ministerio TIC

Autoridades advierten sobre el aumento de amenazas electrónicas y suplantaciones en la fecha de mayor actividad comercial digital, instando a consumidores y empresas a adoptar prácticas seguras y denunciar irregularidades

10 tips para sacarle provecho

Festival del Tamal llegará a Bogotá en diciembre: la fiesta gastronómica se celebrará en 66 puntos de venta con platos desde los $10.000

La directora del Instituto Para la Economía Social resaltó cómo estas celebraciones impulsan la economía familiar y fomentan la tradición culinaria, generando oportunidades para pequeños comerciantes y fortaleciendo la identidad local

Festival del Tamal llegará a

Jaime Granados lanzó duras críticas por condena de 28 años impuesta a Santiago Uribe: “⁠No existió un grupo llamado los 12 apóstoles”

El abogado defensor señaló que los homicidios fueron perpetrados por miembros de la Policía Nacional en el marco de acciones de “limpieza social”

Jaime Granados lanzó duras críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Liberan enfermo a comerciante y

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Top de películas imprescindibles para

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Quién es el padre Guillherme, el DJ y sacerdote que hará una fiesta electrónica en Bogotá: “Farra de la mano del Señor”

Giovanny Ayala organizó velatón en Villavicencio por la liberación de su hijo Miguel Ayala: “Una luz por la vida”

Hassam apareció en redes y reveló detalles sobre su salud que preocuparon a sus seguidores: “Cambio de aceite”

Hija de Daddy Yankee reveló que tenía prohibido escuchar música de Don Omar. “Ahora puedo”

Deportes

EN VIVO Nacional vs. Junior

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

América estaría tras el fichaje de internacional venezolano con experiencia en el fútbol europeo

Este es el equipo con mayor rentabilidad en fichajes del fútbol colombiano: superó al Atlético Nacional

Hora y dónde ver América vs. Medellín: el duelo de rojos puede sentenciar la eliminación de alguno de los dos clubes

Histórico del América de Cali criticó a directivos y jugadores por la situación deportiva del club: “Manejan sin conocimiento”