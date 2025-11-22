Pichingo habló de las rivalidad entre las celebridades en ‘Masterchef Celebrity’ y lo que piensa de las polémicas en las redes sociales

Pichingo desmiente peleas en 'MasterChef Celebrity' y lanza divertida broma sobre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar - crédito @pichingohumor/IG

En medio de la ola de rumores y discusiones que han inundado las redes sociales por cuenta de las tensiones entre algunas participantes de MasterChef Celebrity, el trovador y comediante Pichingo habló sin filtros en una reciente entrevista con Tropicana.

Allí reveló si dentro del set realmente existieron rencillas entre las celebridades y, además, dejó una picante broma sobre Mario Alberto Yepes y la actriz Caterin Escobar.

Durante las últimas semanas, plataformas como X, TikTok e Instagram se han llenado de mensajes que señalan supuestos roces entre figuras como Violeta y Valentina, generando todo tipo de especulaciones entre los seguidores del reality culinario, especialmente porque las propias presentadoras han salido a dedicarse mensajes contundentes sobre situaciones que habrían ocurrido al interior del formato y que hasta ahora estarían comentando. Sin embargo, según Pichingo, lo que se ve en redes parece no corresponder a lo que ocurrió detrás de cámaras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la entrevista, el comediante aseguró que dentro del set no presenció ninguna pelea o enemistad abierta entre las celebridades.

La verdad según Pichingo: ni rencillas ni drama en MasterChef Celebrity - crédito cortesía del Canal RCN

“Dentro de la competencia realmente yo nunca llegué a ver una rencilla o un problema o algo por el estilo que uno dijera: ‘Ah, están peleadas, esas tienen un problema, no se quieren, se odian’, o algo por el estilo. No, yo nunca llegué a ver eso”, afirmó el comediante.

Pichingo confesó que quedó sorprendido al ver la intensidad con la que el público ha interpretado ciertos momentos del programa, pero también de encontrarse con los videos y palabras que han compartido en las redes sociales y entrevistas algunas de las participantes.

“A mí me sorprendió mucho cuando ya en las redes sociales comenzaron que a tirarse que Violeta frenó a Valentina, que lo uno, que lo otro. La verdad, me sorprendió mucho porque no, nunca lo llegué a ver”, aseguró el humorista e imitador.

Según él, lo que ahora circula en plataformas digitales no se reflejó en los días de grabación y no fue un panorama que viviera en el día a día, mientras aún estaban en el programa, ya que la competencia terminó hace unos meses.

Pichingo pone fin a los rumores de MasterChef Celebrity y se roba el show con su chiste sobre Yepes y Caterin Escobar - crédito @canalrcn/IG

“Dentro de las grabaciones nunca llegamos a tener un conflicto como de esta magnitud, nunca. No sé si ya sea un tema personal o algo ya de atrás, pero nunca lo llegué a ver”, reiteró el exparticipante de Masterchef Celebrity.

El “chisme” sobre el ganador de ‘MasterChef’ y la pulla a Yepes

Más allá del tema de los roces entre participantes, Pichingo también se refirió a los chismes, pues los entrevistadores lo estaban indagando por información inédita del reality y en ese momento lanzó un comentario que lanzó revuelo entre los seguidores del formato del Canal RCN, ya que se refirió a quién fue, realmente, “el ganador” de MasterChef Celebrity.

“Ya el chisme, por ejemplo, el chisme de MasterChef, pues del que se ganó MasterChef que fue Yepes”, afirmó, desatando risas en la cabina.

El periodista de Tropicana no tardó en reaccionar sorprendido: “¿Cómo, Yepes? ¿Y por qué?”

A lo que Pichingo respondió sin titubear: “¿Cómo que por qué? Pues porque se llevó a Caterin Escobar”, dijo entre carcajadas, en referencia a la relación amorosa entre el exfutbolista Mario Alberto Yepes y la actriz, que confirmaron su romance meses después de su participación en el programa.

El comentario de Pichingo sobre Yepes y Escobar se vuelve viral - crédito @caterinescobaractriz/IG

Pero el humorista no se quedó ahí y remató con otra broma sobre el desempeño del deportista en la cocina: “Depende, él en MasterChef era el que peor cocinaba, pero el que mejor comía”.

El comentario desató carcajadas entre los presentes, incluido el periodista, que respondió: “¡Uuuh! ¡Bendito Dios!”, también hubo reacciones por parte del público en las redes sociales que le pidieron tener un poco más de respeto con la pareja.