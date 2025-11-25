Quién es el esposo de la presentadora Violeta Bergonzi, a qué se dedica y qué se sabe de su relación

Violeta Bergonzi y Hernando Luque, la pareja que conquista MasterChef Celebrity y el mundo empresarial - crédito @violetabergonzi/IG

La figura de Hernando Luque ha cobrado notoriedad en el entorno mediático colombiano tras la destacada participación de la presentadora Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity.

Mientras la atención del público se centraba en la competencia culinaria, la vida personal de la mujer y finalista despertó curiosidad, especialmente por la presencia constante de su esposo, un empresario con una trayectoria consolidada en el sector del turismo de lujo y la imagen masculina.

La última gala del programa reunió a cuatro concursantes que, a lo largo de la temporada, demostraron disciplina y una evolución notable en sus habilidades culinarias: Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado y el episodio final se caracterizó por la tensión y la exigencia, llevando a las participantes a superar retos que pusieron a prueba su creatividad y resistencia.

Sin embargo, las miradas también estuvieron en el esposo de la presentadora, el cual en todo momento se mostró efusivo apoyándola.

En el ámbito personal, Hernando Luque se ha consolidado como un referente en la creación de contenido digital y en el desarrollo de proyectos enfocados en el cuidado y la belleza masculina y su presencia en eventos públicos junto a Violeta Bergonzi ha sido frecuente, y sus redes sociales reflejan una propuesta orientada a la promoción de la imagen masculina.

Uno de los proyectos más destacados de Luque es la cadena de hoteles Hemma, ubicada en Bogotá, iniciativa se ha distinguido por su estilo moderno y su apuesta por experiencias personalizadas, logrando posicionarse en el mercado gracias a espacios cómodos, un diseño contemporáneo y un enfoque dirigido tanto a viajeros nacionales como internacionales.

El crecimiento de Hemma en los últimos años ha sido notable, consolidando la reputación de Luque como empresario innovador, según comentan en las redes sociales.

En el plano familiar, Violeta Bergonzi ha compartido en sus redes sociales algunos momentos de la vida que ha construido junto a Hernando Luque, a pesar de que la pareja ha optado por mantener la privacidad de su entorno, pues solo muestran fragmentos seleccionados de su día a día.

De esta relación han nacido dos hijos: una niña en 2022 y un niño en 2024, quienes se han convertido en el eje central de su hogar y en protagonistas de las escasas escenas íntimas que la presentadora decide hacer públicas, incluso fueron la inspiración de varias preparaciones que realizó la presentadora en su participación en Masterchef Celebrity.

La combinación de la proyección profesional de Hernando Luque y la exposición mediática de Violeta Bergonzi ha generado interés en el público, que sigue de cerca tanto los logros empresariales como los aspectos más personales de la pareja.

Además, varias personas comentan en las publicaciones de Violeta de manera positiva frente a la apariencia física del empresario, asegurando que la presentadora estaría bien casada.

Quién fue el primer esposo de Violeta Bergonzi

El énfasis en la reserva sobre los motivos que condujeron al final de su primer matrimonio ha marcado el relato público de Violeta respecto a Juan David Bravo.

Aunque la presentadora confirmó la separación hacia 2018 durante su colaboración en el programa Lo sé todo del Canal 1, nunca ofreció detalles adicionales acerca de las circunstancias de la ruptura, mostrando un perfil bajo y evitando comentarios directos al respecto.

Por otro lado, la relación sentimental de Domínguez con Hernando Luque ha contrastado por su mayor visibilidad. La exreina no ha ocultado la satisfacción que experimenta junto a su pareja actual y, en septiembre de 2022, aprovechó el cumpleaños del ingeniero para publicar un mensaje en redes sociales reflejando la profundidad de sus sentimientos y revelando por primera vez sus sentimientos públicamente.

“Que Dios me permita celebrar tu existencia los años que me quedan; ¡gracias por cuidarnos, por amarnos cada día con ese amor infinito! Gracias por enamorarme con esos detalles tan simples y con esos hechos tan grandes. Gracias por ser mi familia, mi refugio, mi consuelo al final de un día difícil y esa sonrisa que celebra mis logros. Te amo Hernando como sólo Dios sabe”, expresó.