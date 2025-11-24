Alcalde de Bogotá alerta sobre debilidades legales ante el hurto de vehículos en la ciudad: “No es fácil lograr avanzar”

El alcalde Carlos Fernando Galán lidera la entrega de vehículos recuperados en Bogotá tras operativos contra el hurto de automotores - crédito EFE/Colprensa

Durante la entrega de vehículos recuperados en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán puso en el centro del debate la efectividad de la legislación vigente frente al delito de hurto de automotores.

En el acto se entregaron 43 vehículos y 28 motocicletas recién recuperados, donde el mandatario local expuso cifras que, según él, evidencian una problemática estructural.

Galán destacó que la raíz del problema no se encuentra en la labor de los fiscales o jueces, sino en las normas que regulan el castigo a quienes cometen estos delitos. El alcalde solicitó una revisión urgente de la legislación que sanciona el hurto de vehículos, argumentando que la actual normativa dificulta la permanencia de los delincuentes tras las rejas.

En sus palabras, la dificultad radica en la normativa, más que en los funcionarios que la aplican: “nosotros tenemos una preocupación que queremos poner sobre la mesa. Y es que hay una problemática que lleva a que estos hechos se repitan. Estamos logrando reducir el hurto de vehículos, pero la problemática lleva a que 7 de cada 10 capturados por hurto de vehículos y/o receptación queden libres”.

Siete de cada diez personas capturadas por robo de vehículos en Bogotá recuperan su libertad según cifras oficiales - crédito Policía Bogotá

“Este año han sido capturadas 390 personas por este delito, pero 270 han sido liberadas. No es fácil lograr avanzar”, agregó Carlos Fernando Galán.

De igual manera, el mandatario local indicó durante la rueda de prensa que: “A mí me ha informado la Policía de casos donde capturan a una persona, es judicializada, luego sale libre y poco tiempo después es nuevamente capturada. Entonces, ahí tenemos un problema que no es, debo decir, de los fiscales o de los jueces, no”.

Fue así como Carlos Fernando Galán resaltó que “es una problemática de la normativa, de las normas, que permiten muchas veces porque la persona no se opone a la captura, por ejemplo, o porque es el delito de receptación. Por diferentes razones llevan a que, en el tipo penal, la gravedad del delito permita esta situación".

Finalmente, el alcalde de Bogotá mencionó que lo que se quiere proponer es “una revisión normativa que permita que quienes son responsables de hurto de vehículos terminen pagando realmente por su delito. Porque hoy no sucede eso, y eso nos genera una dinámica, obviamente muy compleja para poder tener más resultados que queremos tener”.