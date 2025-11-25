Gustavo Petro respondió a Trump tras afirmar que Estados Unidos “está construyendo paz”: “No creo que la paz se logre con fuerza”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Kevin Lamarque/REUTERS

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las recientes declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que aseguró que el país norteamericano “está construyendo la paz”.

Las declaraciones de Donald Trump fueron compartidas por la Embajada de Estados Unidos, en donde el presidente estadounidense afirmó que para lograr la paz se necesita “la fuerza”.

“Dondequiera que vamos, Estados Unidos está construyendo la paz, y es una paz que se logra mediante la fuerza”, indicó Donald Trump.

Pronunciamiento de Donald Trump, compartido por la Embajada de Estados Unidos - crédito @usembassyhn/X

Al respecto, el presidente Gustavo Petro afirmó que la paz no se consigue “con fuerza”, porque, según el mandatario colombiano, eso termina convirtiéndose en una guerra con el tiempo.

Según el jefe de Estado, Colombia es un claro ejemplo de una paz “con fuerza”.

“No creo que la paz se logra con fuerza, así se logra una paz chiquita que se vuelve guerra después. Colombia es un ejemplo de eso”, afirmó Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro aseguró que una paz grande se logra sin presiones, de una interlocución verdadera y con el diálogo.

“La paz grande solo sale del acuerdo verdadero sin presiones, de la interlocución verdadera y el diálogo”, aseveró el presidente Petro.

Respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump - crédito @petrogustavo/X