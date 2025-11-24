Hombre de 22 años fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas en Betania, Antioquia

La víctima fue identificada como Camilo Henao Acevedo, de 22 años - crédito Policía Nacional

El hallazgo del cuerpo sin vida de Camilo Henao Acevedo, un joven de 22 años, en zona rural de Betania, Antioquia, ha puesto en evidencia la persistente violencia que afecta al suroeste antioqueño.

El cadáver, localizado en la vereda La Italia, sector Versalles, registraba tres heridas de bala en la cabeza, lo que confirma que fue asesinado con arma de fuego.

Las autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas vinculado a la actividad de grupos criminales en la región.

El descubrimiento se registró en un área apartada, a unos 45 minutos del casco urbano de Betania. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Andes realizó el levantamiento del cadáver y trasladó el cuerpo a la morgue municipal.

El informe oficial detalla que la víctima fue ultimada con disparos en la cabeza, un patrón que refuerza la hipótesis de un homicidio premeditado.

Las primeras indagaciones de las autoridades apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre integrantes de organizaciones delictivas.

Entre las hipótesis que se manejan, según explicó Alerta Paisa, se destaca la posible conexión del homicidio con conflictos internos dentro del grupo delincuencial conocido como La Terraza. Los reportes señalan que la muerte de Henao Acevedo estaría vinculada a una deuda pendiente con esta estructura criminal.

El perfil de la víctima revela antecedentes por tráfico de estupefacientes y la presunción de que ejercía funciones de sicario dentro de La Terraza. Las investigaciones sugieren que el incumplimiento en el pago de una suma de dinero habría motivado el asesinato, en el marco de las disputas internas que caracterizan a este tipo de organizaciones.

El CTI de Andes se encargó de la inspección técnica al cadáver y de los procedimientos judiciales iniciales.

Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar con precisión el vínculo entre este homicidio y la estructura criminal señalada, en un contexto donde la violencia asociada al crimen organizado sigue marcando la vida en el Suroeste antioqueño.