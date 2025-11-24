Colombia

Uribe Londoño lanzó dura advertencia por polémico borrador de decreto de la Cancillería: “Petro quiere llenar de amigos el sistema diplomático”

El precandidato presidencial del Centro Democrático, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se refirió a lo que sería la “feria de puestos” que avizora en las representaciones diplomáticas de Colombia, por cuenta de la modificación señalada al Decreto 1083 de 2015

Guardar
Miguel Uribe Londoño cuestionó el
Miguel Uribe Londoño cuestionó el actuar del Gobierno de Gustavo Petro en el servicio diplomático - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @migueluribel/X

La controversia en torno al borrador de decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores, que pretende eliminar los requisitos académicos y de experiencia para embajadores y cónsules, como un acto de democratización, encendió la discusión sobre el futuro de la diplomacia. Voces de la oposición y del sector diplomático advirtieron sobre el riesgo de convertir el servicio exterior en una “feria de puestos”, entre ellas el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño.

El meollo de la controversia se resumió en que ya no será necesaria la profesionalización de la carrera diplomática, por lo que el precandidato presidencial del Centro Democrático, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, fue categórico al advertir sobre las consecuencias de la propuesta que defendió a ‘capa y espada’ el presidente de la República, Gustavo Petro: que se adjudicó el rumbo de la política exterior del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro quiere llenar de amigos el sistema diplomático, nosotros lo vamos a poner a rendir y a producir para los colombianos”, afirmó Uribe Londoño en su perfil de X, que en otras publicaciones había dado algunas luces de lo que serían sus posturas frente a la manera en que, de acuerdo con su posición, estaría errando el camino en la designación de funcionarios del servicio diplomático; situación que ha quedado en evidencia con múltiples decisiones judiciales.

Con esta publicación, el precandidato
Con esta publicación, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño respondió a la canciller Rosa Villavicencio y su anuncio de democratización del servicio exterior - crédito @MiguelUribeL/X

El político anticipó que, de llegar al poder, su Gobierno cerraría aquellas embajadas que no generen inversión ni apertura de nuevos mercados. “Embajada que no genere inversión y apertura de nuevos mercados, se cierra durante mi gobierno. Llenar de adornos un plan improvisado no le quita lo mal concebido”, agregó el político de 73 años, oriundo de Medellín y que tomó las banderas de la aspiración de su hijo tras su deceso, el 11 de agosto de 2025.

Gobierno defendió nueva política en el nombramiento de embajadores y personal diplomático

Desde la Cancillería, la ministra Rosa Villavicencio defendió lo que definió un “cambio de paradigma” que impulsa el Ejecutivo. Según Villavicencio, la política exterior colombiana ahora se construye desde el territorio y las comunidades, alejándose de la visión tradicional centrada en las élites; por lo que están empeñados en modificar los requisitos para que cualquier ciudadano colombiano, mayor de 25 años, pueda aspirar a cargos diplomáticos en lo que resta del mandato.

La ministra de Relaciones, en un pronunciamiento oficial, indicó qué se pretende con esta determinación del Ejecutivo - crédito @CancilleriaCol/X

La Cancillería decidió cambiar un paradigma. Este año, la política exterior va directo al territorio. Las comunidades son, sin duda, el corazón de la diplomacia colombiana. Este es el reflejo de nuestro Gobierno del cambio y de la fuerza que tenemos en el sur global”, explicó la ministra, que relató sus experiencias en regiones como la Sierra Nevada, Tierra Grata, Quibdó, Nariño y Cali, en las que, según sus palabras, la diplomacia se teje desde abajo.

La lección es simple: la diplomacia ya no es solamente para grandes salones. Nuestra bandera hoy es la diplomacia comunitaria. Así se presenta Colombia al mundo, desde su inmensa diversidad, desde el país de la belleza”, expresó la canciller, que reiteró que en ese sentido la cooperación se convertirá en una “herramienta” para transformar los conflictos no solo en el territorio, sino también en diferentes latitudes del mundo.

Al menos diplomáticos del Gobierno
Al menos diplomáticos del Gobierno de Gustavo Petro han sido destituidos por el Consejo de Estado, que alegó falta de cumplimiento de requisitos - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Cancillería de Colombia

El borrador, que aún no ha sido firmado ni publicado, propone modificar el artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015. “Para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y de Cónsul General Central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias (...) bastará ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de 25 años”, quedaría establecido.

La reacción de los sindicatos diplomáticos ha sido de rechazo. Tanto AsoDiplo como UniDiplo han advertido que la eliminación de requisitos representa un “retroceso institucional” y podría afectar la calidad y la experticia de la representación internacional de Colombia. Por su parte, exministros y exembajadores, como José Antonio Ocampo, calificaron la medida como “un paso más contra el mérito”, al argumentar que debilita la carrera diplomática.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoRosa VillavicencioGustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalServicio diplomáticoCancillería ColombiaMinisterio de Relaciones ExterioresColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín lanzó nueva convocatoria de Matrícula Cero para 2026: son más de 6.600 apoyos económicos para instituciones públicas

La administración local anunció la apertura de inscripciones para el programa que cubrirá el costo de estudios superiores a miles de jóvenes, con una inversión superior a 37.000 millones de pesos

Medellín lanzó nueva convocatoria de

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio

A pesar de que el partido comenzó bastante movido, con el pasar de los minutos fueron siendo cada vez más escasas las opciones de gol en el clásico antioqueño

Medellín y Nacional no se

Bruce Mac Master le gana el pulso al embajador de China en Colombia al recibir respaldo: “Responsabilidad de todos”

La controversia por la supresión del gravamen a hilados tiene enfrentado al presidente de la Andi con Zhu Jingyang y puso a prueba los mecanismos de diálogo institucional

Bruce Mac Master le gana

Taxista habría apuñalado a un peatón tras un reclamo en pleno centro de Medellín

El conductor de servicio público fue arrestado luego del alboroto que se formó en una de las vías más concurridas de la ciudad

Taxista habría apuñalado a un

Pagos internacionales y cero pérdidas por fraude digitales: las novedades que llegan a empresas colombianas para la temporada de fin de año

El comercio electrónico en el país experimentará un crecimiento del 21% en ventas digitales durante diciembre. En diálogo con Infobae Colombia, el CEO de ePayco resaltó los retos de seguridad y fraude digital que se materializan en diciembre

Pagos internacionales y cero pérdidas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri y Juan Daniel

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda encienden rumores de ruptura tras curioso mensaje: “No le bastó con uno solo”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Una película de navideña de 31 minutos está entre las más vistas de Prime Video Colombia

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Deportes

Medellín y Nacional no se

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio

Cúcuta Deportivo se acerca a la A: así se definieron los finalistas del Torneo BetPlay Dimayor

Edwuin Cetré eliminó e hizo curioso gesto a Ángel Di María en el fútbol argentino: así fue el golazo del colombiano

Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico

Hinchas del América de Cali se van en contra de la barra Barón Rojo Sur tras finalizar propuesta en contra de los directivos