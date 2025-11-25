José Ismael Peña aseguró que la Universidad Nacional desconoció la validez de su designación como rector: advirtió que “habrán riesgos”

Peña advirtió que la decisión expone a riesgos jurídicos, administrativos y reputacionales a la universidad - crrédito X

José Ismael Peña se refirió a la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia de nombrar al vicerrector académico, Andrés Felipe Mora, como rector encargado, tras la anulación del nombramiento de Leopoldo Múnera por parte del Consejo de Estado.

La sesión extraordinaria se desarrolló el lunes 24 de noviembre para definir temporalmente la dirección de la institución mientras se adelanta un nuevo proceso de designación.

Según informó la Universidad, el CSU actúa como el máximo órgano de decisión en las instituciones públicas de educación superior y es el encargado de adoptar las medidas inmediatas frente a la vacancia del cargo rectoral.

Frente a dicha decisión y a través de un video difundido en sus plataformas digitales, Peña aseguró que “ayer lunes 24 de noviembre, durante sesión extraordinaria, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia desconoció abiertamente la validez de mi designación que fue declarada como ajustada a derecho por el Consejo de Estado”.

Señaló que esa determinación generó preocupación en distintos sectores de la comunidad universitaria y afirmó también que “el Consejo Superior Universitario acogió la tesis de aceptación de la renuncia del profesor Leopoldo Múnera, pese a que su nombramiento había sido previamente declarado nulo por la jurisdicción contencioso-administrativa”. Agregó que, con base en esa decisión, el CSU declaró una vacancia en el cargo y designó al profesor Mora como rector encargado.

Posibles riesgos para la institución

En su mensaje, Peña sostuvo que “el análisis realizado por el Consejo Superior Universitario a los dos fallos expedidos por el Consejo de Estado no consideró su sentido integral ni sus lógicas implicaciones”, e indicó que estas acciones podrían exponer a la Universidad Nacional a riesgos jurídicos, económicos, administrativos y reputacionales al no atender la autoridad derivada de las decisiones judiciales.

Aseguró además que “las determinaciones adoptadas podrían constituir faltas disciplinarias graves y conllevar a eventuales responsabilidades penales en la medida en que se actuó contra decisiones judiciales proferidas por la máxima instancia del contencioso administrativo”.

En su pronunciamiento, Peña destacó que mantiene confianza en las instituciones administrativas y judiciales del país, y manifestó que, pese a lo ocurrido, la comunidad académica debe preservar la continuidad de sus actividades. En su mensaje señaló: “invito a la comunidad universitaria a mantener la serenidad y el compromiso académico, a continuar con el desarrollo de las funciones misionales y a culminar el semestre con éxito”.

Además, reiteró su determinación de asumir la rectoría cuando corresponda, afirmando que lo hará “con el firme compromiso de cumplir con las obligaciones propias del cargo”. En el cierre del pronunciamiento, Peña enfatizó en la importancia de proteger la autonomía universitaria y expresó su disposición a trabajar por la estabilidad institucional de la Universidad Nacional de Colombia, que suma 158 años de existencia.

Cabe recordar que el viernes 21 de noviembre, CSU aceptó la renuncia de Leopoldo Múnera, la cual se hizo efectiva el martes 25, momento en el que retomará su labor como profesor asociado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. La decisión de aceptar la renuncia contó con el voto favorable de Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía y María Alejandra Rojas, delegadas del presidente; Víctor Manuel Moncayo, representante del Consejo de Educación Superior, y Lucía Botero Espinoza, del Consejo Académico.

En contraste, Diego Torres, representante de los profesores, optó por abstenerse y, minutos después, abandonó la reunión, sin participar en la posterior designación de Mora como rector encargado. Durante la misma sesión, el CSU abordó una carta remitida por José Ismael Peña el veintiuno de noviembre, en la que el profesor afirmó que, en cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado, le corresponde asumir automáticamente el cargo de rector de la Universidad Nacional.

Peña solicitó, además, la expedición de la certificación que lo acredite como representante legal de la institución.