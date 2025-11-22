Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Susy Mora aseguró que preparó la maratón de Chicago durante su hospitalización - crédito @susy_mora/Instagram

La periodista y presentadora colombiana Susy Mora hizo pública una vivencia personal que hasta ahora no había compartido en redes sociales. A través del capítulo más reciente de su pódcast Ir al fondo, relató su estancia en una clínica psiquiátrica, donde, según dijo, atravesó un proceso de más de 20 días de hospitalización.

En la conversación, detalló cómo vivió ese periodo y cómo el deporte se convirtió en un elemento central de su rutina mientras estuvo interna.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mora explicó que su experiencia estuvo marcada por momentos de desconcierto, tratamientos médicos y adaptación a un entorno clínico que, según relató, desconocía hasta entonces. También narró cómo mantuvo su entrenamiento deportivo, incluso en condiciones restringidas, pues estaba preparando una carrera de larga distancia.

Primeros días de hospitalización

El centro médico le permitió usar una banda caminadora para mantenerse en actividad - crédito Shutterstock y @susy_mora/Instagram

En el pódcast, Mora recordó que ingresó a la clínica y, pese a las limitaciones iniciales, logró continuar con su rutina de ejercicio. “Yo estuve más de 20 días hospitalizada y el primer día corrí 35 minutos”, señaló al describir la forma en que intentó mantener hábitos que la ayudaran a sobrellevar el proceso.

Posteriormente, añadió que al momento de recibir el alta médica seguía concentrada en su preparación deportiva: “El día que mi papá me recogió cuando me dieron de alta, estaba haciendo un fondo de dos horas y media”. Según contó, ese contraste la llevó a reflexionar sobre la situación que estaba viviendo: “Yo miro para atrás y digo, preparé la maratón de Chicago estando en un hospital psiquiátrico y lo único que digo es me toqué aplaudir”.

Mora relató que, al ingresar, le preguntaron qué necesitaba para sentirse estable durante su estadía. En respuesta, expresó una necesidad concreta relacionada con su entrenamiento: “Yo les dije, necesito correr”.

La adaptación a la rutina dentro de la clínica

La presentadora resaltó el apoyo familiar durante su proceso - crédito @susy_mora/Instagram

La presentadora indicó que, aunque no podía salir al exterior, el personal médico le ofreció una alternativa: “Me dijo, bueno, pues no puedes salir a correr, porque pues no puedes salir de la clínica. Pero acá hay una banda, nosotros te podemos dejar correr todos los días”. Según narró, en los primeros días estuvo bajo medicación: “Entonces yo entro a la clínica, los primeros días obviamente estoy muy dopada, entendiendo qué está pasando, entendiendo que estoy en un hospital psiquiátrico”.

Al tercer día, retomó su entrenamiento dentro del espacio permitido: “Y el tercer día me levanto y voy, corro. Y al otro día me levanto feliz otra vez, bueno, voy a correr hoy”. Sin embargo, enfrentó un imprevisto que afectó su rutina: “Mauricio, que es la persona que manejaba las terapias ocupacionales, me dijo: la banda se quemó. Y yo, bueno, ahora sí me voy a enloquecer”.

Ante esa situación, relató que buscó una solución que le permitiera continuar con su preparación. “Y yo soy una mujer que soluciona en la vida. Y soy terca”, afirmó, señalando que decidió gestionar una alternativa externa. “La clínica en donde yo estuve queda en El Retiro. Mi familia es de Medellín. Y mi papá y mi hermano tenían una banda en la casa. No, imposible que yo no me consiga una banda”.

Agregó que su familia realizó gestiones para llevar el equipo hasta la institución. “Mi mamá cuenta como mi hermano ese día dejó todo botado en la oficina, dejó de trabajar todo el día para conseguirse un camión a mandarme la banda y me mandó la banda. Y ahí comencé a preparar mi maratón”, relató.

Las autoridades sanitarias en Colombia alertan sobre el aumento en la demanda de atención en salud mental - crédito iStock

El testimonio de Mora se suma a los relatos de figuras públicas que han compartido experiencias relacionadas con la salud mental. En Colombia, las entidades especializadas señalan que la demanda de servicios psiquiátricos y psicológicos ha aumentado en los últimos años, tanto en instituciones públicas como privadas. Diversos estudios nacionales reportan que los episodios de ansiedad, depresión y otras afecciones han generado un incremento en la solicitud de acompañamiento profesional y en la búsqueda de espacios de atención oportuna.

Las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de reconocer los signos de alerta y acceder a orientación especializada para evitar complicaciones. Los organismos de salud también mantienen líneas de atención gratuitas para brindar acompañamiento inmediato a personas que lo requieran.

Si usted o alguien conocido está pasando por un momento de malestar emocional, busque ayuda y recuerde: ¡No está solo! A continuación, el directorio de líneas de atención en salud mental en toda Colombia: