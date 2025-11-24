Colombia

Así reaccionó el país político a los presuntos vínculos entre las disidencias de alias Calarcá y altos funcionarios del Gobierno: “Es una amenaza”

Chats, cartas y fotografías difundidas la noche del domingo 23 de noviembre de 2025 evidencian presuntos acuerdos, filtraciones y transacciones en distintas zonas del país

Guardar
María Fernanda Cabal, Juan Manuel
María Fernanda Cabal, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Carlos Fernando Motoa, alias Calarcá - crédito Colprensa/Carlos Ortega/EFE

El informe de Noticias Caracol sobre los presuntos archivos secretos de alias Calarcá en el Gobierno nacional, que revelan supuestos contactos entre este cabecilla e integrantes del Estado, ha generado diversas reacciones de políticos en Colombia.

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, pidió al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicaciones sobre estos hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El país debe ver esta investigación de Noticias Caracol donde se evidencia vínculos entre el terrorista de las FARC alias Calarcá, un general de la República y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia ¿Qué hay de la financiación de la campaña de Petro? Petro le debe explicaciones al país y la Sra Fiscal General Luz Adriana Camargo también (sic)“, señaló María Fernanda Cabal.

Temas Relacionados

Alias CalarcáReacciones políticiasDisidencias de las FarcDirección Nacional de InteligenciaGuerrilla en el GobiernoGustavo PetroTráfico de armasFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

La emotiva despedida de Michelle Rouillard tras su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Un capítulo que no vi venir”

La semifinal del ‘reality’ reunió a las cinco participantes en una prueba clave en la que la exreina compartió reflexiones sobre su transformación personal y agradeció a sus compañeras finalistas

La emotiva despedida de Michelle

Abogado del policía que asesinó a su pareja en Boyacá afirmó que el incidente fue causado por “una manipulación errónea del fusil”

La Fiscalía General investiga si el disparo que mató a Liliana Cruz fue accidental o si hay elementos que apunten a un crimen intencional

Abogado del policía que asesinó

Revelan supuestas conversaciones que vincularían a Francia Márquez con acuerdos entre disidencias y funcionarios del Gobierno

Los mensajes revelados sugieren la participación de la vicepresidenta en gestiones de recursos entre disidencias y la campaña presidencial de 2022, según información obtenida de alias Calarcá

Revelan supuestas conversaciones que vincularían

Quién es el general Juan Miguel Huertas Herrera, señalado de presunta colaboración con las disidencias: tiene otro proceso en la JEP

El oficial, reincorporado en julio de 2025 al Ejército Nacional, está señalado en archivos incautados a estructuras armadas ilegales, lo que ha generado inquietud en sectores políticos y organizaciones de derechos humanos

Quién es el general Juan

A nueve años del acuerdo de paz: qué ha avanzado y qué sigue pendiente en Colombia

El país ha logrado avances en reincorporación de excombatientes, formalización de tierras y protección de víctimas, pero persisten retos en seguridad, justicia transicional y consolidación de la paz en territorios afectados

A nueve años del acuerdo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

La emotiva despedida de Michelle

La emotiva despedida de Michelle Rouillard tras su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Un capítulo que no vi venir”

Se confirman las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity: esta fue la participante eliminada

Conciertos del Grupo Niche y El Gran Combo emocionan a los asistentes hasta las lágrimas: “Me siento como en casa”

Nicolás Arrieta contó detalles del “mazorcazo” que lo hizo viral y aclaró que no estaba drogado

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda encienden rumores de ruptura tras curioso mensaje: “No le bastó con uno solo”

Deportes

Ministerio del Deporte se pronunció

Ministerio del Deporte se pronunció tras señalamientos contra presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio

Cúcuta Deportivo se acerca a la A: así se definieron los finalistas del Torneo BetPlay Dimayor

Edwuin Cetré eliminó e hizo curioso gesto a Ángel Di María en el fútbol argentino: así fue el golazo del colombiano

Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico