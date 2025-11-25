Colombia

Secta ultraortodoxa Lev Tahor, que pretendía asentarse en Yarumal, Antioquia: este es su origen y costumbres

El grupo religioso, con 17 menores de edad incluidos, arribó al norte del departamento, a pesar de que ya tenía antecedentes por delitos internacionales graves en centro y norteamérica

Guardar
La secta Lev Tahor, fundada
La secta Lev Tahor, fundada por el rabino Shlomo Helbrans en Jerusalén, ha enfrentado acusaciones de secuestro y abuso infantil en varios países.- crédito @MigracionCol / X

La presencia de 17 menores vinculados a una comunidad judía ortodoxa en Yarumal, al norte de Antioquia, despertó inquietud entre las autoridades locales, que investigan los motivos de su llegada tras su llegada desde un país de América del Norte.

Estos menores, junto a otros integrantes adultos, forman parte de la secta Lev Tahor, un grupo religioso que ha sido objeto de múltiples denuncias internacionales por delitos graves, entre ellos, trata de personas y abuso sexual infantil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El grupo, compuesto por 26 personas, ingresó a Colombia en dos tandas entre el 22 y el 23 de octubre, procedente de Nueva York (Estados Unidos). Durante su paso por los controles de Migración Colombia en los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena y José María Córdova de Rionegro, no se detectaron irregularidades, ya que todos los adultos viajaban acompañados de sus hijos.

La alerta se activó cuando un tío de uno de los menores, que había ingresado al país con sus padres, notificó a las autoridades sobre la situación.

Lev Tahor ha intentado establecerse
Lev Tahor ha intentado establecerse en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala y Colombia, siendo expulsada por denuncias de matrimonios forzados y abusos- crédito @MigracionCol / X

Sobre el origen

La secta Lev Tahor fue fundada en Jerusalén en la década de 1980 por el rabino Shlomo Helbrans, quien, tras impartir enseñanzas sobre el judaísmo jasídico, decidió crear un grupo propio cuyo nombre, tomado de un salmo, significa “corazón puro”.

Helbrans sostenía que los judíos no debían residir en Israel hasta la llegada del Mesías, por lo que trasladó la comunidad a Nueva York, donde se concentra la mayor parte de sus miembros. Se estima que la secta no supera las 500 personas.

De acuerdo con información de una reseña del diario Los Ángeles Times, Helbrans estableció una escuela en Brooklyn para difundir sus ideas, pero pronto enfrentó problemas legales cuando la familia de un estudiante de trece años denunció su desaparición y lo acusó de “lavarle el cerebro”.

El menor fue hallado dos años después y declaró que había abandonado su hogar por voluntad propia. Si embargo, en 1994, Helbrans fue condenado por secuestro y cumplió dos años de prisión antes de ser deportado a Israel.

Temas Relacionados

Lev TahorSecta ultraortodoxaOrigen y costumbresRescate 17 menoresYarumalOrigen JerusalénDécada 1980Shlomo HelbransColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía confirmó que el material incautado a ‘Calarcá’ ha permitido la apertura de varias investigaciones en las que incluyen a militares

Los dispositivos incautados han permitido judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia

Fiscalía confirmó que el material

Santoral: cuáles son los santos que se celebran este 25 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuáles son los santos

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde por goleada en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

Si la Tricolor le gana al combinado europeo, asegurará su clasificación a los cuartos de final de la primera edición del torneo, que se disputa en Filipinas

EN VIVO - Colombia vs.

¿Qué pasa si no reclama los subsidios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y otros en las fechas estipuladas?

El Gobierno nacional advirtió que los hogares que no reclamen sus subsidios en los puntos de pago autorizados dentro de los tiempos establecidos tendrán graves consecuencias

¿Qué pasa si no reclama

Efemérides 25 de noviembre: qué se celebra este inicio de semana

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este martes

Efemérides 25 de noviembre: qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Cris Valencia reaccionó a la

Cris Valencia reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y aclaró si estaban hablando de él

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda sorprenden al revelar que su ruptura fue solo una estrategia publicitaria: “Nunca quisimos engañar a nadie”

‘MasterChef Celebrity 2025′: así es el menú de la última prueba con el que las celebridades se enfrentan en la gran final

Así fue la primera jornada de la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: el emotivo cierre hizo llorar a más de uno

‘Desafío Siglo XXI’: Pedro conmovió al contar dolorosa pérdida y su familia lo defendió de Zambrano

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde por goleada en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

La final del torneo de la B obligó a modificar el calendario de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Faustino Asprilla vaticinó cuál sería el primer finalista de la Liga BetPlay: “Ganará los dos partidos”

Campeón con el Millonarios de Gamero cambiaría de vereda y se uniría a otro club capitalino: de quien se trata

Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031, antes de unirse a la selección Colombia femenina