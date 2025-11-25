Fiscalía buscará juicio para el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por escándalo de la Ungrd: radicará solicitud de imputación

Ricardo Bonilla es investigado por presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos públicos - crédito Colprensa/Ungrd

Las diligencias de la Fiscalía General de la Nación suman un nuevo capítulo en el caso que investiga manejos irregulares de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con la solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Así lo confirmó la fiscal Luz Adriana Camargo, que detalló en la tarde de este martes 25 de noviembre que el trámite procesal está basado en la presunta participación del exfuncionario en el escándalo que involucra a varios exdirectivos y contratistas de la entidad.

De acuerdo con la información suministrada por Camargo, la fiscal responsable, María Cristina Patiño, radicará este miércoles 26 de noviembre la solicitud de imputación por cargos relacionados con tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, delitos enmarcados dentro del extenso caso Ungrd.

La investigación apunta a posibles favorecimientos con recursos públicos y decisiones orientadas ilegalmente en la suscripción de contratos clave para la administración pública.

El caso de Ricardo Bonilla se remonta a finales de 2023, cuando ocupaba la cartera de Hacienda.

Según la Fiscalía, se habría interesado de manera ilícita en asignar tres proyectos, los cuales representaban un total de 92.000 millones de pesos, a seis congresistas de las comisiones económicas.

Estos proyectos estaban destinados a los municipios de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.

Aunque los recursos no llegaron a desembolsarse, la investigación sostiene que existió el propósito de beneficiar a legisladores que, como contrapartida, favorecerían la aprobación de cupos indicativos estratégicos para el gobierno de Gustavo Petro.

El origen de estas acusaciones radica en los testimonios y la labor investigativa realizada por el ente acusador.

Entre las declaraciones relevantes se hallan las del exdirector de la Ungrd Olmedo López y la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides.

Esta última podría convertirse en la testigo principal en la investigación, debido a su vínculo directo con las actuaciones del exministro.

Por su parte, Bonilla ha rechazado los señalamientos y sostiene su inocencia frente a lo que califica como acusaciones infundadas.

Según la Fiscalía, las pesquisas forman parte de un proceso más amplio que examina una red de supuestos pagos irregulares, direccionamientos y ventajas indebidas en contrataciones oficiales.

Al sumar la imputación a otros procesos judiciales que involucran a exfuncionarios de la entidad, la Fiscalía reafirma el avance de varias líneas investigativas que han surgido tras denuncias y hallazgos en el marco del caso UNGRD.

“Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño“, detalló la fiscal general Camargo.