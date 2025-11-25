Colombia

La inesperada ausencia de Rodrigo Candamil en la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató rumores de malentendidos con el canal: él ya se pronunció en redes sociales

La final de la décima temporada del programa de cocina reunió a las cuatro aspirantes al título en una jornada decisiva, marcada por la notoria ausencia del actor

La ausencia de Rodrigo Candamil
La ausencia de Rodrigo Candamil generó sorpresa en la audiencia que esperaba ver a todos los exparticipantes en el cierre del ciclo - crédito Cortesía Canal RCN

La décima edición de Masterchef Celebrity concluyó tras cinco meses de competencia, con Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguada y Violeta Bergonzi como las aspirantes al premio mayor.

El canal RCN transmitió el lunes 24 de noviembre la primera parte de la final.

Las finalistas estuvieron acompañadas por sus allegados y por la mayoría de los exparticipantes que formaron parte de esta temporada.

Durante la temporada, la presencia de figuras reconocidas aportó dinamismo y emoción al programa. Cada participante demostró una evolución culinaria significativa, sorprendiendo tanto al jurado como al público con propuestas cada vez más audaces y creativas.

La final que será celebrada el 25 de noviembre, reúne a las cuatro finalistas en una última jornada de cocina, en la que todas compitieron por el mismo objetivo: obtener el codiciado reconocimiento de MasterChef Celebrity.

Las emociones estuvieron presentes durante toda la transmisión, mientras los seguidores del programa aguardaban el desenlace y la revelación de la ganadora.

El actor Rodrigo Candamil no
El actor Rodrigo Candamil no estuvo en la final de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

En este contexto, la ausencia de Rodrigo Candamil durante la grabación de la final generó sorpresa entre los seguidores del programa, quienes notaron que uno de los concursantes más apreciados de la temporada no estuvo presente en el cierre del ciclo.

El actor, que abandonó la competencia en la segunda semana tras un exigente reto de eliminación considerado por muchos como injusto, no asistió al último episodio. Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos de su inasistencia, aunque se especula que podría estar relacionada con compromisos personales y no con desacuerdos con la producción o el canal.

Su ausencia dejó abierta la incógnita sobre las razones de su no participación y alimentó las especulaciones entre los fanáticos del formato, quienes aseguran que tuvo malos entendidos con el formato, al igual que Yesenia Valencia. Sin embargo, ella sí estuvo presente.

El actor abandonó la competencia
El actor abandonó la competencia en la segunda semana y no asistió al último episodio, aunque compartió una promoción de la final en redes sociales - crédito @valentinataguado/ Instagram

En medio de los rumores, el actor apareció en redes sociales y aunque no dio declaraciones sobre su ausencia en el set de la final, sí compartió una promoción del último capítulo, lo que despejó dudas de sus malos entendidos con el canal. Sin embargo, seguidores del actor están a la espera de sus declaraciones.

Así se vive la final de ‘MasterChef’

La edición 2025 de MasterChef Celebrity ha reunido a veintidós participantes, todos ellos personalidades del ámbito nacional, quienes han demostrado sus destrezas en la cocina bajo la mirada atenta del jurado conformado por Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría. A lo largo de la temporada, la competencia se ha caracterizado por un ambiente de rivalidad sana y momentos de alta tensión, en los que cada concursante ha buscado superar los desafíos propuestos para avanzar en el certamen.

El proceso de eliminación alcanzó su punto culminante el 23 de noviembre, cuando se definió el grupo de finalistas tras una exigente prueba realizada en la Guajira. En esa jornada, Michelle Rouillard fue la última eliminada, quedando fuera de la contienda pese a ser una de las favoritas del público. De este modo, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Valentina Taguado aseguraron su lugar en la final, convirtiéndose en las protagonistas del episodio decisivo.

Veintidós celebridades compitieron bajo la
Veintidós celebridades compitieron bajo la evaluación de los jurados Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

La atención del público se centra en el desenlace de esta temporada, que ha mantenido altos niveles de emoción y expectativa. La decisión final estará en manos del jurado, que evaluará el desempeño de las finalistas en los fogones más exigentes de la televisión colombiana. La transmisión en vivo permitirá a los seguidores no perderse ningún instante de la definición, mientras se resuelve quién se alzará con el título de MasterChef Celebrity 2025 y el jugoso premio reservado para la vencedora.

Michelle Rouillard quedó fuera de la competencia tras la última eliminación, mientras que Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Valentina Taguado se enfrentarán en la final, que se desarrollará en dos etapas: la primera el 24 de noviembre y la segunda el 25 de noviembre, ambas a las 8:00 p.m. por la señal de RCN y su aplicación oficial.

Temas Relacionados

MasterChef Celebrity 2025Final MasterChef Celebrity 2025Finalistas de MasterChef Celebrity 2025Rodrigo Candamil MasterChefRodrigo Candamil final de MasterChefColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

