Colombia

Embajador John McNamara se refirió a la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton: “La política no tiene nada que ver”

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia también habló de la inclusión de Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro a la Lista Clinton

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; John McNamara, embajador (e) de Estados Unidos en Colombia - crédito Presidencia/Embajada de Estados Unidos

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, se refirió a la inclusión de Gustavo Petro en la Lista de Narcotraficantes Designados Especialmente, o también llamada Lista Clinton, una medida emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.

En conversación con Semana, McNamara afirmó que la inclusión del mandatario colombiano en la lista respondió a las leyes y a hechos comprobados en Estados Unidos, y no a fines políticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La política no tiene nada que ver a la hora de ser incluido o no en la lista Ofac. Es una decisión técnica basada en nuestras leyes y en hechos reales”, señaló el diplomático.

Gustavo Petro fue incluido en
Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton en octubre de 2025 por la administración de Donald Trump - crédito Joel González/Presidencia

Afirmó que la decisión del Departamento del Tesoro incluyó una explicación detallada sobre la incorporación de los cuatro colombianos a la Lista Clinton.

“Cada uno tenía una situación diferente. Hay que leer el anuncio público de la Ofac para entender el por qué y los detalles”, indicó John McNamara a Semana.

Sobre la inclusión de Verónica Alcocer, Nicolás Petro, Armando Benedetti a la Lista Clinton, el diplomático afirmó que no se trató de decisiones políticas.

“Vale la pena leer en detalle el anuncio de la Ofac, que explica exactamente las razones. Todo está basado en la ley americana, en nuestras normas y en hechos que tuvieron que ver con casos y situaciones en cada una de las personas”, señaló el embajador (e) de Estados Unidos en Colombia.

Consultado sobre la posible exclusión de Gustavo Petro de la Lista Clinton, el embajador encargado en Colombia señaló en Semana que no puede pronunciarse, dado que no tiene control sobre la lista Ofac.

Relaciones entre Colombia y Estados Unidos

El embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, admitió de manera directa que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos, posiblemente el mayor en la historia reciente.

En entrevista con Semana, McNamara señaló que en las últimas semanas han surgido desacuerdos públicos, una situación que considera desfavorable. Sin embargo, aseguró que los vínculos fundamentales entre ambos países se mantienen firmes.

El diplomático sostuvo que ni siquiera alguien como Rosario Tijeras podría romper la conexión entre Estados Unidos y Colombia, aunque reconoció la existencia de diferencias significativas con el gobierno de Gustavo Petro.

John McNamara señaló que en
John McNamara señaló que en las últimas semanas han surgido desacuerdos públicos, una situación que considera desfavorable - crédito EFE

McNamara expresó su preocupación por ciertas posturas y decisiones de distintos sectores del Gobierno nacional, las cuales han incrementado las tensiones.

Además, resaltó que ambos países comparten valores democráticos y continúan con la disposición de colaborar estrechamente durante los meses que restan de la administración actual.

Declaraciones de Gustavo Petro

Recientemente, el primer mandatario habló sobre su inclusión en la Lista Clinton por presuntos nexos con el narcotráfico y las consecuencias que le ha traído la decisión del Gobierno de los Estados Unidos.

Su aparición en el listado lo excluye de la red financiera y bancaria en múltiples zonas a nivel mundial, Petro reveló que aún no sabe cómo va a mantenerse económicamente cuando abandone la Presidencia y deje de recibir su salario.

Gustavo Petro habló sobre su inclusión en la Lista Clinton por presuntos nexos con el narcotráfico y las consecuencias que le ha traído la decisión del Gobierno de los Estados Unidos - crédito Presidencia

“Creyó yo que le estaba diciendo a la Policía de Nueva York que no le obedecieran a él y ahora estoy en la lista de los narcotraficantes. No sé cómo voy a vivir después de que salga el gobierno, pero Dios proveerá, dice la Biblia”.

Incluso, señaló que el pueblo colombiano será una pieza clave en su futuro inmediato, puesto a que siempre ha recibido el apoyo de los colombianos, por lo que los motivó a no dejarlo solo.

“Y en verdad mi experiencia me ha enseñado que, en cuestiones de sobrevivencia, si uno tiene el apoyo del pueblo, no hay problema. Siempre alguien dará la mano en cualquier lugar del mundo, siempre”, expuso el mandatario.

Temas Relacionados

Lista ClintonJohn McNamaraEstados UnidosLista OfacEmbajador de Estados Unidos en ColombiaRelaciones de Colombia y Estados UnidosColombia y Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

La pareja de ciclistas olímpicos sorprendió a sus seguidores con un video en el que su pareja simula el embarazo, mientras Mariana Pajón reflexiona sobre el equilibrio entre la maternidad y el deporte

El divertido reto de Mariana

Enrique Gómez arremetió contra Petro por posible importación de gas desde Venezuela: “Decidió hundir a Colombia”

El abogado advirtió que la decisión de la administración de Petro de importar gas desde el país vecino podría poner en riesgo la estabilidad del comercio exterior colombiano

Enrique Gómez arremetió contra Petro

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

El polémico título entregado a Rosario Central, de la mano de Ángel Di Maria, en Argentina de manera repentina, abrió le debate sobre adaptar esta medida en el fútbol colombiano

Esto se sabe sobre la

Queso colombiano gana oro en los World Cheese Awards 2025: esta es la historia

El producto Extra Maduro de la quesería HolaAndes, elaborado en Monquentiva, Cundinamarca, fue premiado entre más de 5.000 participantes

Queso colombiano gana oro en

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez Claro, asesinado en Cúcuta, apareció en investigación por cargamento de droga: analizan posible relación

El crimen del director de Tropical Resources SAS en Cúcuta impulsó pesquisas sobre conexiones entre el sector exportador, incautaciones de cocaína y procesos por contrabando de crudo, involucrando a exsocios y empresas relacionadas

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

El divertido reto de Mariana

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

La Segura dio nueva actualización de la recuperación de sus cirugías: aseguró que no ha tenido una recuperación fácil

La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se enciende con acusaciones y sarcasmo en redes sociales

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”

Así fue la celebración de los 113 años del Deportivo Cali: el decano de Colombia festejó entre hinchas, leyendas y campeonas

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así quedó la tabla del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 2: Santa Fe celebró el empate de Tolima vs. Bucaramanga