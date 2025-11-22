Colombia

Fotógrafo de Pablo Escobar reveló historia inédita de los hipopótamos de la Hacienda Nápoles: “Como todo un jeque árabe”

En diálogo con Infobae Colombia, Edgar “El Chino” Jiménez recordó que él inmortalizó la llegada de la especie al país

Esta es la primera fotografía
Esta es la primera fotografía que se tomó tras la llegada de los hipopótamos al país - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Algunas personas afirman que las fotografías son una herramienta efectiva para recordar el pasado, es por ello que Edgar “El Chino” Jiménez se ha convertido en una de las voces más buscadas cuando se busca hablar de Pablo Escobar, ya que durante varios años fue el fotógrafo privado de la familia del capo colombiano.

En el libro El Chino, Jiménez reveló detalles de su vida personal, revelando que a pesar de estar en fiestas, eventos y otros lugares rodeados de capos, él nunca se vio involucrado en un crimen, puesto que su única “arma” era su cámara.

Más de 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, “El Chino” busca que el público en general conozca nuevos aspectos sobre su carrera como fotógrafo, por lo que en la galería “Échele Cabeza”, ubicada en el barrio Teusaquillo de Bogotá (calle 33 #19-60), expondrá lo mejor de su trabajo hasta el 4 de diciembre.

En la galería se incluye una sección llamada “Microdosis para domar al hipopótamo interior”, en una clara referencia a la especie que trajo Pablo Escobar a Colombia en los 80, en la que es mostrada la primera fotografía que se tomó de estos animales en el país. Además del trabajo de Edgar Jiménez, 19 artistas exponen su trabajo con la curaduría de Santiago Rueda en esta galería.

Edgar "El Chino" Jiménez fue
Edgar "El Chino" Jiménez fue el fotógrafo personal de Pablo Escobar y la familia del narco - crédito Suministrada a Infobae Colombia

La historia detrás de la primera fotografía de hipopótamos en Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Edgar “El Chino” Jiménez habló sobre la instantánea que tomó a inicios de la década de los 80, cuando se tenía poco conocimiento sobre la especie que hacía parte del zoológico privado de Pablo Escobar.

“Recuerdo que esa foto la tomé con una cámara Asahi Pentax y con un lente normal de 50mm, razón por la cual me les acerqué a una distancia de unos tres o cuatro metros sin protección alguna, nadie sabía que eran peligrosísimos ni que son los animales que más gente mata en África”.

Los riesgos que representa un hipopótamo para los humanos y otros animales quedó en evidencia en poco tiempo, puesto que uno de ellos mató a un similar de otra especie.

“Los pusieron en un lago y en un hábitat compartiendo con camellos y dromedarios, hasta que un hipopótamo mató a un camello y los tuvieron que aislar en un lago cercado”, recordó “El Chino”.

Edgar "El Chino" Jiménez recordó
Edgar "El Chino" Jiménez recordó que se acercó a tres metros de los hipopótamos para tomar la fotografía - crédito Suministrada a Infobae Colombia

“Jamás imaginé que se fueran a convertir en un problema ambiental, por ser una especie invasora de tal magnitud”, declaró Jiménez, que se encargó de fotografiar a todos los animales que adquirió el líder del cartel de Medellín para dejarlos en la Hacienda Nápoles.

Sobre la llegada de los hipopótamos al país, Jiménez reveló que se trajeron tres hembras en una muestra del pensamiento machista que tenía Pablo Escobar.

“Cuando llegaron los dos primeros, una hembra y un macho, Pablo dijo que el macho merecía más de una hembra y mandó por dos más, cuando llegaron dijo: «Ahora el macho ya tiene su harén, como todo un jeque árabe»“, puntualizó Edgar Jiménez.

Una de las secciones de
Una de las secciones de la galería se enfoca en la problemática que representan los hipopótamos para el país - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Han pasado más de 40 años desde que llegaron los primeros hipopótamos a Colombia, a pesar del paso del tiempo, se trata de una problemática que está lejos de resolverse, puesto que los cuatro que compró Pablo Escobar se reprodujeron hasta llegar a ser más de 150 en la actualidad.

Estos animales también son un tema de debate, puesto que, mientras expertos resaltan los riesgos que representa su presencia para la humanidad y el ecosistema en el que habitan, locales en el Magdalena Medio no quieren que estos sean enviados a otros países porque se han convertido en el factor por el que reciben miles de turistas al año.

