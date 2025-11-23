Colombia

Mujer fue asesinada con un hacha mientras dormía en su casa: su pareja es el principal sospechoso

El compañero sentimental de la víctima fue visto huyendo en una motocicleta de la escena del crimen

La violencia de género es
La violencia de género es rechazada ampliamente en el territorio nacional - crédito Colprensa

La tranquilidad del municipio de Tocaima, Cundinamarca, se vio afectada tras el brutal asesinato de una mujer, lo que fue ampliamente rechazado por la comunidad, teniendo en cuenta que los casos de violencia de género continúan registrando cifras alarmantes en el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, que fue difundido por medios locales, la víctima fue identificada como Ana Alejandra Ricardo Calderón, de 37 años. Asimismo, se indicó que la mujer fue atacada mientras dormía en su vivienda, ubicada en el barrio Tierra Grata, según las primeras informaciones recabadas por las autoridades.

La investigación preliminar señaló que el presunto responsable es su compañero sentimental, Edgar Cantor, de 56 años, que habría utilizado una herramienta tipo hacha para agredir a la víctima durante la madrugada.

Edgar Cantor fue señalado de
Edgar Cantor fue señalado de atacar con un hacha a la víctima durante la madrugada, por lo que la comunidad exige justicia y esclarecimiento del caso - crédito Luisa González/Colprensa

Cantor, que se desempeñaba como ornamentador, habría aprovechado la vulnerabilidad de Ana Alejandra mientras dormía para perpetrar el crimen. Tras el ataque, el hombre huyó del lugar a bordo de una motocicleta Yamaha negra con placas VZD-24F, de acuerdo con los testimonios recogidos por los habitantes de la zona.

Vecinos del sector, citados por El Nuevo Día, relataron que la relación entre la víctima y el presunto agresor se caracterizaba por frecuentes discusiones y episodios de celos obsesivos, a pesar de que ambos habían decidido retomar la convivencia recientemente. Estos antecedentes han sido considerados por los investigadores como elementos relevantes para esclarecer el contexto del feminicidio.

Entre tanto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con sede en Girardot, asumió la recolección de pruebas y la realización de los actos urgentes en la escena del crimen, con el objetivo de avanzar en la captura y judicialización del responsable.

Por ahora, la búsqueda de Edgar Cantor continúa, mientras que las autoridades intensifican los operativos para dar con su paradero, con el fin de que sea vinculado oficialmente al proceso y entregue su versión de los hechos.

El asesinato de Ana Alejandra
El asesinato de Ana Alejandra Ricardo Calderón ha provocado rechazo social y un llamado urgente de la administración local a fortalecer la prevención de la violencia de género - crédito Luisa González/Colprensa

Por su parte, la Administración municipal expresó su rechazo ante el nuevo suceso de violencia de género y transmitió un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima ante esta lamentable situación.

El alcalde Hernán Herrera y la gestora social publicaron el siguiente mensaje: “Expresamos nuestro más sentido mensaje de condolencias a los familiares... reiteramos nuestro llamado a la unión, el respeto y la construcción de una sociedad libre de violencia”.

Otro caso de violencia de género que terminó en fatalidad

Alber Antonio Chávez Morelo fue condenado a 31 años y tres meses de prisión por el feminicidio agravado de Saray Elena Díaz Meza en el departamento de Sucre.

El fallo, emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo, establece además una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años, y niega tanto la suspensión condicional de la pena como la prisión domiciliaria, lo que obliga al condenado a cumplir la sentencia en la cárcel La Vega o en otro centro penitenciario que determine el Inpec.

La ciudadanía pide justicia en
La ciudadanía pide justicia en este y otros casos de violencia de género - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el proceso judicial se resolvió tras un preacuerdo entre el acusado y la Fiscalía General de la Nación, en el que Chávez Morelo reconoció su responsabilidad en los hechos ocurridos el 22 de julio de 2025 tras una discusión dentro de la vivienda que compartía la pareja.

De acuerdo con el fallo condenatorio, citado por el diario El Heraldo, el hombre atacó a su compañera sentimental con un cuchillo de cocina: “En un acto de crueldad causó la muerte a su compañera sentimental Saray Elena Díaz Meza, propinándole varias puñaladas en su cuerpo, con un arma cortopunzante, siendo esta, el cuchillo de su propia cocina, cerciorándose que muriera lentamente, tirada en el suelo y a sus pies sin brindarle ningún tipo de ayuda y posteriormente huyendo del lugar de los hechos en la motocicleta”, según consta en el fallo, citado por el medio.

