El Sena le enseña a arreglar su carro sin depender de un mecánico: cursos cortos y gratis en Colombia

El Sistema Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió nueve cursos gratuitos dirigidos a conductores y a cualquier persona interesada en aprender el funcionamiento interno de los automotores.
La entidad estructuró un paquete formativo que introduce al aprendiz en los conceptos esenciales de la mecánica, desde la identificación de los sistemas principales del vehículo hasta la comprensión de los componentes que intervienen en la propulsión y el desplazamiento.
La oferta permite que los participantes accedan a módulos teóricos y prácticos diseñados para fortalecer las capacidades necesarias para diagnosticar fallas, realizar reparaciones básicas y aplicar planes de mantenimiento.
La estructura de cada programa exige entre 40 y 48 horas de estudio, según la temática seleccionada, que no tiene costo y solo exige el cumplimiento de actividades propuestas para obtener el certificado.
La entidad adscrita al Ministerio de Trabajo dispone de nueve opciones con contenidos enfocados en los sistemas que componen un vehículo. La oferta incluye cursos que explican:
- El funcionamiento interno del motor
- Los sistemas de transmisión
- Los mecanismos de inyección.
- Otros elementos que intervienen en el desempeño general de los automotores.
Cursos de mecánica en el Sena
El objetivo consiste en proporcionar a los aprendices los conocimientos y habilidades técnicas necesarios para responder de manera efectiva a situaciones que pueden surgir durante la conducción y resolver inconvenientes mecánicos menores, evitando así retrasos que puedan afectar la movilidad en las vías.
Entre los cursos disponibles están:
Bombas lineales mecánicas – 40 horas
El primer programa se centra en las bombas lineales mecánicas. Los participantes estudian el funcionamiento básico de los sistemas de inyección para vehículos con motores diésel y otros sistemas de combustión interna instalados en camionetas, camiones y ómnibus. El contenido apunta a que el aprendiz entienda los principios eléctricos, electrónicos y mecánicos que intervienen en la inyección de combustible.
Contenido
- Funcionamiento del motor diésel
- Principios del filtrado de combustible
- Funcionamiento básico de la bomba lineal mecánica
- Operación del sistema de inyección de combustible
Funcionamiento de los componentes del vehículo
Otro de los cursos estudia el sistema de propulsión del vehículo y sus elementos principales. Esta propuesta formativa busca llevar al personal de campo conocimientos prácticos sobre el mantenimiento, uso y reparación del sistema propulsión del vehículo que permitan sortear las dificultades que se pueden presentan en el terreno. La finalidad apunta a que el aprendiz adquiera destrezas para reconocer cada componente de la transmisión de fuerza y su relación con el movimiento del automotor.
Contenido
Elementos de la transmisión de fuerza
- Transmisión de fuerza por engranes
- Engranes y relación de dientes
- Engranes con piñones de dientes rectos
- Engranes con piñones de dientes helicoidales
- Diseño de los dientes de un piñón
La caja de cambios
- Eje motriz de la caja mecánica
- Eje intermedio o eje masa
- Piñones y eje de salida
- Engrane por desplazamiento y engrane por arrastre
- Proceso de embragar para desconectar la fuerza del motor
- Caja de cambios manual de cuatro velocidades
- Caja de cambios manual de cinco velocidades
Proceso de engrane de una marcha
- Trabajo del collarín y del sincronizado
- Partes del sistema de engrane y sincronización
- Collarín de engrane y anillos sincronizadores
Selección de las velocidades
- Selector, ejes y selección y horquillas
- Sistema de bloqueo y mantenimiento de las velocidades
- Selección de marcha atrás
Caja de cambios para motor transversal
- Formas de transmitir y seleccionar las velocidades
- Cables de mando en la caja de cambios
Selección de las velocidades al seleccionar los ejes de mando
- Caja de cambios de más velocidades
Caja secuencial con control electrónico
- Trabajo de la palanca de cambios
- Partes del sistema de mando de la caja secuencial
- Caja secuencial longitudinal con doble sistema de embrague
Los estudiantes cuentan con la posibilidad de acceder a otras cinco ofertas relacionadas con funcionamiento de pistones, motores de combustión interna a gasolina y embrague, según el interés personal de cada participante.
Requisitos de inscripción
El Sena solicita el cumplimiento de condiciones mínimas para aprovechar plenamente los contenidos.
Tener acceso a internet estable para clases virtuales
- Conocimientos básicos de informática
- Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio
- Motivación y compromiso para completar el programa
Es importante que las personas interesadas en el curso tengan la posibilidad de acceder a un taller de mecánica o a un sector en el cual estén ubicados talleres y zonas de comercialización de repuestos automotrices con el fin de realizar actividades prácticas que para articulación se proponen en el curso.
Las inscripciones están habitadas a través en la página betowa.sena.edu.co donde podrá seleccionar los diferentes modelos de aprendizaje, presencial, distancia o virtual y revisar la disponibilidad con palabras claves.