Colombia

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de Petro sobre supuesta orden para negar visas a exintegrantes del M-19: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”

El presidente Gustavo Petro aseguró que antes de los gobiernos de Uribe no enfrentaba obstáculos para ingresar a Canadá, pero el expresidente le respondió

Guardar
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2022-2026) - crédito Lina Gasca/AP

El reciente intercambio de declaraciones entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Álvaro Uribe, expresidente del país, ha intensificado la controversia política sobre la supuesta negación de visas a exmilitantes del M-19 por parte de Canadá.

Petro acusó a Uribe de haber ordenado, durante su mandato, que se impidiera el ingreso a Canadá a quienes formaron parte de esa organización, incluido él mismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el presidente, “Todos los militantes del M19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente, usaron normas internas de Canadá para ello”, escribió en sus redes sociales.

Gustavo Petro relató que, debido a esta situación, ha tenido que solicitar permisos especiales del primer ministro canadiense para poder visitar a sus hijos y a su madre.

Además, instó a las autoridades canadienses a revisar esta política, especialmente en un momento en que Colombia busca fortalecer los lazos comerciales y diplomáticos con Canadá.

Gustavo Petro acusó a Uribe
Gustavo Petro acusó a Uribe de haber ordenado, durante su mandato, que se impidiera el ingreso a Canadá a quienes formaron parte de esa organización - crédito @petrogustavo/X

Respuesta de Álvaro Uribe

La respuesta de Álvaro Uribe fue inmediata. El exmandatario rechazó la acusación y cuestionó las intenciones del presidente Petro.

El líder natural del Centro Democrático rechazó la versión de Gustavo Petro y sugirió que el presidente busca ponerlo en peligro.

“Aunque el Pte Petro es mucho menor que yo no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida”, publicó Uribe en sus redes sociales.

Álvaro Uribe Vélez rechazó la
Álvaro Uribe Vélez rechazó la versión de Gustavo Petro y sugirió que el presidente busca ponerlo en peligro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Respuesta de Gustavo Petro

Gustavo Petro, lejos de dar por terminado el intercambio, replicó con una publicación en la que amplió sus señalamientos.

“Pues ex presidente Uribe, mire lo que hizo su embajador en el Canadá, y la función que ejercía no solo como funcionario, sino como colaborador del paramilitarismo”, expresó el presidente, aludiendo a la actuación del representante diplomático colombiano en Ottawa durante el gobierno de Uribe.

El presidente Petro argumentó que Canadá, como monarquía, mantiene una política restrictiva hacia quienes han participado en revoluciones, a diferencia de otros países del continente.

Respuesta de Gustavo Petro a
Respuesta de Gustavo Petro a Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

“En Canadá nunca se ha hecho una revolución, es monárquica y tiene una norma de no dejar entrar a quienes sí hemos querido hacer revoluciones. En toda América al sur de las fronteras del Canadá, se han hecho revoluciones, por eso somos repúblicas y no monarquías. Cada país debe respetar la historia del otro, son diferentes”.

El presidente detalló que, antes de los gobiernos de Uribe, no enfrentaba obstáculos para ingresar a Canadá: “En gobiernos anteriores a los suyos, visitaba el Canadá sin problemas, sucedió que mi nombre fue puesto en los computadores de migración canadiense como ‘inadmisible’ y así todos mis compañeros y compañeras que hicieron la paz hace 34 años, y fue durante sus gobiernos, después que me dieron entregadas las grabaciones por horas de Mancuso y Carlos Castaño hablando de sus relaciones con políticos y que fue la base de muchos de mis debates parlamentarios”.

Gustavo Petro también señaló que Estados Unidos ha replicado la medida, lo que atribuyó a su postura sobre el conflicto en Gaza y la situación en el Caribe: “Ahora los EEUU han repetido esta acción, solo por mi posición contra el genocidio en Gaza, y la muerte de lancheros pobres del Caribe. Yo soy del Caribe y veo en esos hechos irracionales, asesinatos”.

En su argumentación, el mandatario colombiano defendió su trayectoria y la de los exmilitantes del M-19, subrayando que la organización apostó por la democracia, cumplió con el proceso de paz y contribuyó a la redacción de la actual constitución colombiana.

El presidente sostuvo que, aunque Canadá y Estados Unidos actúan de manera autónoma, las restricciones impuestas resultan injustas para quienes, tras dejar las armas, han mantenido su palabra y han buscado transformar el país desde la legalidad.

Temas Relacionados

Gustavo PetroÁlvaro UribeM-19Controversia políticaCanadáRestricción de visasColombia-Noticias

Más Noticias

Black Friday en Colombia: estos son los productos más buscados días previos a la jornada de descuentos

De acuerdo con un estudio, los colombianos priorizan información, reseñas y precios antes de tomar una decisión de compra

Black Friday en Colombia: estos

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

El delantero de la selección Colombia es una de las posibilidades de Néstor Lorenzo para integrar la lista de jugadores convocados a la Copa Mundial de la Fifa 2026

Rafael Santos Borré, reprobado por

Iván Cepeda reveló que se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: de qué hablaron

El candidato del Pacto Histórico lleva varios días en el país norteamericano y ha adelantado encuentros con partidos políticos de izquierda de la región

Iván Cepeda reveló que se

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

La actriz y creadora de contenido compartió detalles, en entrevista exclusiva con Infobae Colombia, de su aspiración a ser próxima participante en el ‘reality’ y habló sobre su matrimonio con el actor

Lorena Altamirano reveló por qué

Así fue el encuentro cercano del ‘influencer’ y viajero español Daniel Illescas con un hipopótamo en Colombia: “Una locura”

El creador de contenido vivió un momento de tensión debido a que el mamífero no le quitó la mirada en un solo momento

Así fue el encuentro cercano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Gustavo

Activista que votó por Gustavo Petro mostró su indignación luego de la respuesta que dio el presidente sobre informe de alias Calarcá: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano reveló por qué

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

Actriz de ‘El Joe’ impactó al revelar detalles sobre su migración a Estados Unidos: ahora se desempeña como conductora de plataformas digitales

La inesperada ausencia de Rodrigo Candamil en la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató rumores de malentendidos con el canal: él ya se pronunció en redes sociales

Paola Jara les contó a sus seguidores cómo han sido esos primeros días con Emilia y derrite a sus seguidores: “Disfrutándola”

Yina Calderón reveló plan que tiene para “sacar del clóset” al novio de su mamá: “Le voy a mandar a alguien pa’ que lo enamore”

Deportes

Rafael Santos Borré, reprobado por

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia