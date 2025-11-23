Colombia

Exfiscal Barbosa se despachó contra Petro, tras polémico mensaje sobre las FF. MM. y la policía: “Será una mala anécdota en la historia del país”

El exprecandidato presidencial, declarado opositor del jefe de Estado, hizo énfasis en la manera en que el gobernante estaría tratando a la cúpula de la fuerza pública, tras su más reciente aparición pública: la entrega del Multicampus Universitario de la Ladera, en Cali

El exfiscal Francisco Barbosa se
El exfiscal Francisco Barbosa se refirió a la forma en la que el presidente Gustavo Petro estaría tratando a fuerza pública - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

La más reciente aparición pública del presidente de la República, Gustavo Petro, durante la entrega del Multicampus Universitario de la Ladera en Cali (Valle del Cauca), desató una controversia en las redes sociales, por cuenta del trato del mandatario hacia la fuerza pública; en ese caso, a un general de la Policía Nacional, al que le hizo un llamativo “jalón de orejas” en público que no pasó desapercibido.

Además de la enérgica reacción de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que sostuvo un fuerte cruce de mensajes con el primer mandatario, otra de las reacciones en las redes sociales pasó por el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, exprecandidato presidencial, que en sus redes sociales se despachó contra el jefe de Estado y reafirmó su postura en relación con el descrédito -en su concepto- del mandatario.

Barbosa, con un mensaje en la red social X, cuestionó la actitud del mandatario en este episodio. “El mundo al revés. Petro sin visa, incluido en una lista de narcos, sin vida financiera y con riesgos de judicialización en los Estados Unidos, humilla públicamente a la fuerza pública”, afirmó Barbosa, declarado opositor del Gobierno, y que insistió en su respaldo a los uniformados frente a este nuevo incidente.

Con esta publicación, el exfiscal
Con esta publicación, el exfiscal Francisco Barbosa enfatizó sus señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, por presunto maltrato contra las Fuerzas Militares y de Policía - crédito @petrogustavo/X

“A nuestras Fuerzas militares siempre mi respeto y mi agradecimiento. Como Fiscal General trabajé durante cuatro años al lado de ellos en la defensa del país y de la institucionalidad”, dijo Barbosa, en la que incluso proyectó el legado del actual presidente. “Tengan la certeza que Petro será una mala anécdota en la historia del país mientras nuestras fuerzas militares seguirán en el presente y en la memoria de los colombianos”, dijo.

¿Por qué Gustavo Petro está en medio de la polémica?

Cabe destacar que Petro, en su pronunciamiento, defendió su papel como comandante supremo de la fuerza pública y respondió a las críticas en el mismo escenario. “En una democracia la fuerza pública se somete al mandatario por orden constitucional. El presidente es el comandante supremo de la fuerza pública, eso dice la constitución. Me equivoque o no, soy el responsable”, afirmó Petro en su cuenta de X.

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue criticado por su intervención en Cali, por lo que sería su trato a la fuerza pública - crédito @petrogustavo/X

A su vez, el mandatario también precisó las directrices para la Policía Nacional. “Mi orden a la policía es perseguir a los compradores de votos en toda Colombia”, declaró el primer mandatario, que reiteró el deber institucional. “Orden a la policía es resguardar los derechos y libertades de absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia”, añadió el gobernante en sus afirmaciones, que causaron controversia.

En este tema, Dávila denunció lo que consideró un acto de humillación hacia los uniformados durante el evento. “Petro no se cansa de humillar a nuestros héroes. Miren esto: ‘¿Dónde está el general de la Policía?’, señaló la periodista vallecaucana, que recordó el episodio en el que Petro ordenó al alto oficial a obedecerlo. “Tome asiento hermano, que está ante su comandante supremo’”, expresó el presidente en el acto.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a las críticas de la precandidata presidencial Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

Frente a esto, la comunicadora social describió la escena como un acto de sometimiento de los altos mandos a los designios de Petro. “Las cámaras enfocan a un uniformado que se sienta sumiso ante el escarnio. Y a Petro le pasan otro vasito lleno, no se sabe de qué, pero es una toma corta. Obvio, también se lo sirve un uniformado sometido a sus caprichitos”, afirmó la aspirante presidencial en su mensaje.

Dávila concluyó su intervención con una crítica al Gobierno. “Este autoritarismo hay que derrotarlo en las urnas. Son detestables, vengativos y destructivos. Nuestras Fuerzas Armadas volverán a brillar y a ser respetadas. Lo que hace Petro no tiene perdón”, sentenció la precandidata, frente a este suceso en el centro universitario, en el que se invirtió por parte del Ejecutivo cerca de $45.000 millones.

Capturan a dos personas con

Aumento del salario mínimo de

EN VIVO - Medellín vs.

Petro estalló contra exfuncionario que

Prime Video Colombia: Estas son
Video: disidencias de las Farc

Prime Video Colombia: Estas son

EN VIVO - Medellín vs.

