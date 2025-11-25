El Sena le enseña a arreglar su carro sin depender de un mecánico: cursos cortos y gratis en Colombia

Aunque hay cursos cortos, también está la opción de hacer técnicos y tecnólogos para dedicarse al arreglo de vehículos - crédito Sena

El Sistema Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió nueve cursos gratuitos dirigidos a conductores y a cualquier persona interesada en aprender el funcionamiento interno de los automotores.

La entidad estructuró un paquete formativo que introduce al aprendiz en los conceptos esenciales de la mecánica, desde la identificación de los sistemas principales del vehículo hasta la comprensión de los componentes que intervienen en la propulsión y el desplazamiento.

La oferta permite que los participantes accedan a módulos teóricos y prácticos diseñados para fortalecer las capacidades necesarias para diagnosticar fallas, realizar reparaciones básicas y aplicar planes de mantenimiento.

La estructura de cada programa exige entre 40 y 48 horas de estudio, según la temática seleccionada, que no tiene costo y solo exige el cumplimiento de actividades propuestas para obtener el certificado.

La entidad adscrita al Ministerio de Trabajo dispone de nueve opciones con contenidos enfocados en los sistemas que componen un vehículo. La oferta incluye cursos que explican:

El funcionamiento interno del motor

Los sistemas de transmisión

Los mecanismos de inyección.

Otros elementos que intervienen en el desempeño general de los automotores.

Cursos de mecánica en el Sena

El objetivo consiste en proporcionar a los aprendices los conocimientos y habilidades técnicas necesarios para responder de manera efectiva a situaciones que pueden surgir durante la conducción y resolver inconvenientes mecánicos menores, evitando así retrasos que puedan afectar la movilidad en las vías.

Entre los cursos disponibles están:

Bombas lineales mecánicas – 40 horas

El primer programa se centra en las bombas lineales mecánicas. Los participantes estudian el funcionamiento básico de los sistemas de inyección para vehículos con motores diésel y otros sistemas de combustión interna instalados en camionetas, camiones y ómnibus. El contenido apunta a que el aprendiz entienda los principios eléctricos, electrónicos y mecánicos que intervienen en la inyección de combustible.

Funcionamiento del motor diésel

Principios del filtrado de combustible

Funcionamiento básico de la bomba lineal mecánica

Operación del sistema de inyección de combustible

Funcionamiento de los componentes del vehículo

Otro de los cursos estudia el sistema de propulsión del vehículo y sus elementos principales. Esta propuesta formativa busca llevar al personal de campo conocimientos prácticos sobre el mantenimiento, uso y reparación del sistema propulsión del vehículo que permitan sortear las dificultades que se pueden presentan en el terreno. La finalidad apunta a que el aprendiz adquiera destrezas para reconocer cada componente de la transmisión de fuerza y su relación con el movimiento del automotor.

Elementos de la transmisión de fuerza

Transmisión de fuerza por engranes

Engranes y relación de dientes

Engranes con piñones de dientes rectos

Engranes con piñones de dientes helicoidales

Diseño de los dientes de un piñón

La caja de cambios

Eje motriz de la caja mecánica

Eje intermedio o eje masa

Piñones y eje de salida

Engrane por desplazamiento y engrane por arrastre

Proceso de embragar para desconectar la fuerza del motor

Caja de cambios manual de cuatro velocidades

Caja de cambios manual de cinco velocidades

Proceso de engrane de una marcha

Trabajo del collarín y del sincronizado

Partes del sistema de engrane y sincronización

Collarín de engrane y anillos sincronizadores

Selección de las velocidades

Selector, ejes y selección y horquillas

Sistema de bloqueo y mantenimiento de las velocidades

Selección de marcha atrás

Caja de cambios para motor transversal

Formas de transmitir y seleccionar las velocidades

Cables de mando en la caja de cambios

Selección de las velocidades al seleccionar los ejes de mando

Caja de cambios de más velocidades

Caja secuencial con control electrónico

Trabajo de la palanca de cambios

Partes del sistema de mando de la caja secuencial

Caja secuencial longitudinal con doble sistema de embrague

Los estudiantes cuentan con la posibilidad de acceder a otras cinco ofertas relacionadas con funcionamiento de pistones, motores de combustión interna a gasolina y embrague, según el interés personal de cada participante.

Requisitos de inscripción

El Sena solicita el cumplimiento de condiciones mínimas para aprovechar plenamente los contenidos.

Tener acceso a internet estable para clases virtuales

Conocimientos básicos de informática

Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio

Motivación y compromiso para completar el programa

Es importante que las personas interesadas en el curso tengan la posibilidad de acceder a un taller de mecánica o a un sector en el cual estén ubicados talleres y zonas de comercialización de repuestos automotrices con el fin de realizar actividades prácticas que para articulación se proponen en el curso.

Las inscripciones están habitadas a través en la página betowa.sena.edu.co donde podrá seleccionar los diferentes modelos de aprendizaje, presencial, distancia o virtual y revisar la disponibilidad con palabras claves.