Colombia

Defensa de Gustavo Petro pidió tumbar el fallo del Consejo de Estado que reguló las alocuciones presidenciales

La decisión del Consejo de Estado determinó que las tutelas presentadas por ciudadanos sobre las alocuciones del mandatario vulneraron el derecho fundamental a la información

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El abogado Alejandro Carranza, defensor del presidente Gustavo Petro, solicitó al Consejo de Estado revocar el fallo que restringió las alocuciones del mandatario.

En un documento de doce páginas, revelado por W Radio y Semana, el abogado Carranza indicó que la decisión del alto tribunal “puede erigirse un filtro administrativo sobre la palabra presidencial, con capacidad de encender o apagar en tiempo real la comunicación del jefe de Estado, y si ese filtro es compatible con la Constitución, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la propia jurisprudencia interamericana”.

Para la defensa de Petro, “la sentencia condiciona el ejercicio de su libertad de expresión a la autorización previa de un órgano administrativo, lo expone al riesgo permanente de que su voz sea interrumpida en vivo por una entidad técnica y, en la práctica, somete una función esencial del mandato presidencial a comunicar, explicar, rendir cuentas— al permiso de una autoridad no electa”.

En su decisión, el Consejo de Estado indicó que se produjo una afectación al derecho fundamental a la información en las tutelas presentadas por algunos ciudadanos en relación con las alocuciones del mandatario.

Por tal motivo, el alto tribunal ordenó a la Comisión de Regulación y Comunicaciones (CRC) implementar mecanismos de control previo sobre estas intervenciones, con la capacidad de rechazarlas o interrumpirlas en tiempo real.

