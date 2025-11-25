Colombia

“Injusta condena de un ciudadano inocente”: defensa de Santiago Uribe Vélez tras condena por homicidio agravado y concierto para delinquir

Los abogados afirmaron que respetan la decisión judicial, pero que consideran que la determinación del Tribunal Superior de Antioquia es “injusta”

Guardar
Condenaron a Santiago Uribe Vélez
Condenaron a Santiago Uribe Vélez - crédito Europa Press

La defensa de Santiago Uribe Vélez se pronunció, luego de que se conociera que el Tribunal Superior de Antioquia revocó el 25 de noviembre de 2025 la absolución dictada en primera instancia, que dicta una condena contra el procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

El anuncio se realizó mediante un comunicado dirigido a la opinión pública.

En su mensaje, los abogados principales, suplentes y el vocero de la defensa resaltaron que, aunque manifiestan respeto por la decisión judicial, consideran que la condena representa una sanción injusta para un ciudadano que, a su juicio, es “inocente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El equipo jurídico enfatizó: “Consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez”.

Los defensores adelantaron que presentarán una “impugnación especial” ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Manifestaron su confianza en que, en esa instancia, “prevalecerá la verdad y la justicia sobre los hechos que han sido puestos en controversia”. La comunicación fue suscrita por Jaime Enrique Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes, que integran la defensa técnica y material de Uribe Vélez.

El comunicado reitera la intención de la defensa de agotar todas las vías legales y resalta que la notificación oficial del fallo fue recibida en la fecha indicada.

Se espera que la impugnación especial sea sustentada en los próximos días y que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia para revisión de la sentencia.

La condena dictada por el Tribunal Superior de Antioquia representa un giro en el proceso judicial que venía adelantándose desde anteriores instancias. El caso, seguido de cerca por los medios de comunicación, ha despertado atención pública por el impacto político y social del apellido Uribe en el país.

Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez a 28 años de prisión por caso “Los 12 Apóstoles”

El Tribunal Superior de Antioquia dictó sentencia en segunda instancia y condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 28 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

La decisión, tomada de manera unánime y revelada el 25 de noviembre de 2025, revoca la absolución previa y declara responsable a Uribe Vélez como líder del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.

Según la decisión notificada por el Tribunal, Uribe Vélez ejerció la jefatura de la organización y fue señalado como responsable de varios homicidios cometidos durante la década de 1990 en el norte de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia.

Santiago Uribe, hermano del expresidente
Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe fue condenado - crédito redes sociales

Entre las víctimas asociadas a la estructura figuran Camilo Barrientos, Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna, William Restrepo Cárdenas, Januario Pérez, Luis Fernando Restrepo Hincapié, Wilson de Jesús Agudelo Piedrahita, Alberto de Jesús Castañeda, Darío de Jesús Palacio Lopera, Jorge de Jesús Quintero, John Jairo Olarte Quintero y Manuel Vicente Varelas.

La Sala Penal del Tribunal concluyó que la prueba recaudada brinda “certeza racional acerca de la responsabilidad penal en cabeza de Santiago Uribe Vélez en la conformación y dirección del grupo criminal que desplegó sus acciones en la zona del norte de Antioquia”.

La sentencia, de 307 páginas, resalta que el acusado utilizó la hacienda La Carolina, de la cual era administrador y copropietario, como base de operaciones para encuentros, presencia y entrenamiento de hombres armados con fines ilícitos.

Fallo Tribunal Superior de Antioquia
Fallo Tribunal Superior de Antioquia Santiago Uribe Vélez - crédito Suministrado

El fallo judicial niega la posibilidad de prisión domiciliaria y suspende cualquier medida alternativa a la cárcel. Además, indica que, una vez se confirme la decisión y quede en firme, se expedirá orden de captura contra el condenado para que cumpla la pena impuesta.

También ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible responsabilidad de Uribe Vélez en otras muertes atribuidas al aparato criminal.

En relación con la absolución emitida en 2024, el Tribunal recordó que la Fiscalía presentó recurso de apelación después de que el ganadero fuera exonerado por el asesinato de Barrientos en Yarumal y por concierto para delinquir agravado. La instancia actual concluyó que la valoración de las pruebas en el fallo inicial fue insuficiente y criticó los argumentos presentados por la defensa, descartando que el proceso hubiera obedecido a motivaciones políticas.

Temas Relacionados

Santiago UribeHermano Alvaro Uribe12 apóstolesConcierto para delinquirTribunal Superior AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Black Friday en Colombia: estos son los productos más buscados días previos a la jornada de descuentos

De acuerdo con un estudio, los colombianos priorizan información, reseñas y precios antes de tomar una decisión de compra

Black Friday en Colombia: estos

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

El delantero de la selección Colombia es una de las posibilidades de Néstor Lorenzo para integrar la lista de jugadores convocados a la Copa Mundial de la Fifa 2026

Rafael Santos Borré, reprobado por

Iván Cepeda reveló que se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: de qué hablaron

El candidato del Pacto Histórico lleva varios días en el país norteamericano y ha adelantado encuentros con partidos políticos de izquierda de la región

Iván Cepeda reveló que se

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

La actriz y creadora de contenido compartió detalles, en entrevista exclusiva con Infobae Colombia, de su aspiración a ser próxima participante en el ‘reality’ y habló sobre su matrimonio con el actor

Lorena Altamirano reveló por qué

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de Petro sobre supuesta orden para negar visas a exintegrantes del M-19: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”

El presidente Gustavo Petro aseguró que antes de los gobiernos de Uribe no enfrentaba obstáculos para ingresar a Canadá, pero el expresidente le respondió

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Gustavo

Activista que votó por Gustavo Petro mostró su indignación luego de la respuesta que dio el presidente sobre informe de alias Calarcá: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano reveló por qué

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

Actriz de ‘El Joe’ impactó al revelar detalles sobre su migración a Estados Unidos: ahora se desempeña como conductora de plataformas digitales

La inesperada ausencia de Rodrigo Candamil en la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató rumores de malentendidos con el canal: él ya se pronunció en redes sociales

Paola Jara les contó a sus seguidores cómo han sido esos primeros días con Emilia y derrite a sus seguidores: “Disfrutándola”

Yina Calderón reveló plan que tiene para “sacar del clóset” al novio de su mamá: “Le voy a mandar a alguien pa’ que lo enamore”

Deportes

Rafael Santos Borré, reprobado por

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia