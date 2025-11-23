Miguel Polo Polo reaccionó a retractación de Gustavo Petro por acusación que hizo contra Paloma Valencia: “Es el rey de la mentira y la calumnia”

El representante Miguel Polo Polo cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que este rectificara declaraciones sobre la senadora Valencia, señalando que el mandatario ha hecho más rectificaciones que entregas de obras públicas - crédito Presidencia y Colprensa

Gustavo Petro, presidente de Colombia, debió rectificar unas declaraciones que previamente emitió sobre Paloma Valencia, senadora y aspirante a la presidencia, en las que la vinculaba a casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’. Esta corrección se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025.

La retractación realizada por Gustavo Petro generó diversas respuestas y opiniones en el ámbito político. Entre quienes se pronunciaron se encuentra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, que en su cuenta de X afirmó: “Es el rey de la mentira y la calumnia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que en su cuenta de X el primer mandatario del país escribió lo siguiente: “En cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la senadora Paloma Valencia Laserna, rectifico y por tanto aclaro, como dice el diccionario de la Academia de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que “fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”.

El presidente Gustavo Petro rectificó acusaciones contra Paloma Valencia - crédito @petrogustavo/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo aprovechó la ocasión para cuestionar la frecuencia con la que, según él, el presidente Gustavo Petro ha debido retractarse de sus declaraciones públicas durante su mandato.

Polo Polo comparó la cantidad de rectificaciones, que de acuerdo con el congresista, el presidente ha tenido que hacer con el número de obras de infraestructura entregadas por el Gobierno, sugiriendo que las primeras han superado a las segundas.

Además, calificó al presidente con términos sumamente críticos por lo que considera una tendencia a difundir información falsa o calumniosa.

“Esta es la rectificación número 24 de Gustavo Petro en lo que lleva de presidente. Se podría decir que lleva más rectificaciones en estos casi cuatro años, que grandes obras de infraestructura entregadas. Petro es el rey de la mentira y la calumnia”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Miguel Polo Polo criticó a Gustavo Petro por la rectificación que tuvo que hacer recientemente - crédito @MiguelPoloP

Por su parte, en reacción a la rectificación por parte del presidente Gustavo Petro, la senadora Paloma Valencia informó que tiene previsto solicitar al juzgado la apertura de un incidente de desacato. Considera que el mandatario no obedeció íntegramente la decisión judicial, la cual —según explicó— lo obligaba a realizar una rectificación y ofrecer disculpas públicas debido a afirmaciones que perjudicaron su reputación y honra.

Desde la Oficina de Prensa de Paloma Valencia se comunicó que el trámite del incidente judicial tendrá lugar después de que el presidente hiciera pública una declaración en X, argumentando que daba cumplimiento a la decisión emanada de un juzgado de Bogotá. Para Valencia, dicha publicación no se ajusta a las condiciones establecidas por el fallo judicial, por lo que considera que la actuación del mandatario no responde adecuadamente a lo requerido por la justicia.

El equipo de Paloma Valencia manifestó que, pese a que el presidente difundió un mensaje amplio refiriéndose a los hechos en cuestión, este no cumplió con los lineamientos ni respetó el alcance dispuesto por el juez. Según la senadora, el mandatario omitió ofrecer una disculpa pública y además volvió a expresar comentarios que ella califica como falsos y dañinos para su reputación.

En la comunicación de la legisladora se detalló que, aunque el presidente publicó un texto extenso en el que abordó los señalamientos, la rectificación no se ajustó al contenido ni a los términos solicitados por el juez, ya que no incluyó una disculpa pública y, en cambio, reiteró afirmaciones que la congresista considera falsas y lesivas para su honra.

Paloma Valencia reaccionó a la rectificación de Gustavo Petro en su cuenta de la red social X - crédito @PalomaValenciaL

Por otro lado, en su cuenta de X, Paloma Valencia al respecto reaccionó escribiendo lo siguiente: “ Presidente @petrogustavo, una vez más, usted miente y saca a relucir su desconexión de la realidad y su total falta de criterio. Y sobre todo, muestra que usted es fundamentalmente un hombre injusto. ¿Cómo así que yo era congresista en el momento de los hechos? Mi primer periodo en el congreso fue 2014-2018. Pobre y pequeño hombre".