Capturan a dos personas con 25 paquetes de cocaína en Palmira: mujer los tenía pegados a su cuerpo

Dos personas fueron capturadas en el barrio Loreto de Palmira, Valle del Cauca, cuando transportaban 25 paquetes de clorhidrato de cocaína.

El operativo, llevado a cabo por la Policía de Palmira, permitió identificar que una de las personas, una mujer, llevaba la droga adherida a su cuerpo con cinta aislante, una modalidad de ocultamiento utilizada para evadir los controles policiales.

El procedimiento se llevó a cabo durante un registro de rutina a una motocicleta en la que se movilizaban los implicados.

Los uniformados notaron comportamientos inusuales en la mujer, lo que motivó una inspección más detallada. Durante la revisión, los agentes hallaron los 25 paquetes de estupefaciente ocultos bajo ropa de la acusada, lo que llevó a la detención inmediata de ambos ocupantes por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El mayor Jonathan Gustavo Hernández, comandante de la estación de Policía de Palmira, explicó que la captura se logró gracias a los puestos de control instalados en diferentes puntos de la ciudad.

“Gracias a nuestros puestos de control, ubicados a lo largo y ancho de la ciudad de Palmira, logramos materializar la captura de dos personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Exactamente en el puesto de control ubicado en el barrio Loreto, nuestros uniformados abordan una motocicleta en la cual se dirigían dos personas. Una de ellas, femenina, quien es abordada por funcionarios de la Policía Nacional. Al momento de realizar el registro, se hallan adheridos a su cuerpo 25 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína”, detalló el oficial.

Y es que el Valle del Cauca se ha consolidado como un punto estratégico para el narcotráfico internacional. Las autoridades han detectado la presencia de mafias transnacionales que operan en la región, involucrando a ciudadanos de países como Italia y Albania.

Estas organizaciones adquieren la droga en departamentos como Nariño, Cauca y el propio Valle, para luego enviarla a Europa a través de puertos en Italia, España, Francia y Países Bajos, donde es distribuida en el continente.

Operativos recientes en el extranjero, con el apoyo de Europol, han resultado en la captura de ciudadanos extranjeros vinculados a estas redes. Así mismo, las autoridades insisten en que algunos barrios de Cali se han convertido en epicentros para el control de estas actividades ilícitas, facilitando la coordinación y el envío de cargamentos hacia el exterior.

De igual forma, la situación se agrava con la presencia del Cartel de Sinaloa en el Valle del Cauca, lo que incrementa la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en la región. La influencia de este grupo criminal ha intensificado la fabricación y distribución de drogas ilegales en varios municipios del departamento.

Suroccidente colombiano, azotado por la violencia

El suroccidente colombiano vive una situación de inseguridad cada vez más compleja, marcada por la presencia persistente de disidencias de las Farc y estructuras criminales que disputan el control territorial.

Según la ONU, solo en 2025 ya se han reportado 42 ataques armados en el Cauca y Valle del Cauca, lo cual evidencia no solo la intensidad de la violencia sino su carácter indiscriminado.

Además, estos ataques incluyen explosiones con explosivos, hostigamientos y acciones contra la fuerza pública, como el atentado reciente a una estación de Policía en Suárez (Cauca).

La violencia en la región está alimentada por una reconfiguración de las estructuras criminales. Grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las Farc, han incrementado su presencia en el sur occidente para controlar economías ilícitas como el narcotráfico.

Al mismo tiempo, el Estado ha intensificado su respuesta militar con operaciones focalizadas, pero su presencia sigue siendo reactiva, dejando vacíos de autoridad en municipios golpeados por el conflicto.