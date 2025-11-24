Así reaccionó el país político a los presuntos vínculos entre las disidencias de alias Calarcá y altos funcionarios del Gobierno: “Es una amenaza”

María Fernanda Cabal, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Carlos Fernando Motoa, alias Calarcá - crédito Colprensa/Carlos Ortega/EFE

El informe de Noticias Caracol sobre los presuntos archivos secretos de alias Calarcá en el Gobierno nacional, que revelan supuestos contactos entre este cabecilla e integrantes del Estado, ha generado diversas reacciones de políticos en Colombia.

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, pidió al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicaciones sobre estos hechos.

“El país debe ver esta investigación de Noticias Caracol donde se evidencia vínculos entre el terrorista de las FARC alias Calarcá, un general de la República y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia ¿Qué hay de la financiación de la campaña de Petro? Petro le debe explicaciones al país y la Sra Fiscal General Luz Adriana Camargo también (sic)“, señaló María Fernanda Cabal.