Colombia

100.000 hogares en Bogotá tendrán internet gratis: así puede ser uno de los beneficiarios

El proyecto de la Alcaldía de Bogotá busca reducir la brecha digital, al permitir que familias en situación de pobreza puedan acceder a internet y educación en línea

Guardar
Bogotá lanza el programa "Conexión Social, Bogotá te conecta", que proporcionará internet gratuito y de alta velocidad a hogares de bajos recursos, comenzando en Bosa y Suba - crédito @integracionbta/X

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, presentó un nuevo programa orientado a garantizar acceso gratuito a internet de alta velocidad a 100.000 hogares de la capital. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la empresa de telecomunicaciones Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), busca disminuir la brecha digital y facilitar la inclusión social de familias en situación de vulnerabilidad.

Este proyecto, denominado “Conexión Social, Bogotá te conecta”, proporcionará internet fijo mediante tecnología de fibra óptica a hogares ubicados en sectores con altos índices de pobreza. El servicio ofrecerá una velocidad de 25 megas, lo que permitirá a las familias conectarse a internet para realizar actividades esenciales como educación en línea, trabajo remoto y comunicación con familiares y amigos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con la intención de garantizar que todos los bogotanos tengan las mismas oportunidades de acceso a la información, el programa prioriza a los hogares de estratos 1 y 2, en su mayoría ubicados en las localidades de Bosa y Suba, donde los problemas de conectividad son más evidentes.

El programa dará a las
El programa dará a las familias seleccionadas una conexión a internet de 25 megas, usando tecnología de fibra óptica, para que puedan estudiar, trabajar y conectarse sin limitaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para las familias seleccionadas, además de la conexión a internet, el programa ofrece acceso a la plataforma EdTech, un espacio digital donde los beneficiarios podrán acceder a contenidos educativos adaptados a las necesidades de estudiantes de todos los niveles.

El Secretario Distrital de Integración Social, Roberto Angulo, explicó que este programa no solo tiene como objetivo reducir los costos de los servicios públicos para las familias más vulnerables, sino mejorar sus oportunidades de desarrollo.

Según Angulo, “en este programa buscamos aliviar lo que se llama el gasto en ciudad, es decir, la proporción de gasto que los pobres y vulnerables destinan a los servicios públicos domiciliarios”.

Además de internet gratuito, el
Además de internet gratuito, el gobierno distrital entregará 9.700 computadoras a las familias de Bosa y Suba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El programa se desarrollará en varias fases y tiene un presupuesto total de $234.000 millones, los cuales se distribuirán hasta 2028; el propósito es llegar a 100.000 hogares para finales de 2025.

Además de ofrecer acceso a internet, el gobierno distrital entregará 9.700 computadoras a las familias seleccionadas. Estos equipos serán una herramienta crucial para que los hogares no solo puedan conectarse a internet, también utilizar los recursos digitales para la educación, el trabajo y otras actividades cotidianas.

La entrega de estos dispositivos se llevará a cabo en paralelo con la implementación de la conexión a internet, al priorizar a aquellos hogares más necesitados. “Esto es igualdad de oportunidades. Contar con una conexión que no le envidie nada en términos de calidad a los servicios que accede la población con capacidad de pago. Solo así podemos hablar de equidad en Bogotá”, agregó Angulo.

Las familias de los barrios
Las familias de los barrios más vulnerables de Bogotá ahora podrán acceder a contenidos educativos a través de la plataforma EdTech - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estos son los requisitos para acceder al beneficio

Las familias interesadas en acceder al beneficio deben cumplir con ciertos requisitos. Los hogares deben estar ubicados en las localidades de Bosa y Suba, que fueron seleccionadas por su alta vulnerabilidad y bajos niveles de conectividad. Asimismo, las personas que deseen participar deben estar registradas en el Sisbén con una clasificación que varíe entre las categorías A1 y C9, además, los hogares deben estar ubicados en barrios con cobertura de ETB.

