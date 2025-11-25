Secta ultraortodoxa Lev Tahor, que pretendía asentarse en Yarumal, Antioquia: este es su origen y costumbres

La secta Lev Tahor, fundada por el rabino Shlomo Helbrans en Jerusalén, ha enfrentado acusaciones de secuestro y abuso infantil en varios países.- crédito @MigracionCol / X

La presencia de 17 menores vinculados a una comunidad judía ortodoxa en Yarumal, al norte de Antioquia, despertó inquietud entre las autoridades locales, que investigan los motivos de su llegada tras su llegada desde un país de América del Norte.

Estos menores, junto a otros integrantes adultos, forman parte de la secta Lev Tahor, un grupo religioso que ha sido objeto de múltiples denuncias internacionales por delitos graves, entre ellos, trata de personas y abuso sexual infantil.

El grupo, compuesto por 26 personas, ingresó a Colombia en dos tandas entre el 22 y el 23 de octubre, procedente de Nueva York (Estados Unidos). Durante su paso por los controles de Migración Colombia en los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena y José María Córdova de Rionegro, no se detectaron irregularidades, ya que todos los adultos viajaban acompañados de sus hijos.

La alerta se activó cuando un tío de uno de los menores, que había ingresado al país con sus padres, notificó a las autoridades sobre la situación.

Lev Tahor ha intentado establecerse en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala y Colombia, siendo expulsada por denuncias de matrimonios forzados y abusos- crédito @MigracionCol / X

Sobre el origen

La secta Lev Tahor fue fundada en Jerusalén en la década de 1980 por el rabino Shlomo Helbrans, quien, tras impartir enseñanzas sobre el judaísmo jasídico, decidió crear un grupo propio cuyo nombre, tomado de un salmo, significa “corazón puro”.

Helbrans sostenía que los judíos no debían residir en Israel hasta la llegada del Mesías, por lo que trasladó la comunidad a Nueva York, donde se concentra la mayor parte de sus miembros. Se estima que la secta no supera las 500 personas.

De acuerdo con información de una reseña del diario Los Ángeles Times, Helbrans estableció una escuela en Brooklyn para difundir sus ideas, pero pronto enfrentó problemas legales cuando la familia de un estudiante de trece años denunció su desaparición y lo acusó de “lavarle el cerebro”.

El menor fue hallado dos años después y declaró que había abandonado su hogar por voluntad propia. Si embargo, en 1994, Helbrans fue condenado por secuestro y cumplió dos años de prisión antes de ser deportado a Israel.