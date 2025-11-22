Colombia

Pichingo habló de las rivalidad entre las celebridades en ‘Masterchef Celebrity’ y lo que piensa de las polémicas en las redes sociales

El creador de contenido aclaró que no presenció conflictos entre las celebridades en el set y sorprendió con un comentario sobre la relación que resultó entre dos famosos e hizo reír a todos los presentes

Guardar
Pichingo desmiente peleas en 'MasterChef
Pichingo desmiente peleas en 'MasterChef Celebrity' y lanza divertida broma sobre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar - crédito @pichingohumor/IG

En medio de la ola de rumores y discusiones que han inundado las redes sociales por cuenta de las tensiones entre algunas participantes de MasterChef Celebrity, el trovador y comediante Pichingo habló sin filtros en una reciente entrevista con Tropicana.

Allí reveló si dentro del set realmente existieron rencillas entre las celebridades y, además, dejó una picante broma sobre Mario Alberto Yepes y la actriz Caterin Escobar.

Durante las últimas semanas, plataformas como X, TikTok e Instagram se han llenado de mensajes que señalan supuestos roces entre figuras como Violeta y Valentina, generando todo tipo de especulaciones entre los seguidores del reality culinario, especialmente porque las propias presentadoras han salido a dedicarse mensajes contundentes sobre situaciones que habrían ocurrido al interior del formato y que hasta ahora estarían comentando. Sin embargo, según Pichingo, lo que se ve en redes parece no corresponder a lo que ocurrió detrás de cámaras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la entrevista, el comediante aseguró que dentro del set no presenció ninguna pelea o enemistad abierta entre las celebridades.

La verdad según Pichingo: ni
La verdad según Pichingo: ni rencillas ni drama en MasterChef Celebrity - crédito cortesía del Canal RCN

Dentro de la competencia realmente yo nunca llegué a ver una rencilla o un problema o algo por el estilo que uno dijera: ‘Ah, están peleadas, esas tienen un problema, no se quieren, se odian’, o algo por el estilo. No, yo nunca llegué a ver eso”, afirmó el comediante.

Pichingo confesó que quedó sorprendido al ver la intensidad con la que el público ha interpretado ciertos momentos del programa, pero también de encontrarse con los videos y palabras que han compartido en las redes sociales y entrevistas algunas de las participantes.

A mí me sorprendió mucho cuando ya en las redes sociales comenzaron que a tirarse que Violeta frenó a Valentina, que lo uno, que lo otro. La verdad, me sorprendió mucho porque no, nunca lo llegué a ver”, aseguró el humorista e imitador.

Según él, lo que ahora circula en plataformas digitales no se reflejó en los días de grabación y no fue un panorama que viviera en el día a día, mientras aún estaban en el programa, ya que la competencia terminó hace unos meses.

Pichingo pone fin a los
Pichingo pone fin a los rumores de MasterChef Celebrity y se roba el show con su chiste sobre Yepes y Caterin Escobar - crédito @canalrcn/IG

Dentro de las grabaciones nunca llegamos a tener un conflicto como de esta magnitud, nunca. No sé si ya sea un tema personal o algo ya de atrás, pero nunca lo llegué a ver”, reiteró el exparticipante de Masterchef Celebrity.

El “chisme” sobre el ganador de ‘MasterChef’ y la pulla a Yepes

Más allá del tema de los roces entre participantes, Pichingo también se refirió a los chismes, pues los entrevistadores lo estaban indagando por información inédita del reality y en ese momento lanzó un comentario que lanzó revuelo entre los seguidores del formato del Canal RCN, ya que se refirió a quién fue, realmente, “el ganador” de MasterChef Celebrity.

Ya el chisme, por ejemplo, el chisme de MasterChef, pues del que se ganó MasterChef que fue Yepes”, afirmó, desatando risas en la cabina.

El periodista de Tropicana no tardó en reaccionar sorprendido: “¿Cómo, Yepes? ¿Y por qué?”

A lo que Pichingo respondió sin titubear: “¿Cómo que por qué? Pues porque se llevó a Caterin Escobar”, dijo entre carcajadas, en referencia a la relación amorosa entre el exfutbolista Mario Alberto Yepes y la actriz, que confirmaron su romance meses después de su participación en el programa.

El comentario de Pichingo sobre
El comentario de Pichingo sobre Yepes y Escobar se vuelve viral - crédito @caterinescobaractriz/IG

Pero el humorista no se quedó ahí y remató con otra broma sobre el desempeño del deportista en la cocina: “Depende, él en MasterChef era el que peor cocinaba, pero el que mejor comía”.

El comentario desató carcajadas entre los presentes, incluido el periodista, que respondió: “¡Uuuh! ¡Bendito Dios!”, también hubo reacciones por parte del público en las redes sociales que le pidieron tener un poco más de respeto con la pareja.

Temas Relacionados

Masterchef CelebrityPichingoCaterin EscobarMario Alberto YepesVioleta BergonziValentina TaguadoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía señala que asesinato del menor Harold Aroca fue por sus denuncias contra la banda criminal de Bogotá: uno de sus asesinos ya fue judicializado

La entidad indicó que, al parecer, el ataque contra el joven de 16 años obedeció a una retaliación por los cuestionamientos que hizo sobre las actividades ilegales de una organización delincuencial en Los Laches

Fiscalía señala que asesinato del

Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, volvió a la Bundesliga con goleada: 6-2 ante Friburgo por la fecha 11

Los “Gigantes de Baviera” se van en ventaja y remontan un 2-0, con una actuación importante de Lennart Karl y Michael Olise sellan una goleada de cara al duelo de Champions ante Arsenal

Bayern Múnich, con Luis Díaz

Idiger advirtió por alto riesgo de emergencias por incremento de las lluvias en Bogotá

El instituto de gestión de riesgos insta a la población a reforzar medidas de prevención ante la persistencia de precipitaciones, que ya han causado encharcamientos, caída de árboles y daños en infraestructura urbana

Idiger advirtió por alto riesgo

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 22 de noviembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este sábado de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Giovanny Ayala hace contundente petición al presidente Petro tras el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca: “Ellos no están en esta guerra”

El cantante compartió un mensaje en redes sociales donde pidió protección para su hijo Miguel y el mánager, desaparecidos desde el 18 de noviembre, e instó a las autoridades a intensificar la búsqueda

Giovanny Ayala hace contundente petición
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala hace contundente petición

Giovanny Ayala hace contundente petición al presidente Petro tras el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca: “Ellos no están en esta guerra”

Exseñorita Medellín aclara si las reinas están obligadas a usar ciertos vestidos y analiza el traje de baño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Reaparece Lady Tabares junto a director de ‘La vendedora de rosas’, el reencuentro emocionó a seguidores: “Los queremos mucho”

Ella es Samantha Correa, la mujer que está en el centro de la polémica entre Pirlo y Blessd

Consuelo Cepeda, hermana de Andrés Cepeda, se le medirá a ser influenciadora a los 72 años: “Voy a ser mi propia jefe”

Deportes

Bayern Múnich, con Luis Díaz

Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, volvió a la Bundesliga con goleada: 6-2 ante Friburgo por la fecha 11

Richard Ríos sonríe: así fue su estreno goleador con el Benfica en la Copa de Portugal

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”

Se define la final de la Copa Sudamericana: hora y dónde ver Lanús vs. Atlético Mineiro en Colombia

Colombia está lista para los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025: lleva 430 deportistas para repetir título