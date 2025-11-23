Colombia

Debate por ruido en el Hospital Universitario Nacional tras conciertos en el Vive Claro, Ocesa niega impacto acústico

La empresa organizadora de eventos asegura que las mediciones realizadas durante los recitales cumplen estándares internacionales y no afectan áreas sensibles del centro médico

Guardar
Ocesa Colombia presenta mediciones técnicas
Ocesa Colombia presenta mediciones técnicas que descartan afectación acústica en zonas clínicas sensibles del hospital durante los eventos musicales - crédito @@Julinacho/X

Una reciente advertencia del Hospital Universitario Nacional de Colombia puso en el centro del debate el impacto de los eventos masivos sobre la operación clínica.

Mientras la administración del hospital reportó afectaciones directas en pacientes, personal asistencial y operaciones internas debido a los niveles de ruido registrados durante varios conciertos, la empresa organizadora de los eventos, Ocesa Colombia, sostiene una posición opuesta basada en mediciones técnicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el informe técnico presentado por Ocesa Colombia a la Secretaría de Gobierno, los conciertos realizados en el recinto cultural no han generado afectación acústica en las zonas clínicas sensibles del hospital

La compañía respalda esa conclusión en las mediciones realizadas antes, durante y después de los espectáculos, según las cuales “los niveles de ruido permanecen dentro de los rangos habituales de la operación hospitalaria”.

El Centro Cultural Vive Claro
El Centro Cultural Vive Claro y el Hospital Universitario Nacional de Colombia enfrentan un debate por el impacto del ruido de conciertos en el entorno hospitalario- crédito Santiago Castro Mesa

El documento detalla que las mediciones, procesadas por el laboratorio ADES —acreditado por el Ideam—, registraron en la UCI del segundo piso valores promedio entre 50,8 y 55,8 dB(A). Según la empresa, estos resultados cumplen con estándares internacionales, como la norma ANSI/ASA S12.2–2019 y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Ocesa afirma que los picos detectados en los sonómetros “corresponden a actividades internas del hospital, como tránsito de personal o movimiento de equipos”, sin relación directa con los conciertos.

En los pisos superiores del hospital, incluida la zona donde se celebró un concierto de Guns N’ Roses, los resultados tampoco mostraron incrementos atribuibles a la actividad cultural y los valores máximos, según el reporte de la empresa, se debieron nuevamente a la dinámica interna de la institución médica.

Las conclusiones del reporte técnico de Ocesa coinciden en varios aspectos con el documento realizado por el Hospital Universitario Nacional y la Asociación de Usuarios (Asohun), fechado el 27 de octubre.

Un informe conjunto del hospital
Un informe conjunto del hospital y ASOHUN concluye que los casos reportados no se deben a niveles intrusivos de ruido provenientes de los eventos culturales - crédito HUN

Ese informe especifica que en la UCI 1 “ni las pacientes ni la familiar […] sintieron directamente el ruido ni las vibraciones”. Entre otros hallazgos documentados se lee: un familiar presentó molestia tras un fallecimiento —hecho relacionado por el hospital al contexto emocional—; una paciente del tercer piso “durmió sin dificultad pese a la presencia de luces externas”; y un joven del cuarto piso manifestó que escuchó el concierto porque “abrió deliberadamente las ventanas”. En palabras del documento, los reportes “no obedecieron a niveles intrusivos de ruido”.

En un intento de construir una salida técnica, Ocesa remarcó que ha “mantenido una relación técnica y operativa continua” con el hospital universitario, con intercambio de resultados de mediciones, análisis multiespaciales y la presentación de una propuesta formal de “Acuerdo de Voluntades”, que la compañía suscribió en septiembre y que permanece sin el aval oficial del hospital.

El acuerdo ofrece límites operativos al ruido, protocolos de mitigación, mecanismos para la comunicación entre las dos instituciones y la asunción total de los costos de insonorización. Según Ocesa, “la empresa se compromete a financiar e instalar ‘sin costo alguno para el HUN’ soluciones de ventanería acústica de alto desempeño”.

OCESA identifica que las salas
OCESA identifica que las salas de espera y pasillos del cuarto piso requieren mayor aislamiento acústico y ofrece ventanería de alto desempeño sin costo para el hospital - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Pese a la falta de ratificación, la empresa asegura haber implementado acciones anticipadas, entre las que se encuentran una barrera físico-lumínica de alta densidad, la habilitación de un canal para requerimientos en tiempo real y visitas técnicas dedicadas a modelar la insonorización de los frentes próximos al hospital.

El análisis identifica como zonas más vulnerables “las salas de espera y pasillos del cuarto piso”, donde se presentan altos niveles sonoros incluso en ausencia de conciertos, mientras que las áreas críticas mantienen estándares aceptables.

Según la valoración de Ocesa sustentada en los datos recabados, “los niveles de ruido permanecen dentro de los rangos habituales de la operación hospitalaria”, desestimando una relación directa entre los eventos culturales y el bienestar acústico de pacientes y personal clínico.

Temas Relacionados

Conciertos Vive ClaroRuido conciertos Vive ClaroHospital Universitario NacionalOcesa ColombiaNiega afectación acústicaMediciones técnicasColombia-Noticias

Más Noticias

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

La pareja de ciclistas olímpicos sorprendió a sus seguidores con un video en el que su pareja simula el embarazo, mientras Mariana Pajón reflexiona sobre el equilibrio entre la maternidad y el deporte

El divertido reto de Mariana

Enrique Gómez arremetió contra Petro por posible importación de gas desde Venezuela: “Decidió hundir a Colombia”

El abogado advirtió que la decisión de la administración de Petro de importar gas desde el país vecino podría poner en riesgo la estabilidad del comercio exterior colombiano

Enrique Gómez arremetió contra Petro

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

El polémico título entregado a Rosario Central, de la mano de Ángel Di Maria, en Argentina de manera repentina, abrió le debate sobre adaptar esta medida en el fútbol colombiano

Esto se sabe sobre la

Queso colombiano gana oro en los World Cheese Awards 2025: esta es la historia

El producto Extra Maduro de la quesería HolaAndes, elaborado en Monquentiva, Cundinamarca, fue premiado entre más de 5.000 participantes

Queso colombiano gana oro en

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez Claro, asesinado en Cúcuta, apareció en investigación por cargamento de droga: analizan posible relación

El crimen del director de Tropical Resources SAS en Cúcuta impulsó pesquisas sobre conexiones entre el sector exportador, incautaciones de cocaína y procesos por contrabando de crudo, involucrando a exsocios y empresas relacionadas

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Artistas de la música popular

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

La Segura dio nueva actualización de la recuperación de sus cirugías: aseguró que no ha tenido una recuperación fácil

La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se enciende con acusaciones y sarcasmo en redes sociales

Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al protagonizar un tierno baile con su hija Emilia: “Mímala”

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”

Así fue la celebración de los 113 años del Deportivo Cali: el decano de Colombia festejó entre hinchas, leyendas y campeonas

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así quedó la tabla del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 2: Santa Fe celebró el empate de Tolima vs. Bucaramanga