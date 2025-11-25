La Unión Europea desplegará una misión de observación para las elecciones de 2026 en Colombia

La información la confirmó Hernán Penagos, registrador nacional - crédito Registraduría/Eduardo Parra/REUTERS

La Unión Europea anunció el despliegue de una misión internacional con observadores en Colombia desde enero de 2026 para acompañar los comicios de Congreso y Presidencia, según confirmó el registrador nacional, Hernán Penagos.

El proceso incluirá vigilancia previa y durante la jornada electoral, con el objetivo, según Penagos, de fortalecer la transparencia y la credibilidad en el proceso democrático colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El registrador Penagos detalló que la decisión se adoptó tras una reunión con representantes de diferentes organismos especializados en monitoreo electoral, entre ellos el Instituto Carter, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión de Observación Electoral (MOE).

Según Hernán Penagos, el proceso de la Unión Europea incluirá vigilancia previa y durante la jornada electoral - crédito Eduardo Parra/Europa Press

Según el funcionario, “nos confirman que estarán desde el mes de enero con un despliegue muy grande de observadores internacionales que acompañarán no solamente el proceso preelectoral sino electoral”.

La participación de la Unión Europea fue descrita como la más temprana y amplia dentro de las distintas delegaciones internacionales invitadas. Penagos afirmó que este acompañamiento permitirá “revisar recomendaciones de comicios anteriores y fortalecer la preparación del proceso de 2026”.

En sus palabras, la presencia europea representa una oportunidad de “certificar el acompañamiento desde enero” y aportar expertos al escrutinio independiente del proceso electoral.

Durante el encuentro entre la Registraduría Nacional y los organismos de observación, se discutieron preocupaciones compartidas sobre la situación de seguridad en varios puntos del país.

Penagos señaló que los observadores internacionales “han registrado ciertos hechos de violencia importantes, lo ocurrido en el Catatumbo, por ejemplo, lo registraron a principio del año, y los hechos de violencia política, lenguaje de odio y falta de deliberación política en ciertos lugares de Colombia”.

El registrador explicó que las autoridades enfatizan la necesidad de un trabajo articulado entre todas las instituciones estatales para garantizar la libre participación de la ciudadanía.

Como parte de las acciones previstas, se anunció una próxima reunión entre la Registraduría, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar.

Allí se revisarán estrategias del “Plan Democracia” para asegurar condiciones de seguridad y voto libre, especialmente en 104 municipios identificados por el Ministerio de Defensa con retos específicos para la garantía de derechos electorales.

Hernán Penagos, registrador nacional, explicó que las autoridades enfatizan la necesidad de un trabajo articulado entre todas las instituciones estatales para garantizar la libre participación de la ciudadanía - crédito Colprensa

El calendario electoral para las consultas interpartidistas del 8 de marzo será oficializado por la Registraduría la próxima semana.

Hernán Penagos precisó que durante los días iniciales de diciembre se espera un incremento sustancial en el número de inscripciones para el Congreso.

Tras la publicación del calendario, los partidos deberán comunicar al Consejo Nacional Electoral su decisión de participar o abstenerse en las distintas consultas.

Requisitos para votar

Con el arranque del calendario electoral de 2026 en Colombia, la Registraduría Nacional adelantó una campaña informativa para aclarar los requisitos necesarios para participar en las próximas elecciones, ante el aumento de inquietudes sobre procesos de inscripción y documentación válida.

La entidad reiteró que la cédula de ciudadanía es el único documento aceptado para votar, descartando cualquier otro soporte, tanto a nivel nacional como en consulados y embajadas.

La Registraduría reiteró que la cédula de ciudadanía es el único documento aceptado para votar - crédito Lina Gasca/Colprensa

Se remarcó la importancia de que quienes aún no poseen su cédula realicen el trámite de expedición o renovación en los plazos oficiales para evitar problemas el día de la jornada electoral.

El derecho al voto está reservado exclusivamente a ciudadanos colombianos mayores de edad que cuenten con la cédula física, ya sea en formato amarillo con hologramas o digital.

La Registraduría enfatizó que ninguna situación excepcional modifica estos criterios, tampoco en el exterior. Respondió además a dudas frecuentes, precisando que no son válidos para votar otros documentos como contraseñas, pasaportes, licencias de conducción, libretas militares o constancias de pérdida de documento.

La institución recordó que más de dos millones de personas ya completaron su proceso de inscripción, reflejando un aumento del interés en participar tempranamente en los comicios.