Colombia

Preocupan las cifras de violencia en Catatumbo: 8 personas secuestradas y 2 asesinadas en menos de una semana

La escalada de violencia y la falta de intervención oficial mantienen a la población en vilo

Guardar
Según informó el Ejército, el
Según informó el Ejército, el campo minado estaba compuesto por un sistema de activación por telemando, lo que representaba un grave riesgo para la población civil de la zona - crédito Ejército Nacional

La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, atraviesa un preocupante aumento de secuestros.

Desde el lunes festivo, 17 de noviembre, al menos ocho personas han sido privadas de su libertad en esta zona, tanto en áreas rurales como en el casco urbano del municipio de Tibú.

De ese grupo, al menos dos víctimas ya fueron asesinadas, lo que ha incrementado el temor y la zozobra entre los habitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ambiente de inseguridad se ha intensificado en la comunidad local, que vive bajo la amenaza constante de los grupos armados ilegales. Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, expresó a Caracol Radio la angustia que atraviesan las familias: “Las familias están muy preocupada por estos hechos que se vienen presentando, teniendo en cuenta este número de retenciones y secuestros en Tibú y que por temor muchas veces a los grupos alzados en armas se abstienen de denunciar ante las autoridades“.

Mayorga también destacó que, pese al miedo, la población utiliza los canales de comunicación disponibles para solicitar a los actores armados que respeten la vida de los secuestrados y los liberen.

La situación se agrava con la noticia de que al menos dos de los secuestrados han sido hallados sin vida en zonas remotas, donde la presencia de las autoridades es prácticamente nula.

La incapacidad de las autoridades
La incapacidad de las autoridades para intervenir en zonas remotas donde operan grupos armados profundiza la sensación de abandono y exige una reflexión sobre las estrategias de protección ciudadana - crédito iStock

Según información recogida por el medio mencionado, la comunidad permanece a la espera de que las funerarias puedan acceder a estos lugares para realizar el levantamiento de los cuerpos, una tarea que recae en última instancia sobre estos servicios ante la imposibilidad de intervención oficial.

En medio de este panorama, el caso de Belisario Peñaranda ha cobrado especial relevancia. Este adulto mayor lleva un mes en cautiverio y recientemente se difundió una prueba de supervivencia en video, en la que solicita a su familia que atienda las demandas de sus captores para evitar un desenlace fatal.

Segundo sospechoso del caso Harold Aroca es detenido, confirman autoridades

La captura de Isaac Chará, señalado como segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca, fue confirmada el 22 de noviembre de 2025 por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El detenido deberá responder ante la Justicia por homicidio agravado, secuestro y tortura.

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), sostiene que Anderson Santiago Pinzón Pedraza habría participado en la retención y traslado del menor a un lugar donde fue sometido a actos degradantes y posteriormente atacado con un arma de fuego.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a las autoridades esclarecer el homicidio Harold Aroca García - crédito redes sociales - Cristian Bayona/Colprensa

El cuerpo de la víctima, un adolescente de 16 años, fue hallado cuatro días después en una zona boscosa cercana al barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

Con la detención de Chará, ya son dos personas capturadas en relación con el caso, lo que representa un avance en la respuesta institucional. Según información de El Tiempo, la aprehensión se realizó cerca de las 11:00 p. m. del 21 de noviembre en la localidad de Santa Fe, y el sospechoso fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el último registro audiovisual de Harold Aroca muestra cómo fue interceptado por cinco individuos. En la grabación, Chará puede identificarse por su estatura: “Es el más alto”.

El video documenta una confrontación verbal y el momento en que uno de los hombres toma a la víctima por la espalda, elemento clave para la investigación.

La hipótesis principal apunta a una represalia por los cuestionamientos que el joven realizó sobre las actividades ilegales de una organización delictiva con presencia en la zona.

La captura de Chará, identificado
La captura de Chará, identificado en un video clave, se suma a la de Anderson Pinzón Pedraza, mientras la Fiscalía sostiene que el crimen fue una venganza por denuncias contra una banda criminal - crédito @CarlosFGalán/X

Los indicios recabados respaldan el móvil de venganza por parte de los presuntos responsables. Durante la audiencia, Pinzón Pedraza no aceptó los cargos de homicidio y tortura agravados, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y secuestro simple. La jueza de control de garantías ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario para garantizar su comparecencia y la protección de la comunidad, especialmente de los menores residentes en Santa Fe.

Temas Relacionados

Secuestros en CatatumboCatatumboTibúGrupos armados ilegalesBelisario PeñarandaColombia-Noticias

Más Noticias

Una joven murió cuando su esposo, un policía, accionó accidentalmente un fusil de dotación en un municipio de Boyacá

La pareja cenaba en un puesto de comidas cuando el arma oficial se accionó por error; la comunidad está consternada y las autoridades avanzan en las investigaciones disciplinarias y penales

Una joven murió cuando su

Así va la recuperación de Erika Farfán, la esposa de Gregorio Pernía, tras dar a luz a su tercer hijo: este es su estado de salud

La familia Pernía Farfán está de fiesta tras el nacimiento de Gregorio Jr., el bebé que ya conquistó a los seguidores con sus primeras fotos y videos llenos de alegría y amor compartidos en redes sociales

Así va la recuperación de

Bruce Mac Master se despachó contra Petro por falta de apoyo a los empresarios: cuestionó cifras económicas y de empleo

El líder empresarial dijo que la incertidumbre, la presión tributaria y el deterioro en las relaciones oficiales están debilitando la inversión y la generación de empleo en Colombia

Bruce Mac Master se despachó

Presidente Petro enfrentará investigación previa de la Comisión de Acusación por el caso pasaportes: cuáles son las implicaciones

El mandatario enfrenta una etapa de verificación tras acusaciones de intervención irregular en contratos de pasaportes, con inspecciones administrativas y autenticación de documentos ordenadas por la Comisión de la Cámara

Presidente Petro enfrentará investigación previa

La conexión entre un blog canadiense y el homicidio del testigo federal en Colombia por el que relacionan a Ryan James Wedding: ocurrió en Medellín

El exatleta olímpico canadiense que cambió las pistas de hielo por la rutas de narcotráfico es uno de los diez criminales más buscados en todo el mundo por parte del FBI. Sería el ‘cerebro’ detrás del homicidio del colombo-canadiense Jonathan Christopher Acevedo García

La conexión entre un blog
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

ENTRETENIMIENTO

Día Internacional del Músico: los

Día Internacional del Músico: los grandes nombres de Colombia, sus máximos galardones y la huella nacional en la industria global

Así va la recuperación de Erika Farfán, la esposa de Gregorio Pernía, tras dar a luz a su tercer hijo: este es su estado de salud

Este es el motivo por el cual la leyenda del skate Tony Hawk volvió a Medellín y encendió de nuevo la escena en el país

Juan Duque explicó por qué les ha dedicado canciones a sus exparejas sentimentales y dejó boquiabiertos a los seguidores

La Tremenda destapa cómo avanza su relación con Jordan Galván tras escándalo de infidelidad: “No hemos vuelto, pero lo más probable es que sí”

Deportes

José Néstor Pékerman puso a

José Néstor Pékerman puso a la selección Colombia 2014 a la altura de Argentina 2006

Millonarios por fin tiene director deportivo: esta será la persona que rearmará el equipo azul para 2026

Se definió el futuro del Once Caldas para 2026: esto pasará con el cuadro de Manizales y con Dayro Moreno

Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay: tres partidos en simultáneo para definir a los finalistas

Figura de la selección española, y compañero de Daniel Muñoz, pone a Colombia como favorita para ganar el Mundial 2026