General Juan Miguel Huertas rechazó vínculos con disidencias de alias Calarcá: “Busca afectar mi honor, mi nombre”

El general Juan Miguel Huertas respondió a los señalamientos que lo acusan de entregar datos sensibles de las Fuerzas Militares a estructuras vinculadas con alias Calarcá - crédito redes sociales

El general Juan Miguel Huertas, reincorporado en julio de 2025 al Ejército Nacional de Colombia para liderar el Comando de Personal (Coper), habló el lunes 24 de noviembre ante las acusaciones que lo señalan por supuestos nexos con las estructuras de alias Calarcá.

De acuerdo con los señalamientos en su contra, el general habría entregado información sensible de las Fuerzas Militares a integrantes de las disidencias de las Farc. El oficial negó la versión y afirmó que todo corresponde a una ofensiva que afecta su nombre y su carrera dentro de la institución.

Huertas expresó que los datos difundidos no tienen sustento claro, por lo que el oficial afirmó que varios sectores buscan crear una imagen falsa sobre su labor en la fuerza pública: “Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en ‘archivos’ incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”.

Noticia en desarrollo...