Capturan al general retirado Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, condenado por tráfico de influencias

No se encontraron pruebas suficientes para vincular a Palomino con interceptaciones ilegales a periodistas en 2014 y 2015 - crédito Colprensa

En la mañana del lunes 24 de noviembre de 2025 se confirmó la captura del general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino, quien es investigado por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

El exdirector de la institución, según el fallo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, habría utilizado su cargo, prestigio y poder institucional para intentar alterar una investigación penal que involucraba al empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, procesado por presuntos delitos relacionados con despojo de tierras.

Noticia en desarrollo...