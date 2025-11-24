Colombia

Ingrid Betancourt no baja a Petro de “vergüenza”, pero su partido ya no forma parte de la oposición: esto dijo el Consejo de Estado

El alto tribunal invalidó la postura política de la colectividad liderada por Ingrid Betancourt, tras detectar irregularidades en los procedimientos internos

Guardar
Íngrid Betancourt aspirará al Senado
Íngrid Betancourt aspirará al Senado en las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

El partido Verde Oxígeno, liderado por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quedó excluido de la declaración de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el fallo emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la decisión se fundamentó en la constatación de que la postura de oposición no respetó los estatutos del partido ni el “plan de acción” previamente aprobado por la Asamblea General y el Comité Congresional de la colectividad mencionada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“(Confírmese en segunda instancia) la nulidad del registro de la declaración política de oposición del Partido Verde Oxígeno respecto del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, efectuada por el Consejo Nacional Electoral por solicitud de la directora nacional de esa colectividad y en atención a lo consagrado en el artículo 2º de la Ley 1909 de 2018”, se lee en el fallo del alto tribunal.

Fallo Consejo de Estado Verde
Fallo Consejo de Estado Verde Oxígeno en oposición a Petro - crédito Captura de Pantalla

El Consejo de Estado explicó que la anulación se fundamentó en los estatutos internos de Verde Oxígeno. Según el alto tribunal, “la competencia para realizar la declaración política no es de la dirección nacional, como lo sostuvo el Consejo Nacional Electoral al realizar la inscripción y posterior inclusión en el Registro Único de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, sino del comité congresional, conformado por los congresistas de esa colectividad, quienes habían manifestado declararse en independencia”.

El fallo también precisó que la decisión judicial no afecta las actuaciones realizadas por el partido mientras estuvo vigente la declaración de oposición. Durante ese periodo, las acciones emprendidas por Verde Oxígeno conservarán su validez, según detalló el Consejo de Estado.

Esta resolución se conoció pocos días después de que Ingrid Betancourt, fundadora de la colectividad, presentara la lista de candidatos al Senado bajo el nombre “Selección Antipetro”, una denominación que provocó controversia entre sectores afines al presidente Gustavo Petro.

A qué se debe la decisión del Consejo de Estado

La controversia se originó cuando el exsenador Humberto de la Calle y el representante a la Cámara Daniel Carvalho, que habían llegado al Congreso en 2022 por la Coalición Centro Esperanza, de la que hacía parte el partido Verde Oxígeno, impugnaron la declaración de oposición de la colectividad liderada por Ingrid Betancourt.

Según su denuncia presentada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cometió una “verificación errónea” al atribuir a la asamblea de Verde Oxígeno la facultad de definir la posición política de la colectividad. Ambos legisladores sostuvieron que, conforme a los estatutos, esa responsabilidad recae en el comité congresional.

Ante ello, el Consejo de Estado concluyó que “conforme con lo expuesto, se tiene que la decisión de inscribir en el Registro Único de Partido, Movimientos y Agrupaciones Políticas la declaración de oposición al gobierno del presidente de la República Gustavo Petro Urrego no se ajustó a los postulados constitucionales y legales que rigen a la materia”.

Daniel Carvalho y Humberto de
Daniel Carvalho y Humberto de la Calle sobre decisión de Verde Oxígeno

Tanto De la Calle como Carvalho habían sido expulsados del Verde Oxígeno, días antes de iniciar el periodo legislativo el 20 de julio de 2022, tras haber manifestado su desacuerdo con las directrices del partido y su deseo de actuar con independencia frente al gobierno entrante de Gustavo Petro.

En su momento, la colectividad comunicó que, por decisión mayoritaria de sus militantes y conforme a la ley 1909 de 2018, la Asamblea Extraordinaria del partido Verde Oxígeno se había declarado en oposición al gobierno de Gustavo Petro, alineándose así con el Centro Democrático como fuerza opositora, al igual que con Cambio Radical que se declararía bajo esa postura a mediados de 2023.

Sin embargo, el partido precisó en ese entonces que mantendría la disposición de respaldar aquellas iniciativas legislativas que coincidieran con sus principios y resultaran beneficiosas para el país.

En la imagen, Íngrid Betancourt,
En la imagen, Íngrid Betancourt, candidata presidencial del partido Verde Oxígeno. Foto: Colprensa-Sergio Acero

Argumentó que esta postura buscaba representar a los más de diez millones de ciudadanos que apoyaron al fallecido exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, líder del movimiento independiente Liga de Gobernantes Anticorrupción.

En este sentido, la decisión del Consejo de Estado deja sin efecto la condición de partido de oposición de Verde Oxígeno frente al gobierno de Gustavo Petro, al tiempo que subraya la importancia de la observancia de los procedimientos internos y estatutarios en la vida de las colectividades políticas colombianas.

Temas Relacionados

Ingrid BetancourtSelección AntiPetroConsejo de EstadoPartido Verde OxígenoGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la fecha exacta en la que las empresas deben pagar la prima de diciembre, según la ley

Los trabajadores deben tener en cuenta no solo el día del pago, sino también los días laborados para conocer el monto que deben recibir

Esta es la fecha exacta

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

A través de un breve ‘post’ en la red social X, el cuadro embajador informó sobre la salida anticipada del delantero, figura de la Tricolor en el pasado mundial de la categoría

Néiser Villarreal no es más

Resultados del Chontico Día lunes 24 de noviembre de 2025

Esta popular lotería ofrece hasta 4.500 veces la cantidad de su apuesta

Resultados del Chontico Día lunes

Comandante de las Fuerzas Militares confirmó apertura de investigación del Ejército por informe sobre nexos con alias Calarcá

El almirante Francisco Cubides anunció la medida luego de la publicación de datos sobre supuestos contactos entre un integrante de la entidad y estructuras asociadas a las disidencias de las Farc

Comandante de las Fuerzas Militares

Dura carta de Héctor Carvajal a la Corte Constitucional: acusó a su presidente de vulnerar la imparcialidad en la recusación sobre la reforma pensional

En una comunicación enviada a la Sala Plena, Carvajal cuestionó el trámite de la recusación que lo aparta del estudio de la reforma y denunció que las actuaciones del magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, vulneraron el debido proceso y la buena fe

Dura carta de Héctor Carvajal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

La Segura muestra sin filtros

La Segura muestra sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desata debate en redes

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje que rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’ y que hubiera cambiado el rumbo de la historia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

‘La casa de los famosos Colombia 3’: abiertas las votaciones para elegir a la nueva integrante del ‘reality’

Deportes

Néiser Villarreal no es más

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

Este es el video del gol del Junior contra América de Cali desde la tribuna que resolvería la polémica sobre la decisión arbitral

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente

Jhon Jader Durán fue el peor calificado tras la goleada de Fenerbahce en Turquía: “No hizo nada”

Este fue el polémico gol con el que Junior empató contra América en el Pascual: no hay cámara que muestre que el balón cruzó la línea