Activista china negó supuesto vínculo con empresario que se reunió con las disidencias de ‘Calarcá’: “Hay 100 millones de chinos con ese apellido”

Hanwen Zhang aseguró que no conoce a Jixing Zhang, ciudadano chino que habría negociado armas y realizado inversiones en actividades ilícitas con el grupo armado

La activista asiática aseguró que
La activista asiática aseguró que no conoce al empresario chino que se reunió con líderes del grupo armado - crédito @hanwenzhang1982/Instagram/Captura de Pantalla Noticias Caracol

La aparición en fotografías de Jixing Zhang, un empresario de origen chino, junto a miembros de las disidencias de las Farc, ha provocado reacciones en el ámbito político y diplomático de Colombia.

Las imágenes, difundidas por Noticias Caracol, muestran a Zhang sonriente junto a alias Richard Catatumbo, uno de los líderes más influyentes de la estructura armada que opera entre Norte de Santander y Venezuela.

Este hallazgo se suma a una serie de documentos, chats y fotografías incautados por las autoridades colombianas a Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, que revelan la presencia del ciudadano chino en campamentos del grupo armado y sugieren su participación en negociaciones de armas e inversiones en actividades ilícitas.

No obstante, en redes sociales no solo se cuestionó la presencia del ciudadano asiático en el campamento guerrillero, sino que se mencionó la posible vinculación del empresario con Hanwen Zhang, una reconocida experta en estadística de nacionalidad china colombiana.

A través de su cuenta de X, la mujer negó tener cercanía con Jixing Zhang, y recalcó que, aunque sus apellidos suenan igual, se escriben diferente en su idioma nativo.

“En esta red siempre me han querido hacer responsable de cosas solo por hacer nacido en China. Que la revolución cultural y la hambruna de los 60 en China, que la plaza Tiananmen, que Tíbet, que los perros y los gatos (…) ahora me quieren asociar con el chino empresario que apareció en el reportaje de Caracol de alias Calarcá, que porque tenemos el mismo apellido Zhang”, escribió en sus redes sociales.

Además, la activista recalcó que el apellido Zhang es uno de los más comunes en territorio chino. “Si esos ignorantes supieran que en China hay 2 apellidos Zhang, suenan igual, pero se escriben diferente: 张 y 章. Y viendo solo la palabra ZHANG no hay forma de saber cuál apellido es realmente. El mío es 张, y adivinan qué: hay 100 millones de chinos con ese apellido. Sí, lo equivalente a población de 2 Colombias”, recalcó.

También, se refirió a una polémica sobre posibles irregularidades en su patrimonio en Colombia y afirmó que solo es un aspecto político, ya que se ha visto explicando algunas de las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Y que qué raro mi patrimonio, pues de malas, yo no tengo que dar explicaciones a nadie por aquí, mucho menos a esa mano de descerebrados que dicen “aumento sospechoso de patrimonio” fundamentando en la declaración de renta mía de UN SOLO AÑO. ¡Para hablar de aumento mínimo toca tener 2 datos! De verdad que les gusta hacer el oso”, puntualizó.

