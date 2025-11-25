Colombia

Quién es Manuel Grau Pujadas, el catalán que fue captado junto a Verónica Alcocer en Estocolmo, Suecia: Petro le dio la nacionalidad en 2022

La influencia del empresario en decisiones estatales y su participación en proyectos inmobiliarios han generado críticas sobre la legalidad de su nacionalización y su rol en entidades públicas

Guardar
La relación entre Manuel Grau
La relación entre Manuel Grau Pujadas y Verónica Alcocer genera atención mediática tras la difusión de un video en Estocolmo - crédito Redes sociales

Manuel Grau Pujadas, empresario catalán-colombiano, se ha convertido nuevamente en figura central de las controversias que rodean al Gobierno de Gustavo Petro.

De hecho, la relación entre Grau Pujadas y Verónica Alcocer ha sido objeto de atención mediática, especialmente tras la publicación de un video por parte del medio sueco Expressen en el que ambos aparecen saliendo de compras en una calle de Estocolmo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese episodio revelado en la mañana del martes 25 de noviembre, el empresario impidió que la primera dama respondiera preguntas de la prensa, afirmando: “No, no lo creo”, según recogió el medio sueco.

Grau Pujadas también ha acompañado a Alcocer en viajes oficiales, incluyendo una audiencia privada con el papa Francisco en el Vaticano, y ha estado presente en celebraciones en Estocolmo junto a figuras empresariales y políticas locales, según Expressen.

Verónica Alcocer junto con el
Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas - crédito Captura de Pantalla Expressen

Grau Pujadas cuenta con una trayectoria empresarial que abarca compañías inmobiliarias y turísticas en España, así como diversas empresas en Colombia desde 2012.

Su perfil ha cobrado notoriedad por su relación directa con el presidente Petro y su entorno más cercano. La prensa ha señalado que Grau Pujadas ha mantenido vínculos empresariales estratégicos y ha sido presentado en ocasiones como asesor del mandatario.

La obtención de la nacionalidad colombiana por parte de Grau Pujadas en noviembre de 2022 ha sido uno de los puntos más polémicos.

La ciudadanía le fue concedida mediante una orden presidencial, sin que cumpliera los requisitos legales habituales.

Esta nacionalización exprés le permitió acceder a cargos públicos, una situación que también se ha replicado en el caso de otros empresarios catalanes cercanos al Gobierno.

La primera dama de Colombia fue sorprendida por el medio sueco mientras realizaba compras - crédito Expressen Suecia

Tras su nacionalización, Grau Pujadas fue designado miembro de la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (Cisa), entidad estatal encargada de gestionar activos públicos, según un informe de La Silla Vacía.

Desde esa posición, ha mantenido vínculos con el Grupo Solerium, empresa que ha participado en proyectos inmobiliarios como Torre Barcelona en Chía y Bogotá. Solerium, además, ha sido responsable de la comercialización y administración de estos desarrollos, y Grau figura como miembro activo de Barcelona Export Group, matriz española vinculada a estos proyectos.

La adjudicación de un contrato para la construcción de 893 viviendas de interés social en Santa Marta al Grupo Solerium ha intensificado las sospechas sobre posibles conflictos de interés.

Según La Silla Vacía, la convocatoria pública lanzada por Cisa en julio de 2024 no recibió propuestas dentro del plazo, pero Solerium presentó su oferta fuera de tiempo y, pese a ello, resultó seleccionada.

El proyecto, con una inversión inicial de 16.000 millones de pesos, contempla aportes iguales de Cisa y Solerium, y la comercialización de las viviendas quedaría en manos de la entidad estatal.

Nicolás Corso Salamanca, presidente de Cisa, defendió en su momento el acuerdo afirmando que busca “crear valor compartido con la recuperación de los inmuebles públicos” y que Solerium “entendió la oportunidad de hacer parte de esta transformación”, según declaraciones recogidas por La Silla Vacía.

La proximidad de Grau Pujadas con Xavier Vendrell, empresario catalán involucrado en casos de corrupción en España, también ha sido centro de polémicas en Colombia.

Ambos recibieron la nacionalidad colombiana por orden presidencial y han sido señalados por su influencia en la campaña Petro Presidente 2022 y su acceso a negocios estatales. Vendrell y Grau comparten participación en Barcelona Export Group y han sido vinculados a la gestión de recursos y proyectos estratégicos en Colombia.

Las actuaciones de Grau Pujadas han generado reacciones encontradas en el ámbito político y mediático. Mientras fuentes oficiales resaltan la misión social de los proyectos impulsados por Cisa y el Grupo Solerium, críticos cuestionan la falta de transparencia y los posibles conflictos de interés derivados de la cercanía entre empresarios y altos funcionarios del Gobierno.

La presencia de Grau en delegaciones oficiales y su presentación como funcionario de entidades públicas, en cargos que no existían formalmente, han alimentado el debate sobre la legalidad y legitimidad de su papel en la administración.

Temas Relacionados

Manuel Grau PujadasGustavo PetroVerónica AlcocerConflicto de interésCentral de Inversiones S. A. (CISA)Grupo SoleriumNacionalidad colombiana por decretoColombia-noticias

Más Noticias

Black Friday en Colombia: estos son los productos más buscados días previos a la jornada de descuentos

De acuerdo con un estudio, los colombianos priorizan información, reseñas y precios antes de tomar una decisión de compra

Black Friday en Colombia: estos

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

El delantero de la selección Colombia es una de las posibilidades de Néstor Lorenzo para integrar la lista de jugadores convocados a la Copa Mundial de la Fifa 2026

Rafael Santos Borré, reprobado por

Iván Cepeda reveló que se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: de qué hablaron

El candidato del Pacto Histórico lleva varios días en el país norteamericano y ha adelantado encuentros con partidos políticos de izquierda de la región

Iván Cepeda reveló que se

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

La actriz y creadora de contenido compartió detalles, en entrevista exclusiva con Infobae Colombia, de su aspiración a ser próxima participante en el ‘reality’ y habló sobre su matrimonio con el actor

Lorena Altamirano reveló por qué

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de Petro sobre supuesta orden para negar visas a exintegrantes del M-19: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”

El presidente Gustavo Petro aseguró que antes de los gobiernos de Uribe no enfrentaba obstáculos para ingresar a Canadá, pero el expresidente le respondió

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Gustavo

Activista que votó por Gustavo Petro mostró su indignación luego de la respuesta que dio el presidente sobre informe de alias Calarcá: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano reveló por qué

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

Actriz de ‘El Joe’ impactó al revelar detalles sobre su migración a Estados Unidos: ahora se desempeña como conductora de plataformas digitales

La inesperada ausencia de Rodrigo Candamil en la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató rumores de malentendidos con el canal: él ya se pronunció en redes sociales

Paola Jara les contó a sus seguidores cómo han sido esos primeros días con Emilia y derrite a sus seguidores: “Disfrutándola”

Yina Calderón reveló plan que tiene para “sacar del clóset” al novio de su mamá: “Le voy a mandar a alguien pa’ que lo enamore”

Deportes

Rafael Santos Borré, reprobado por

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia