Colombia

Giovanny Ayala hace contundente petición al presidente Petro tras el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca: “Ellos no están en esta guerra”

El cantante compartió un mensaje en redes sociales donde pidió protección para su hijo Miguel y el mánager, desaparecidos desde el 18 de noviembre, e instó a las autoridades a intensificar la búsqueda

Giovanny Ayala envió mensaje al presidente Petro tras el secuestro de su hijo y le hizo contundente petición - crédito @giovannyayalaoficial / Instagram

La desaparición de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, mantiene en vilo a familiares, seguidores y al mundo del espectáculo.

Tras varios días sin noticias del joven, el reconocido artista lanzó una súplica pública solicitando protección y respeto por la vida de su hijo y del mánager que lo acompañaba. Miguel Ayala, de 21 años, fue visto por última vez el 18 de noviembre tras un evento en vivo en El Tambo, Cauca.

En un extenso video compartido en su cuenta de Instagram, Giovanny Ayala agradeció el respaldo recibido en medio de la incertidumbre. “El que tiene su dolor, lo llora. Agradezco mucho a todas las personas que me brindan ese apoyo, de… solidaridad con esta situación tan terrible que está pasando mi familia”, inició el artista frente a sus seguidores y los medios.

Hijo de Giovanny Ayala fue secuestrado en Cauca - crédito Redes sociales

El cantante describió a su hijo y a la persona que lo acompañaba. “Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de veintiún años, con sueños... No es rebelde, es un niño, un joven lleno de sueños... Junto a Nicolás, un muchacho que lo acompaña veinticuatro siete. Y caen en las manos de una gente que, les pido, les pido, por favor, que ellos no están en esta guerra”, expresó Ayala.

A lo largo de su declaración, solicitó a quienes los retienen que “guarden su integridad y respeten sus vidas”. El artista reiteró su mensaje: “Pido a Dios, que les habló de su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente le llevan alegría a través de su pasión de la música a municipios desafortunados que el orden público está volcado en la violencia”.

El cantante insistió en la gravedad de la situación y la sensibilidad de algunos medios de comunicación. “Prudencia, por favor. Prudencia, mucha prudencia a los medios de comunicación. Esto no son memes, no son memes. Eso es la vida real. Hoy me pasó a mí, mañana les puede pasar. Dios no lo quiera a ustedes”, dijo en su transmisión.

El cantante pidió directamente al presidente Gustavo Petro movilizar a las fuerzas estatales para lograr el regreso de su hijo Miguel y su mánager - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

Ayala también solicitó oraciones para que su hijo regrese pronto a casa. “Les pido una oración por mi hijo para ese pronto regreso a casa. Su madre está destrozada, la familia, sus hermanos, sus... sus hermanas”.

El cantante agradeció las muestras de apoyo recibidas y realizó un llamado directo al presidente, Gustavo Petro, instándolo a movilizar los recursos estatales para agilizar la búsqueda.

“Pronto regreso, Miguel, no solamente con el caso de mi hijo, a todos los que están secuestrados, pero, por favor, como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo de Gaula, Policía, Sijín. Por favor, al pronto regreso de mi hijo”, concluyó el intérprete.

De acuerdo con los reportes disponibles, Miguel Ayala fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta cuando se dirigía desde Popayán al aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca. Ambos jóvenes fueron obligados a desviarse hacia el sector rural de Las Tres Margaritas, en Cajibío, donde se perdió todo contacto.

Tras el secuestro de Miguel Ayala, su padre clama ayuda a Gustavo Petro y exige acción urgente - crédito redes sociales/X

Las autoridades mantienen la búsqueda, mientras familiares y allegados continúan difundiendo mensajes y campañas para lograr el pronto regreso de los desaparecidos. La incertidumbre y el dolor persisten mientras las autoridades intentan avanzar en las investigaciones sobre el paradero de Miguel Ayala y el mánager.

Policía vincula a disidencias de las Farc con el secuestro de Miguel Ayala

La Policía Nacional atribuye el secuestro de Miguel Ayala y su mánager a integrantes de la disidencia Jaime Martínez, organización vinculada al grupo armado disidente de las antiguas Farc en el departamento de Cauca.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Yesid Bello Cubides, el incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. del martes 18 de noviembre. En ese momento, los músicos retornaban a Cali tras una serie de presentaciones en el sur de Cauca y se desplazaban en un vehículo contratado mediante una plataforma digital después de culminar sus compromisos en Popayán.

La Policía señaló a la disidencia Jaime Martínez, asociada a las antiguas Farc, como responsable del secuestro de Miguel Ayala y su mánager en el norte del Cauca - crédito captuta de pantalla 'Yo me llamo'/ Caracol Televisión

Al llegar al sector de la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío, el vehículo fue abordado por sujetos armados que se movilizaban en dos camionetas. Los agresores se identificaron como miembros de la estructura Jaime Martínez, según precisó el oficial. Los secuestradores obligaron a Miguel Ayala y su mánager a descender y los pusieron bajo su control, trasladándolos hacia el norte de la región.

Estas personas son secuestradas, son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente lo llevan hacia el norte de ese municipio. Fueron interceptados por dos vehículos que se encontraban en la vía. Allí descendieron hombres armados, los colocan en estado de indefensión y posteriormente lo llevan hacia el norte de ese municipio”, explicó Henry Yesid Bello Cubides.

