Colombia

José Ismael Peña aseguró que la Universidad Nacional desconoció la validez de su designación como rector: advirtió que “habrán riesgos”

El pronunciamiento se produjo luego de que el Consejo Superior Universitario declarara la vacancia del cargo y encargara al vicerrector académico, Andrés Felipe Mora, de la dirección de la institución

Guardar
Peña advirtió que la decisión expone a riesgos jurídicos, administrativos y reputacionales a la universidad - crrédito X

José Ismael Peña se refirió a la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia de nombrar al vicerrector académico, Andrés Felipe Mora, como rector encargado, tras la anulación del nombramiento de Leopoldo Múnera por parte del Consejo de Estado.

La sesión extraordinaria se desarrolló el lunes 24 de noviembre para definir temporalmente la dirección de la institución mientras se adelanta un nuevo proceso de designación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la Universidad, el CSU actúa como el máximo órgano de decisión en las instituciones públicas de educación superior y es el encargado de adoptar las medidas inmediatas frente a la vacancia del cargo rectoral.

Frente a dicha decisión y a través de un video difundido en sus plataformas digitales, Peña aseguró que “ayer lunes 24 de noviembre, durante sesión extraordinaria, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia desconoció abiertamente la validez de mi designación que fue declarada como ajustada a derecho por el Consejo de Estado”.

Señaló que esa determinación generó preocupación en distintos sectores de la comunidad universitaria y afirmó también que “el Consejo Superior Universitario acogió la tesis de aceptación de la renuncia del profesor Leopoldo Múnera, pese a que su nombramiento había sido previamente declarado nulo por la jurisdicción contencioso-administrativa”. Agregó que, con base en esa decisión, el CSU declaró una vacancia en el cargo y designó al profesor Mora como rector encargado.

Posibles riesgos para la institución

Peña advirtió riesgos jurídicos, económicos,
Peña advirtió riesgos jurídicos, económicos, administrativos y reputacionales para la universidad - crédito Unal/Sitio web

En su mensaje, Peña sostuvo que “el análisis realizado por el Consejo Superior Universitario a los dos fallos expedidos por el Consejo de Estado no consideró su sentido integral ni sus lógicas implicaciones”, e indicó que estas acciones podrían exponer a la Universidad Nacional a riesgos jurídicos, económicos, administrativos y reputacionales al no atender la autoridad derivada de las decisiones judiciales.

Aseguró además que “las determinaciones adoptadas podrían constituir faltas disciplinarias graves y conllevar a eventuales responsabilidades penales en la medida en que se actuó contra decisiones judiciales proferidas por la máxima instancia del contencioso administrativo”.

En su pronunciamiento, Peña destacó que mantiene confianza en las instituciones administrativas y judiciales del país, y manifestó que, pese a lo ocurrido, la comunidad académica debe preservar la continuidad de sus actividades. En su mensaje señaló: “invito a la comunidad universitaria a mantener la serenidad y el compromiso académico, a continuar con el desarrollo de las funciones misionales y a culminar el semestre con éxito”.

Además, reiteró su determinación de asumir la rectoría cuando corresponda, afirmando que lo hará con el firme compromiso de cumplir con las obligaciones propias del cargo”. En el cierre del pronunciamiento, Peña enfatizó en la importancia de proteger la autonomía universitaria y expresó su disposición a trabajar por la estabilidad institucional de la Universidad Nacional de Colombia, que suma 158 años de existencia.

El CSU aceptó la renuncia
El CSU aceptó la renuncia de Leopoldo Múnera el 21 de noviembre; se hizo efectiva el 25 - crédito Colprensa

Cabe recordar que el viernes 21 de noviembre, CSU aceptó la renuncia de Leopoldo Múnera, la cual se hizo efectiva el martes 25, momento en el que retomará su labor como profesor asociado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. La decisión de aceptar la renuncia contó con el voto favorable de Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía y María Alejandra Rojas, delegadas del presidente; Víctor Manuel Moncayo, representante del Consejo de Educación Superior, y Lucía Botero Espinoza, del Consejo Académico.

En contraste, Diego Torres, representante de los profesores, optó por abstenerse y, minutos después, abandonó la reunión, sin participar en la posterior designación de Mora como rector encargado. Durante la misma sesión, el CSU abordó una carta remitida por José Ismael Peña el veintiuno de noviembre, en la que el profesor afirmó que, en cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado, le corresponde asumir automáticamente el cargo de rector de la Universidad Nacional.

En una carta del 21
En una carta del 21 de noviembre, Peña afirmó que, según las sentencias del Consejo de Estado, debe asumir automáticamente como rector - crédito @Bogotanólogos/Facebook

Peña solicitó, además, la expedición de la certificación que lo acredite como representante legal de la institución.

Temas Relacionados

José Ismael PeñaUniversidad NacionalConsejo Superior UniversitarioRector encargadoAndrés Felipe MoraLeopoldo MúneraConsejo de EstadoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

EN VIVO | Final de

Así se instaló la cifra de $3.000.000 que rompió la calma en la discusión del salario mínimo para 2026

La estimación de la OIT que mencionó el ministro Antonio Sanguino desató un cruce inmediato entre Gobierno y empresarios

Así se instaló la cifra

Citan a debate de control político a miembros del Gobierno Petro por escándalo de los archivos de alias Calarcá

La petición de la representante Juana Carolina Londoño incluye la comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; el comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, entre otros funcionarios

Citan a debate de control

Ministro de Defensa descartó relevo inmediato del general Miguel Huertas, salpicado en los archivos revelados de “Calarcá”

Pedro Sánchez afirmó que el general permanecerá en la jefatura del Comando de Personal mientras avanzan las pesquisas sobre sus supuestos vínculos con grupos armados

Ministro de Defensa descartó relevo

Salario mínimo de 2026: asociaciones exigen reglas claras para que el aumento que se defina no genere problemas graves

El pulso entre actores sociales y económicos para definir la subida se intensifica, mientras la mesa de concertación enfrenta presiones inéditas y la definición del ajuste podría transformar el panorama laboral colombiano

Salario mínimo de 2026: asociaciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Final de

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Colombia

Quién es el esposo de la presentadora Violeta Bergonzi, a qué se dedica y qué se sabe de su relación

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado algunos detalles

Moni Vidente se refirió a la situación de Miguel Ayala, el hijo secuestrado del cantante Giovanny Ayala: “Lo veo con vida”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Miguel Borja encabezaría complejo listado en River Plate tras eliminación en el futbol argentino

Rafael Santos Borré salió silbado del último partido de Internacional de Brasil: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles