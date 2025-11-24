Colombia

Alcalde de Bogotá alerta sobre debilidades legales ante el hurto de vehículos en la ciudad: “No es fácil lograr avanzar”

Carlos Fernando Galán destacó que la legislación vigente permite que la mayoría de capturados por robo de vehículos sean liberados

Guardar
El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán lidera la entrega de vehículos recuperados en Bogotá tras operativos contra el hurto de automotores - crédito EFE/Colprensa

Durante la entrega de vehículos recuperados en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán puso en el centro del debate la efectividad de la legislación vigente frente al delito de hurto de automotores.

En el acto se entregaron 43 vehículos y 28 motocicletas recién recuperados, donde el mandatario local expuso cifras que, según él, evidencian una problemática estructural.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Galán destacó que la raíz del problema no se encuentra en la labor de los fiscales o jueces, sino en las normas que regulan el castigo a quienes cometen estos delitos. El alcalde solicitó una revisión urgente de la legislación que sanciona el hurto de vehículos, argumentando que la actual normativa dificulta la permanencia de los delincuentes tras las rejas.

En sus palabras, la dificultad radica en la normativa, más que en los funcionarios que la aplican: “nosotros tenemos una preocupación que queremos poner sobre la mesa. Y es que hay una problemática que lleva a que estos hechos se repitan. Estamos logrando reducir el hurto de vehículos, pero la problemática lleva a que 7 de cada 10 capturados por hurto de vehículos y/o receptación queden libres”.

Siete de cada diez personas capturadas por robo de vehículos en Bogotá recuperan su libertad según cifras oficiales - crédito Policía Bogotá

“Este año han sido capturadas 390 personas por este delito, pero 270 han sido liberadas. No es fácil lograr avanzar”, agregó Carlos Fernando Galán.

De igual manera, el mandatario local indicó durante la rueda de prensa que: “A mí me ha informado la Policía de casos donde capturan a una persona, es judicializada, luego sale libre y poco tiempo después es nuevamente capturada. Entonces, ahí tenemos un problema que no es, debo decir, de los fiscales o de los jueces, no”.

Fue así como Carlos Fernando Galán resaltó que “es una problemática de la normativa, de las normas, que permiten muchas veces porque la persona no se opone a la captura, por ejemplo, o porque es el delito de receptación. Por diferentes razones llevan a que, en el tipo penal, la gravedad del delito permita esta situación".

Finalmente, el alcalde de Bogotá mencionó que lo que se quiere proponer es “una revisión normativa que permita que quienes son responsables de hurto de vehículos terminen pagando realmente por su delito. Porque hoy no sucede eso, y eso nos genera una dinámica, obviamente muy compleja para poder tener más resultados que queremos tener”.

Temas Relacionados

Hurto vehículos BogotáAlcalde de BogotáCarlos Fernando GalánCrítica sistema judicialLiberación delincuentesBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la fecha exacta en la que las empresas deben pagar la prima de diciembre, según la ley

Los trabajadores deben tener en cuenta no solo el día del pago, sino también los días laborados para conocer el monto que deben recibir

Esta es la fecha exacta

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

A través de un breve ‘post’ en la red social X, el cuadro embajador informó sobre la salida anticipada del delantero, figura de la Tricolor en el pasado mundial de la categoría

Néiser Villarreal no es más

Resultados del Chontico Día lunes 24 de noviembre de 2025

Esta popular lotería ofrece hasta 4.500 veces la cantidad de su apuesta

Resultados del Chontico Día lunes

Comandante de las Fuerzas Militares confirmó apertura de investigación del Ejército por informe sobre nexos con alias Calarcá

El almirante Francisco Cubides anunció la medida luego de la publicación de datos sobre supuestos contactos entre un integrante de la entidad y estructuras asociadas a las disidencias de las Farc

Comandante de las Fuerzas Militares

Dura carta de Héctor Carvajal a la Corte Constitucional: acusó a su presidente de vulnerar la imparcialidad en la recusación sobre la reforma pensional

En una comunicación enviada a la Sala Plena, Carvajal cuestionó el trámite de la recusación que lo aparta del estudio de la reforma y denunció que las actuaciones del magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, vulneraron el debido proceso y la buena fe

Dura carta de Héctor Carvajal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

La Segura mostró sin filtros

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

‘La casa de los famosos Colombia 3’: abiertas las votaciones para elegir a la nueva integrante del ‘reality’

Deportes

Esteban Chaves se retira del

Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional: así fue la carrera del ciclista bogotano más importante de la última era

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

Este es el video del gol del Junior contra América de Cali desde la tribuna que resolvería la polémica sobre la decisión arbitral

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente

Jhon Jader Durán fue el peor calificado tras la goleada de Fenerbahce en Turquía: “No hizo nada”