El proceso de inscripción será sencillo y gratuito, pues los interesados deben acercarse a los puntos habilitados en cada localidad para verificar que cumplen con los requisitos y completar el proceso.

Entre los puntos de atención en Bosa se encuentran el Centro Desarrollo Comunitario Porvenir, la Subdirección Local de Bosa de Integración y la Casa de la Juventud José Saramago; en Suba, las personas pueden acudir al Centro de Desarrollo Comunitario de Tibabuyes o a la Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra.

Las familias que residen en
Las familias que residen en los estratos 1 y 2, en las localidades de Bosa o Suba, y que estén registradas en el Sisbén, son elegibles para acceder al programa de internet gratuito ofrecido por la Alcaldía de Bogotá - crédito Departamento Nacional de

El proyecto representa un esfuerzo significativo para reducir la brecha digital en Bogotá, una de las principales barreras de acceso a oportunidades en la ciudad. El programa no solo se enfocará en la entrega de internet, sino en la construcción de infraestructura tecnológica que permita la expansión de la cobertura en otras localidades en el futuro.

El acuerdo con ETB incluye la instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar que los hogares seleccionados reciban un servicio de internet estable y rápido. Esta colaboración también establece que la entidad de telecomunicaciones asumirá parte de los costos operativos, lo que contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del programa.

A medida que avance el programa, el Distrito tiene previsto extender el beneficio a otras localidades de la ciudad. Aunque la primera fase se concentra en Bosa y Suba, se espera que la iniciativa se amplíe paulatinamente a otras zonas con altos índices de pobreza y baja conectividad.

Temas Relacionados

Internet gratuitoETBAlcaldía de BogotáSisbénSubaBosaEstratos bajosAcceso a internet gratuitoInternter gratis BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín lanzó nueva convocatoria de Matrícula Cero para 2026: son más de 6.600 apoyos económicos para instituciones públicas

La administración local anunció la apertura de inscripciones para el programa que cubrirá el costo de estudios superiores a miles de jóvenes, con una inversión superior a 37.000 millones de pesos

Medellín lanzó nueva convocatoria de

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio

A pesar de que el partido comenzó bastante movido, con el pasar de los minutos fueron siendo cada vez más escasas las opciones de gol en el clásico antioqueño

Medellín y Nacional no se

Bruce Mac Master le gana el pulso al embajador de China en Colombia al recibir respaldo: “Responsabilidad de todos”

La controversia por la supresión del gravamen a hilados tiene enfrentado al presidente de la Andi con Zhu Jingyang y puso a prueba los mecanismos de diálogo institucional

Bruce Mac Master le gana

Taxista habría apuñalado a un peatón tras un reclamo en pleno centro de Medellín

El conductor de servicio público fue arrestado luego del alboroto que se formó en una de las vías más concurridas de la ciudad

Taxista habría apuñalado a un

Pagos internacionales y cero pérdidas por fraude digitales: las novedades que llegan a empresas colombianas para la temporada de fin de año

El comercio electrónico en el país experimentará un crecimiento del 21% en ventas digitales durante diciembre. En diálogo con Infobae Colombia, el CEO de ePayco resaltó los retos de seguridad y fraude digital que se materializan en diciembre

Pagos internacionales y cero pérdidas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri y Juan Daniel

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda encienden rumores de ruptura tras curioso mensaje: “No le bastó con uno solo”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Una película de navideña de 31 minutos está entre las más vistas de Prime Video Colombia

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Deportes

Medellín y Nacional no se

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio

Cúcuta Deportivo se acerca a la A: así se definieron los finalistas del Torneo BetPlay Dimayor

Edwuin Cetré eliminó e hizo curioso gesto a Ángel Di María en el fútbol argentino: así fue el golazo del colombiano

Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico

Hinchas del América de Cali se van en contra de la barra Barón Rojo Sur tras finalizar propuesta en contra de los directivos