Lina Garrido arremetió contra Gustavo Petro por su respuesta ‘poética’ ante su pago en un burdel de Portugal: “Gustavo Romeo”

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro, explicando el motivo de su visita a en establecimiento para adultos en Portugal en 2023, ha generado diferentes reacciones en la clase política colombiana.

El turno fue para la representante a la Cámara Lina María Garrido que, a través de un video publicado en sus redes sociales, cuestionó la respuesta del mandatario nacional a la periodista colombiana María Andrea Nieto en la que insinuó que sus capacidades intelectuales aún le permiten caminar por el espectro de la seducción.

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo”, había escrito el jefe de Estado en su cuenta de X.

Del mismo modo, Petro manifestó: “Ahora bien, si logras que la energía tuya y del universo recorra todas las células de tu compañera, logras creo, la máxima posibilidad vital del ser humano, eso no se puede comprar. Así que no te equivoques conmigo”.

Ante las palabras de Gustavo Petro, la congresista de Cambio Radical, de forma burlesca, lo calificó como “Romeo” y recordó una de las denuncias expuestas por el excanciller Álvaro Leyva en la que, según el exfuncionario, el presidente había tenido episodios abruptos durante su visita oficial a Francia, así como la designación de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad.

“Espere, espere. ¿Cómo así? Si es que usted, en París, en una noche loca, repartió el Ministerio de la Igualdad a un marica (sic)”, aseguró la parlamentaria.

Adicional a ello, Garrido le pidió a Gustavo Petro que le explique a los colombianos sobre su gasto en el club para adultos en la ciudad europea, que no superó los 40 euros (cerca de 200.000 pesos colombianos).

“Yo, la verdad, no me imagino qué más allá ha repartido Lisboa. Y los colombianos sí están esperando que les cuente qué tan larga o qué tan cortica estuvo esta poesía”, puntualizó Lina Garrido, en la que incluyó un video en la que al parecer se observa al presidente colombiano tomado de la mano con una modelo trans durante un viaje a Panamá en 2024.

Cuál fue el gasto realizado por Petro en Portugal

La polémica se desató el martes 18 de noviembre de 2025, cuando la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) revelara un informe sobre sus movimientos bancarios entre 2023 y 2025.

Entre los rubros enlistados, se resalta un gasto en Ménage Strip Club, un establecimiento nocturno en el que se ofrecen servicios de striptease en Lisboa, Portugal.

Este dato fue el detonante de críticas y comentarios en redes sociales, donde figuras públicas y analistas han cuestionado tanto la naturaleza del gasto como las implicaciones para la imagen presidencial.

Sin embargo, el mismo mandatario nacional salió al paso de las críticas y, pese a confirmar su estancia en ese sitio de la, ciudad portuguesa, evitó dar explicaciones sobre el motivo de la transacción.

“Bueno, algún día contaré porque (sic) me gaste 40 euros en ese sitio”, señaló el presidente en X.

A su vez, el mandatario sostuvo que sus cuentas bancarias no evidencian vínculos con el narcotráfico y cuestionó la legitimidad de su inclusión en la Lista Ofac, también conocida como Lista Clinton, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, así como la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

“Me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente. ¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”, agregó.

Mientras el presidente mantiene en reserva las razones de su gasto en el club de striptease, las críticas y especulaciones persisten.

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó la naturaleza de las actividades oficiales y diplomáticas de Petro en Portugal y expresó su preocupación por el impacto de este episodio en la imagen institucional.

Dávila afirmó: “Petro quiere acabar con todo y tenemos que evitarlo, pero con lo que sí ya acabó fue con la dignidad presidencial”.

No obstante, algunos también han defendido al mandatario, como fue el caso de su exesposa Mary Luz Herrán.

“Imagino que a los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción, sino de miserables 49 euros en un sitio para adultos (...) El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Hipocresía andante...”, señaló.

