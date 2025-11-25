Colombia

Tiktoker colombiana arremete contra la final de ‘Masterchef Celebrity’: “Me siento una ridícula; esta edición estuvo pésima”

La creadora de contenido Ángela Luna Montero criticó con humor la última temporada del ‘reality’: cuestionó desde los platos hasta las decisiones del jurado y el formato del capítulo final

Soy Perla arremete contra la final de 'Masterchef Celebrity Colombia 2025' y desata debate en redes - crédito cortesía Canal RCN y @soyperlaa/IG

La creadora de contenido Ángela Luna Montero, conocida en redes sociales como Soy Perla, volvió a sacudir las plataformas digitales con una fuerte crítica a la final de Masterchef Celebrity Colombia 2025.

A través de varios videos publicados en Tiktok, la influencer aseguró que el resultado de la competencia ya se conocía desde hace meses y cuestionó la calidad de esta temporada, los platos presentados, las decisiones del jurado y la estructura del capítulo final, que fue dividido en dos partes.

Su desahogo comenzó con un mensaje contundente que rápidamente se viralizó y que muchas personas apoyaron en los comentarios.

Me siento una ridícula con Masterchef. Desde hace cuatro meses sabíamos que ellas eran las finalistas. Y seguí como una imbécil viendo el programa. Y tú también”, dijo entre risas, haciendo referencia a las cuatro concursantes que alcanzaron el último episodio: Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado.

Ellas con las celebridades que llegaron a la final de 'MasterChef Celebrity 2025 - crédito @valentinataguado/ Instagram

Seguido a esto, Soy Perla afirmó que la eliminación de Michelle —quien quedó fuera del grupo de finalistas— ya estaba cantada desde hacía varias semanas.

Michelle fue eliminada. Obviamente, no nos sorprende porque sabíamos que, de las cinco semifinalistas, la eliminada iba a ser Michelle desde hace un montón”, indicó, mientras recordaba que era una de las participantes, que según ella y el público debió terminar su ciclo hace varias semanas, mencionando uno de sus momentos más criticados por el público.

“Ella sí debió haber salido hace mucho tiempo, desde que preparó el pan de molde con los huevos pochados que le hizo Claudia”, añadió.

Pero las críticas no se quedaron ahí, pues la tiktoker calificó la temporada como una de las más flojas de la franquicia y aprovechó los clips para hablar sobre los comportamientos del jurado que tampoco contribuyeron a mejorar la percepción del público.

Lástima esta edición de Masterchef, de verdad. No es por ser odiosa ni mala leche, pero estuvo pésima. Platos siempre repetidos, el nivel supremamente bajo…”. aseguró.

La crítica sin filtros de Soy Perla a MasterChef Celebrity Colombia 2025: "Platos repetidos y final predecible" - crédito @soyperlaaaaa/tiktok

"Los chefs eran bastante incongruentes, felicitaban al participante y después lo eliminaban… Cuando tenían que echar flores no las echaban… Mejor dicho, nada que ver”, expresó.

A pesar de sus críticas, la creadora aseguró que decidió seguir cubriendo el reality hasta el final, por compromiso con su comunidad.

“Qué bueno que se acaba este reality, que yo en un punto ya quería dejar de cubrirlo, pero dije: ‘No, voy hasta el final, yo soy superconstante’. Entonces, si ya empecé, vamos a terminar, y aquí estoy, hijuepucha, firme al frente del cañón”, confirmó.

Soy Perla también apuntó contra la estructura del capítulo final, que terminó siendo una antesala extendida sin resultados y destacó que durante la emisión se repitieron elementos recurrentes del programa.

Perdí dos horas de mi vida viendo ese capítulo de MasterChef. Capítulo más inútil en diez años. Oigan, la final no es hoy, es mañana… Ay, RCN, yo a ti te amo y yo sé que tú me amas, pero ¿por qué me haces esto? Dos horas viendo lo mismo de siempre: el tamal de pipián, Ecuador, abuelita, mamá Amparito… Ay no, parceras. No más, basta. Chao”, dijo Perla.

Ángela Luna Montero, Soy Perla, pide el regreso de MasterChef con participantes comunes tras polémica final celebrity - crédito @soyperlaaaaa/tiktok

Finalmente, lanzó una propuesta que ha sido respaldada por varios usuarios en redes:

No más MasterChef Celebrity. Vuelvan al MasterChef de gente normal, de gente común, de la gente de a pie, de la gente del pueblo y pa’l pueblo. Siento que ese programa nos daría mucho más contenido, nos entretendría muchísimo más”.

La creadora cerró su intervención asegurando que incluso la supuesta ganadora ya habría sido filtrada, aunque decidió no revelarla.

Ya al parecer se filtró el nombre de la ganadora de MasterChef, pero yo me guardaré mis comentarios y mi información y esperaré al martes”, puntualizó.

