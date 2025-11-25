Colombia

El Sena le enseña a arreglar su carro sin depender de un mecánico: cursos cortos y gratis en Colombia

Los interesados en aprender técnicas que lo salven de varadas en carretera deben cumplir con pocos requisitos para obtener el beneficio de estudiar

Guardar
Aunque hay cursos cortos, también
Aunque hay cursos cortos, también está la opción de hacer técnicos y tecnólogos para dedicarse al arreglo de vehículos - crédito Sena

El Sistema Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió nueve cursos gratuitos dirigidos a conductores y a cualquier persona interesada en aprender el funcionamiento interno de los automotores.

La entidad estructuró un paquete formativo que introduce al aprendiz en los conceptos esenciales de la mecánica, desde la identificación de los sistemas principales del vehículo hasta la comprensión de los componentes que intervienen en la propulsión y el desplazamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La oferta permite que los participantes accedan a módulos teóricos y prácticos diseñados para fortalecer las capacidades necesarias para diagnosticar fallas, realizar reparaciones básicas y aplicar planes de mantenimiento.

La estructura de cada programa exige entre 40 y 48 horas de estudio, según la temática seleccionada, que no tiene costo y solo exige el cumplimiento de actividades propuestas para obtener el certificado.

El Sena moderniza la formación
El Sena moderniza la formación automotriz, fundamental para quienes tienen vehículos o planean trabajar con ellos - crédito Sena

La entidad adscrita al Ministerio de Trabajo dispone de nueve opciones con contenidos enfocados en los sistemas que componen un vehículo. La oferta incluye cursos que explican:

  • El funcionamiento interno del motor
  • Los sistemas de transmisión
  • Los mecanismos de inyección.
  • Otros elementos que intervienen en el desempeño general de los automotores.

Cursos de mecánica en el Sena

El objetivo consiste en proporcionar a los aprendices los conocimientos y habilidades técnicas necesarios para responder de manera efectiva a situaciones que pueden surgir durante la conducción y resolver inconvenientes mecánicos menores, evitando así retrasos que puedan afectar la movilidad en las vías.

Entre los cursos disponibles están:

Bombas lineales mecánicas – 40 horas

El primer programa se centra en las bombas lineales mecánicas. Los participantes estudian el funcionamiento básico de los sistemas de inyección para vehículos con motores diésel y otros sistemas de combustión interna instalados en camionetas, camiones y ómnibus. El contenido apunta a que el aprendiz entienda los principios eléctricos, electrónicos y mecánicos que intervienen en la inyección de combustible.

Contenido

  • Funcionamiento del motor diésel
  • Principios del filtrado de combustible
  • Funcionamiento básico de la bomba lineal mecánica
  • Operación del sistema de inyección de combustible
Desde el Sena ofrecen cursos
Desde el Sena ofrecen cursos gratuitos que están abiertos todo el año - crédito Freepik

Funcionamiento de los componentes del vehículo

Otro de los cursos estudia el sistema de propulsión del vehículo y sus elementos principales. Esta propuesta formativa busca llevar al personal de campo conocimientos prácticos sobre el mantenimiento, uso y reparación del sistema propulsión del vehículo que permitan sortear las dificultades que se pueden presentan en el terreno. La finalidad apunta a que el aprendiz adquiera destrezas para reconocer cada componente de la transmisión de fuerza y su relación con el movimiento del automotor.

Contenido

Elementos de la transmisión de fuerza

  • Transmisión de fuerza por engranes
  • Engranes y relación de dientes
  • Engranes con piñones de dientes rectos
  • Engranes con piñones de dientes helicoidales
  • Diseño de los dientes de un piñón

La caja de cambios

  • Eje motriz de la caja mecánica
  • Eje intermedio o eje masa
  • Piñones y eje de salida
  • Engrane por desplazamiento y engrane por arrastre
  • Proceso de embragar para desconectar la fuerza del motor
  • Caja de cambios manual de cuatro velocidades
  • Caja de cambios manual de cinco velocidades

Proceso de engrane de una marcha

  • Trabajo del collarín y del sincronizado
  • Partes del sistema de engrane y sincronización
  • Collarín de engrane y anillos sincronizadores

Selección de las velocidades

  • Selector, ejes y selección y horquillas
  • Sistema de bloqueo y mantenimiento de las velocidades
  • Selección de marcha atrás

