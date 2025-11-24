Colombia

Presidente del Senado anunció investigación por presuntas filtraciones de alias Calarcá a las Fuerzas Militares: “Llegaremos hasta el fondo”

Lidio Garcia Turbay aseguró que ejercerán control político sobre el Ejército Nacional, luego de la publicación de archivos de la guerrilla, que comprometería a dos altos mandos de la institución

El Congreso investigará los supuestos
El Congreso investigará los supuestos vínculos de funcionarios de seguridad con las disidencias de 'Calarcá' - crédito Europa Press

Un día después de conocerse los polémicos archivos incautados a alias Calarcá que habrían destapado un presunto caso de corrupción en las Fuerzas Militares, en el Congreso de la República se anunció la apertura de una investigación para esclarecer las posibles infiltraciones de las disidencias de las Farc a las instituciones de seguridad del Estado.

A través de su cuenta de X, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, señaló que luego de conocer las revelaciones adelantadas por Noticias Caracol, que también señala posibles filtraciones a la campaña de Gustavo Petro en 2022, dará apertura a un control político a toda la fuerza pública para corroborar la información conocida hasta el momento.

“Me preocupa profundamente la investigación periodística revelada, según la cual habría presunta connivencia entre miembros de nuestras Fuerzas Armadas y organizaciones terroristas, compartiendo información de inteligencia”, señaló el congresista.

El senador del Partido Liberal indicó que, de confirmarse las filtraciones al Ejército Nacional, podría generar reacciones desastrosas para el país en materia de apoyo internacional y soberanía del Estado.

“De confirmarse, estaríamos ante uno de los hechos más graves para la seguridad nacional en años: no solo compromete la integridad de nuestras instituciones, sino que pone en riesgo la cooperación internacional y la confianza de los países aliados que luchan con nosotros contra el crimen organizado”, comentó.

Asimismo, García hizo énfasis en que desde la cámara alta del Congreso trabajarán por proteger la integridad de las instituciones del Estado y evitar futuras filtraciones de grupos armados.

“Llegaremos hasta el fondo. Desde el Congreso ejerceremos todo el control político necesario, público o reservado, para esclarecer lo ocurrido, proteger a los inocentes y sancionar a quienes hayan traicionado su juramento”, continuó García.

