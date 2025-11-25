Michelle Rouillard contó detalles de cómo fue su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Me sentí como si me hubiera dejado un novio”

Michelle Rouillard reveló nuevos detalles de su salida de 'MasterChef Celebrity' - crédito Cortesía Canal RCN

La reciente eliminación de Michelle Rouillard de Masterchef Celebrity ha dejado al descubierto no solo la presión de la competencia, sino también el peso emocional y físico que enfrentan los participantes en las etapas decisivas.

En una entrevista con el portal KienyKe, la exreina y actriz compartió detalles inéditos sobre su salida, revelando que su desempeño en la ronda semifinal estuvo marcado por una serie de factores adversos que no se percibieron en pantalla.

“Fue como una serie de eventos desafortunados”, confesó la exreina al portal informativo citado inicialmente, al referirse a la jornada en La Guajira que selló su destino en el programa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Michelle Rouillard fue una de las participantes más controversiales de la temporada con su irreverencia en los platos - crédito Canal RCN

La semifinal, que reunió a Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Valentina Taguado junto a Rouillard, fue especialmente exigente.

La actriz explicó que, aunque venía de una racha positiva en las cocinas del reality, el viaje a La Guajira marcó un punto de inflexión.

“Yo venía en una muy buena racha en las cocinas de Masterchef y de repente viajamos a La Guajira y bueno, a veces a uno no le va bien, hay momentos en los que las cosas no fluyen de la manera que uno quisiera”, relató al medio.

Uno de los aspectos menos visibles para la audiencia fue el estado físico con el que Michelle afrontó la prueba.

Según detalló, “yo llegué a La Guajira muy mal físicamente, eso no lo vieron al aire, no lo vieron en el programa, pero yo llegué muy mal, tenía un dolor de espalda horrible y, la verdad, llegué no con la misma rapidez con la que estuve durante mucho tiempo en el programa, porque uno en Masterchef tiene que ser muy rápido, muy ágil, y realmente el dolor que yo tenía me hizo estar más lenta”, explicó la exreina al medio.

La firme defensa de su propuesta creativa y el cruce con Jorge Rausch marcaron el episodio, mientras usuarios respaldaron a la participante por su actitud ante la exigente evaluación - crédito cortesía Canal RCN

Esta limitación física, sumada a la presión del reto, influyó directamente en su desempeño y en la decisión final del jurado. A pesar de la frustración por no alcanzar la final, Rouillard valoró el proceso vivido en la competencia.

“Las cosas simplemente no fluyeron para quedar en la final y está bien también, pienso que uno tiene que quedarse con todo el proceso, el proceso que hice en la competencia, me parece que estuvo muy bien”, reflexionó la actriz.

No obstante, reconoció el impacto emocional de la eliminación: “No fue para nada fácil haber salido, yo me había programado para estar en la final y fue muy duro para mí, de hecho, anoche después de haber visto otra vez el programa se reviven todas estas emociones, y cuando me eliminaron en ese momento duré unas dos semanas entusada, como si me hubiera dejado un novio al que quería mucho”, admitió Rouillard.

Michelle Rouillard se sinceró acerca de sus intenciones por ver a Valentina Taguado fuera de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

La conversación también permitió conocer el deseo de Michelle de sorprender a los chefs en la última etapa. Al ser consultada sobre el plato que le habría gustado presentar en la final, la actriz reveló:

“Yo dije: ‘quiero sorprender a los chefs’, hubo un par de ocasiones en las que los chefs se quedaron como: ‘Esta vaina qué es’, me hubiera encantado ponerlos en problemas, me hubiera encantado darles algo con lo que se sorprendieran mucho”.

Sin embargo, las circunstancias logísticas tras el viaje a La Guajira impidieron que pudiera preparar su propuesta final.

“Yo precisamente no alcancé a preparar el plato de la final, nosotros regresábamos de La Guajira en la noche y teníamos una tarde para dedicarnos a preparar los platos de la final y realmente no alcancé, no alcancé a llegar a mi chef, que era el que me daba a mí las clases (…) desafortunadamente no se nos dio el chance”, concluyó Rouillard en diálogo con KienyKe.