Caja de cambios para motor transversal

  • Formas de transmitir y seleccionar las velocidades
  • Cables de mando en la caja de cambios

Selección de las velocidades al seleccionar los ejes de mando

  • Caja de cambios de más velocidades

Caja secuencial con control electrónico

  • Trabajo de la palanca de cambios
  • Partes del sistema de mando de la caja secuencial
  • Caja secuencial longitudinal con doble sistema de embrague

Los estudiantes cuentan con la posibilidad de acceder a otras cinco ofertas relacionadas con funcionamiento de pistones, motores de combustión interna a gasolina y embrague, según el interés personal de cada participante.

Requisitos de inscripción

El Sena solicita el cumplimiento de condiciones mínimas para aprovechar plenamente los contenidos.

Tener acceso a internet estable para clases virtuales

  • Conocimientos básicos de informática
  • Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio
  • Motivación y compromiso para completar el programa

Es importante que las personas interesadas en el curso tengan la posibilidad de acceder a un taller de mecánica o a un sector en el cual estén ubicados talleres y zonas de comercialización de repuestos automotrices con el fin de realizar actividades prácticas que para articulación se proponen en el curso.

Certificación al sector automotriz promueve
Certificación al sector automotriz promueve la seguridad vial - crédito Sena

Las inscripciones están habitadas a través en la página betowa.sena.edu.co donde podrá seleccionar los diferentes modelos de aprendizaje, presencial, distancia o virtual y revisar la disponibilidad con palabras claves.

Temas Relacionados

SenaMecánicaArreglo de carrosSistema Nacional de AprendizajeCursos del SenaCursos gratisColombia-ServiciosColombia Noticias

Más Noticias

Se conoce el primer cartel para el Festival Viña del Mar 2026: Juanes y Bomba Estéreo, los primeros colombianos confirmados para el evento en Chile

La edición número 65 del festival presentará a figuras internacionales como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Jesse & Joy y Mon Laferte, con géneros que van del pop latino al k-pop

Se conoce el primer cartel

Alerta por incremento de actividad sísmica en el volcán Puracé: SGC afirma que continúa en alerta Amarilla

El Servicio Geológico Colombiano reportó un incremento de señales asociadas al movimiento de fluidos bajo el cráter, acompañado de emisiones de gases y ceniza

Alerta por incremento de actividad

Gustavo Petro acudió a la Corte Suprema para la audiencia de conciliación contra Miguel Polo Polo

Las declaraciones del representante a la Cámara, que señaló al mandatario colombiano como responsable por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, desataron un conflicto legal sin precedentes

Gustavo Petro acudió a la

Estas son las protestas y actividades programadas en Bogotá del 25 al 30 de noviembre

Varias de estas actividades prevén el cierre de calles y afectación en la movilidad, por lo que las autoridades hacen un llamado a los bogotanos para que se programe en sus trayectos

Estas son las protestas y

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”

El delantero samario vive una temporada destacada en los “Leones” de Lisboa: se reportó con gol en la victoria 3 a 0 ante Marinhense, en la Copa de Portugal

Luis Suárez recibe elogios; esto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Diana Patricia Giraldo, prima de

Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, revela cómo la artista la ha ayudado a sobrellevar su condena y a soñar con una segunda oportunidad

‘El Brayan’ conmueve en redes sociales al replicar gesto solidario del ‘influencer’ Julián Pinilla y sorprender a vendedora ambulante de 75 años

Rating Colombia: así transcurrió la primera parte de la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025’

Michelle Rouillard contó detalles de cómo fue su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Como si me hubiera dejado un novio”

Tiktoker colombiana arremete contra la final de ‘Masterchef Celebrity’: “Me siento una ridícula; esta edición estuvo pésima”

Deportes

Luis Suárez recibe elogios; esto

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”

Fernando Gaviria fue confirmado por su nuevo equipo para el 2026: seguirá corriendo las grandes vueltas de la temporada

El Tino Asprilla reveló que tomó alcohol en su debut con Newcastle de Inglaterra: “Pensé que iba a la tribuna”

EN VIVO - Colombia vs. España: dolorosa derrota de la Tricolor en la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Lionel Messi jugaría en Colombia: el Inter Miami tendría partidos amistosos de pretemporada con el América de Cali en el 2026