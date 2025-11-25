Colombia

Fiscalía buscará juicio para el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por escándalo de la Ungrd: radicará solicitud de imputación

Luz Adriana Camargo aseguró se radicará la solicitud de audiencia contra el exministro por favorecimientos indebidos en proyectos y beneficios a congresistas a cambio de apoyo legislativo

Guardar
Ricardo Bonilla es investigado por
Ricardo Bonilla es investigado por presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos públicos - crédito Colprensa/Ungrd

Las diligencias de la Fiscalía General de la Nación suman un nuevo capítulo en el caso que investiga manejos irregulares de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con la solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Así lo confirmó la fiscal Luz Adriana Camargo, que detalló en la tarde de este martes 25 de noviembre que el trámite procesal está basado en la presunta participación del exfuncionario en el escándalo que involucra a varios exdirectivos y contratistas de la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información suministrada por Camargo, la fiscal responsable, María Cristina Patiño, radicará este miércoles 26 de noviembre la solicitud de imputación por cargos relacionados con tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, delitos enmarcados dentro del extenso caso Ungrd.

La investigación apunta a posibles favorecimientos con recursos públicos y decisiones orientadas ilegalmente en la suscripción de contratos clave para la administración pública.

El caso de Ricardo Bonilla se remonta a finales de 2023, cuando ocupaba la cartera de Hacienda.

Según la Fiscalía, se habría interesado de manera ilícita en asignar tres proyectos, los cuales representaban un total de 92.000 millones de pesos, a seis congresistas de las comisiones económicas.

Estos proyectos estaban destinados a los municipios de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.

Aunque los recursos no llegaron a desembolsarse, la investigación sostiene que existió el propósito de beneficiar a legisladores que, como contrapartida, favorecerían la aprobación de cupos indicativos estratégicos para el gobierno de Gustavo Petro.

El origen de estas acusaciones radica en los testimonios y la labor investigativa realizada por el ente acusador.

Entre las declaraciones relevantes se hallan las del exdirector de la Ungrd Olmedo López y la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides.

Esta última podría convertirse en la testigo principal en la investigación, debido a su vínculo directo con las actuaciones del exministro.

Por su parte, Bonilla ha rechazado los señalamientos y sostiene su inocencia frente a lo que califica como acusaciones infundadas.

Según la Fiscalía, las pesquisas forman parte de un proceso más amplio que examina una red de supuestos pagos irregulares, direccionamientos y ventajas indebidas en contrataciones oficiales.

Al sumar la imputación a otros procesos judiciales que involucran a exfuncionarios de la entidad, la Fiscalía reafirma el avance de varias líneas investigativas que han surgido tras denuncias y hallazgos en el marco del caso UNGRD.

“Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño“, detalló la fiscal general Camargo.

Temas Relacionados

Ricardo BonillaUngrdLuz Adriana CamargoFiscalía General de la NaciónEscándalo UngrdMinisterio de HaciendaExministro de HaciendaColombia-noticias

Más Noticias

Black Friday en Colombia: estos son los productos más buscados días previos a la jornada de descuentos

De acuerdo con un estudio, los colombianos priorizan información, reseñas y precios antes de tomar una decisión de compra

Black Friday en Colombia: estos

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

El delantero de la selección Colombia es una de las posibilidades de Néstor Lorenzo para integrar la lista de jugadores convocados a la Copa Mundial de la Fifa 2026

Rafael Santos Borré, reprobado por

Iván Cepeda reveló que se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: de qué hablaron

El candidato del Pacto Histórico lleva varios días en el país norteamericano y ha adelantado encuentros con partidos políticos de izquierda de la región

Iván Cepeda reveló que se

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

La actriz y creadora de contenido compartió detalles, en entrevista exclusiva con Infobae Colombia, de su aspiración a ser próxima participante en el ‘reality’ y habló sobre su matrimonio con el actor

Lorena Altamirano reveló por qué

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de Petro sobre supuesta orden para negar visas a exintegrantes del M-19: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”

El presidente Gustavo Petro aseguró que antes de los gobiernos de Uribe no enfrentaba obstáculos para ingresar a Canadá, pero el expresidente le respondió

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Gustavo

Activista que votó por Gustavo Petro mostró su indignación luego de la respuesta que dio el presidente sobre informe de alias Calarcá: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano reveló por qué

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

Actriz de ‘El Joe’ impactó al revelar detalles sobre su migración a Estados Unidos: ahora se desempeña como conductora de plataformas digitales

La inesperada ausencia de Rodrigo Candamil en la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató rumores de malentendidos con el canal: él ya se pronunció en redes sociales

Paola Jara les contó a sus seguidores cómo han sido esos primeros días con Emilia y derrite a sus seguidores: “Disfrutándola”

Yina Calderón reveló plan que tiene para “sacar del clóset” al novio de su mamá: “Le voy a mandar a alguien pa’ que lo enamore”

Deportes

Rafael Santos Borré, reprobado por

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia