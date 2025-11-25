Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

Lorena Altamirano confesó por qué quiere entrar a 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito Captura de pantalla flacosolorzano/IG

En entrevista con Infobae Colombia, la actriz y aspirante a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Lorena Altamirano, contó qué puede esperar el público de ella al ingresar al programa, pues quiere ser la siguiente elegida del grupo de mujeres que están esperando a la votación de los espectadores del Canal RCN.

Lorena aseguró que esta es una plataforma que le serviría para darse a conocer más y que su comunidad aumente, ya que empezó a tener un grupo de fanáticos desde que su prometido —el actor Fernando Solórzano— estuvo en el programa.

“Con el cuento de: ‘Lorena las chanclas’ empezó a crecer esa comunidad que me gustaría que me conociera más y que vieran cómo soy en el fondo”, confesó Altamirano.

Aunque actualmente la apoya y está seguro de que podría realizar un gran papel, Fernando al principio no se mostró maravillado por la noticia y, por el contrario, trato de disuadirla de la idea, según comentó la actriz.

“Primero se asustó y me dijo: ‘No, qué va a ir a hacer por allá’. Pues él ya vivió la experiencia y sabe que no es una vaina fácil, pero, pues ahora me apoya y estamos esperando los resultados a ver si entro”, contó Lorena a Infobae Colombia.

La actriz también compartió qué sería lo mejor y lo peor que se podría encontrar el público de su presencia en la casa estudio, asegurando que su forma de ser no es como la de El Flaco.

“Yo no soy como Fernando que es más tranquilo, si a mí me faltan al respeto y todo eso, yo no me voy a aguantar. Con respeto y seguridad les diré algo. Aunque lo primero sería tomarme mi tiempo y espacio para encontrar calma y las mejores palabras, pero seguro no me aguantaría tanto. Y lo mejor, pues que se den cuenta de mi esencia y que me conozcan de verdad”, confesó la actriz.

Durante la conversación con Infobae, Lorena también expresó que espera contar con el apoyo y compañía del público tanto en las votaciones para ingresar como dentro del programa, si pasa. Además, dijo que le gustaría mostrar sus dotes artísticas y sacar a relucir su talento en la actuación.

Finalmente, indicó que está contenta pasando por el proceso de los preparativos por su matrimonio con Fernando Solórzano y mencionó lo que tienen pensado para realizar el día de la boda.

“No me lo esperaba (la pedida de mano) porque Fernando sabe que yo no tenía pensado casarme, no era algo que tenía así, pero todo fue muy lindo, imagínate, el lugar soñado, el anillo, las palabras, todo muy hermoso. Y día del matrimonio no queremos nada grande ni ostentoso, estamos pensando en algo muy privado, pequeño, con las personas más cercanas que nos demuestran el cariño y que siempre nos han apoyado”

En cuanto al casamiento, Fernando también le contó a Infobae Colombia que no tuvo dudas sobre la respuesta que le iba a dar la actriz, también mencionó que con 11 años juntos tenía un poco más de seguridad y que sintió el cambio con esta propuesta.

“Los tiempos cambian. Imagínate que antes era pedirle la mano al papá, no sabía que me tocaba que el anillo, arrodillarme, que las palabras, que el lugar, la sorpresa (risas), pero afortunadamente todo salió muy bien y dijo que sí. No pensaba que me fuera a decir que no, aunque todo puede pasar, pero no, todo bien”, dijo Fernando “El flaco” Solórzano.

Además, el actor, aprovechó el espacio con este medio e indicó que “le parece un buen experimento el hecho de que su pareja ingrese a La casa de los famosos Colombia, pero que le parece un reto fuerte y bacano”, en el cual espera acompañarla y apoyarla.