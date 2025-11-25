Colombia

Michelle Rouillard contó detalles de cómo fue su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Me sentí como si me hubiera dejado un novio”

La actriz contó que tenía preparada una propuesta para impresionar a los chefs, pero las complicaciones logísticas tras el viaje a La Guajira le impidieron mostrar su creación soñada

Guardar
Michelle Rouillard reveló nuevos detalles
Michelle Rouillard reveló nuevos detalles de su salida de 'MasterChef Celebrity' - crédito Cortesía Canal RCN

La reciente eliminación de Michelle Rouillard de Masterchef Celebrity ha dejado al descubierto no solo la presión de la competencia, sino también el peso emocional y físico que enfrentan los participantes en las etapas decisivas.

En una entrevista con el portal KienyKe, la exreina y actriz compartió detalles inéditos sobre su salida, revelando que su desempeño en la ronda semifinal estuvo marcado por una serie de factores adversos que no se percibieron en pantalla.

“Fue como una serie de eventos desafortunados”, confesó la exreina al portal informativo citado inicialmente, al referirse a la jornada en La Guajira que selló su destino en el programa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Michelle Rouillard fue una de
Michelle Rouillard fue una de las participantes más controversiales de la temporada con su irreverencia en los platos - crédito Canal RCN

La semifinal, que reunió a Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Valentina Taguado junto a Rouillard, fue especialmente exigente.

La actriz explicó que, aunque venía de una racha positiva en las cocinas del reality, el viaje a La Guajira marcó un punto de inflexión.

“Yo venía en una muy buena racha en las cocinas de Masterchef y de repente viajamos a La Guajira y bueno, a veces a uno no le va bien, hay momentos en los que las cosas no fluyen de la manera que uno quisiera”, relató al medio.

Uno de los aspectos menos visibles para la audiencia fue el estado físico con el que Michelle afrontó la prueba.

Según detalló, “yo llegué a La Guajira muy mal físicamente, eso no lo vieron al aire, no lo vieron en el programa, pero yo llegué muy mal, tenía un dolor de espalda horrible y, la verdad, llegué no con la misma rapidez con la que estuve durante mucho tiempo en el programa, porque uno en Masterchef tiene que ser muy rápido, muy ágil, y realmente el dolor que yo tenía me hizo estar más lenta”, explicó la exreina al medio.

La firme defensa de su
La firme defensa de su propuesta creativa y el cruce con Jorge Rausch marcaron el episodio, mientras usuarios respaldaron a la participante por su actitud ante la exigente evaluación - crédito cortesía Canal RCN

Esta limitación física, sumada a la presión del reto, influyó directamente en su desempeño y en la decisión final del jurado. A pesar de la frustración por no alcanzar la final, Rouillard valoró el proceso vivido en la competencia.

“Las cosas simplemente no fluyeron para quedar en la final y está bien también, pienso que uno tiene que quedarse con todo el proceso, el proceso que hice en la competencia, me parece que estuvo muy bien”, reflexionó la actriz.

No obstante, reconoció el impacto emocional de la eliminación: “No fue para nada fácil haber salido, yo me había programado para estar en la final y fue muy duro para mí, de hecho, anoche después de haber visto otra vez el programa se reviven todas estas emociones, y cuando me eliminaron en ese momento duré unas dos semanas entusada, como si me hubiera dejado un novio al que quería mucho”, admitió Rouillard.

Michelle Rouillard se sinceró acerca
Michelle Rouillard se sinceró acerca de sus intenciones por ver a Valentina Taguado fuera de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

La conversación también permitió conocer el deseo de Michelle de sorprender a los chefs en la última etapa. Al ser consultada sobre el plato que le habría gustado presentar en la final, la actriz reveló:

Yo dije: ‘quiero sorprender a los chefs’, hubo un par de ocasiones en las que los chefs se quedaron como: ‘Esta vaina qué es’, me hubiera encantado ponerlos en problemas, me hubiera encantado darles algo con lo que se sorprendieran mucho”.

Sin embargo, las circunstancias logísticas tras el viaje a La Guajira impidieron que pudiera preparar su propuesta final.

“Yo precisamente no alcancé a preparar el plato de la final, nosotros regresábamos de La Guajira en la noche y teníamos una tarde para dedicarnos a preparar los platos de la final y realmente no alcancé, no alcancé a llegar a mi chef, que era el que me daba a mí las clases (…) desafortunadamente no se nos dio el chance”, concluyó Rouillard en diálogo con KienyKe.

Temas Relacionados

Masterchef Celebrity Michelle Rouillard Violeta Bergonzi Carolina Sabino Alejandra ÁvilaValentina TaguadoFinal Masterchef CelebrityColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cayó ‘Máscara’, cabecilla del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína al Caribe colombiano: extorsionaba a comerciantes

Las autoridades detallaron que este sujeto tenía antecedentes judiciales por desaparición forzada, hurto y abuso de confianza

Cayó ‘Máscara’, cabecilla del Clan

El Ideam pronosticó intensas lluvias en Colombia durante la última semana de noviembre: estas serán las regiones más afectadas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales informa que el enfriamiento del Pacífico impulsa lluvias persistentes, afectando movilidad y generando alertas en ciudades y municipios de distintas regiones del país

El Ideam pronosticó intensas lluvias

EN VIVO - Colombia vs. España: dolorosa derrota de la Tricolor en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Si la Tricolor le gana al combinado europeo, asegurará su clasificación a los cuartos de final de la primera edición del torneo, que se disputa en Filipinas

EN VIVO - Colombia vs.

Lotería del Tolima resultados 24 de noviembre de 2025

Este popular juego entrega un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales

Lotería del Tolima resultados 24

Jennifer Pedraza respondió a Gustavo Petro por afirmar que investigación sobre alias Calarcá tiene “varios errores”: “Usted no puede salir con este chorro de babas”

La representante criticó la supuesta continuidad de alianzas ilícitas por parte del Ejecutivo, al comparar episodios anteriores con los actuales, y calificó la situación como un hecho de impacto histórico

Jennifer Pedraza respondió a Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker colombiana arremete contra la

Tiktoker colombiana arremete contra la final de ‘Masterchef Celebrity’: “Me siento una ridícula; esta edición estuvo pésima”

Yeferson Cossio reveló la millonada que cobra su novia Carolina Gómez por una historia en redes sociales

La Segura reveló los altibajos emocionales de su embarazo junto a Ignacio Baladán: “Siento como si fuera mi peor enemigo”

Cris Valencia se refirió a la “tiradera” de Pirlo contra Blessd: “Mándenle a decir que me explique”

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda aclararon mensaje sobre presunta infidelidad y el fin de su relación: “Nunca quisimos engañar a nadie”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. España: dolorosa derrota de la Tricolor en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

El Inter Miami de Lionel Messi podría jugar partidos amistosos de pretemporada en Colombia en 2026: este sería el rival

Cinco años sin Maradona: este fue el gol que el astro argentino recordó como uno de los mejores de su carrera ante Deportivo Pereira

La final del torneo de la B obligó a modificar el calendario de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Faustino Asprilla vaticinó cuál sería el primer finalista de la Liga BetPlay: “Ganará los dos partidos”