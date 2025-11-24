Colombia

Abelardo de la Espriella se despachó contra Petro y el Pacto Histórico por investigación contra ‘Calarcá’: “No se escondan más”

El abogado y actual precandidato presidencial sostuvo que figuras clave de la coalición oficialista, como el senador Iván Cepeda y la vicepresidenta Francia Márquez, deben explicar ante el país sus supuestos vínculos con estructuras criminales

En su pronunciamiento, De la Espriella acusó al gobierno de Gustavo Petro de poner a la fuerza pública y a la inteligencia nacional al servicio de los narcos - crédito Montaje Infobae

La difusión de supuestos expedientes secretos relacionados con alias Calarcá ha desatado una oleada de reacciones y controversias tras un informe presentado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Según la investigación, existiría un entramado de corrupción entre líderes disidentes de las Farc, altos mandos militares y funcionarios vinculados al Gobierno nacional.

La indagación señala que, en julio de 2024, una caravana con siete jefes de las disidencias, protegida por la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue interceptada en un retén militar en Anorí, Antioquia. El operativo permitió la incautación de armas, dinero y equipos electrónicos, así como la presencia de un menor de edad.

Pese al hallazgo, la fiscal General Luz Adriana Camargo determinó liberar a la mayoría de los capturados, entre los que figuraban alias Calarcá, Érika, alias Ramiro y Urías Perdón, bajo el argumento de que actuaban como gestores de paz y “aún en situaciones de flagrancia no podían ser capturados”.

Los dispositivos decomisados quedaron en poder de la Fiscalía, pero el ente investigador no avanzó en diligencias judiciales. Noticias Caracol reportó que en UNA parte de estos elementos se registraron comunicaciones entre disidencias y alias Iván Mordisco.

Las conversaciones mencionaban a Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, como presunta intermediaria entre el Estado Mayor Central de las Farc y la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Pronunciamiento de Abelardo de la Espriella: “Los delincuentes se mueven a sus anchas”

En respuesta al informe periodístico, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un pronunciamiento a través de X. “Desde hace varios años he venido denunciando lo que hoy devela Noticias Caracol, afirmó.

El penalista sostiene que, desde su llegada a la presidencia, Gustavo Petro consolida lo que denomina “su proyecto de vida desde que se alzó en armas: destruir al Estado”.

De la Espriella acusa al Gobierno de entregar el control territorial a los grupos narcotraficantes bajo la política de Paz Total, afirmando que esto impide la acción efectiva de la Fuerza Pública y permite que figuras perseguidas sean escoltadas por funcionarios estatales.

“Los delincuentes se mueven a sus anchas, incluso escoltados por el mismo Estado, en los carros blindados que pagamos todos los colombianos”, publicó en X.

