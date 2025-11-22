Exseñorita Medellín aclara si las reinas están obligadas a usar ciertos vestidos y analiza el traje de baño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

¿Bikini o entero? Valeria Giraldo revela la verdad sobre la elección de trajes en Miss Universo - crédito @valeriagiraldotoro y @vanepulgarin/IG

Las prendas que las candidatas lucen en concursos de belleza suelen generar debates entre los seguidores de los reinados, especialmente cuando se trata del show de traje de baño en Miss Universo.

Por eso, las declaraciones de Valeria Giraldo Toro, exseñorita Medellín, han cobrado relevancia en redes sociales luego de que explicara si las concursantes están obligadas a usar determinados diseños y analizara el caso de la colombiana Vanessa Pulgarín, quien desfiló con un traje de baño entero durante la reciente noche de elección y coronación.

Las dudas surgieron después de que Pulgarín, considerada por muchos como una de las participantes con mejor figura en la competencia, apareciera en la pasarela luciendo un diseño completo cuando varios esperaban verla con un bikini de dos piezas y ante la controversia, Giraldo decidió compartir su experiencia para aclarar cómo funcionan realmente las reglas en este segmento del certamen.

Valeria Giraldo fue directa y aseguró que durante su participación en el concurso de belleza realizado en Medellín, Colombia, las candidatas sí tenían la posibilidad de escoger el tipo de traje de baño con el que se sentirían más cómodas y con el que pudiera mostrar los atributos que decidieran.

Valeria Giraldo defiende a Vanessa Pulgarín y celebra el triunfo latino en Miss Universo - crédito Valeria Giraldo Toro/ Instagram

“Hay muchas personas preguntándome si a las candidatas les exigen cuál estilo de vestido de baño ponerse o si ellas mismas lo eligen, porque en el reinado de Miss Universe vimos a Vanessa salir con un traje de baño entero cuando uno de sus puntos más fuertes es el cuerpo. Desde mi experiencia, a nosotras nos permitieron elegir. Había candidatas que, por motivos culturales o religiosos, obvio sí pueden elegir. Las que no usan un bikini como… Los enteros y los de dos piezas”, comentó en primer lugar la ex reina de belleza.

Además, la exreina recordó que incluso tomó decisiones estéticas dentro del mismo look y lo contó qué les dijeron a las candidatas en medio del concurso.

“Nos dijeron: ‘¿Quieres un vestido de baño entero o un vestido de baño de dos piezas?’ Obviamente, yo elegí dos piezas porque, pues, también uno de mis puntos fuertes era el cuerpo... Yo decidí ponerme mi banda mucho más alta para que se me viera todo el abdomen, porque lo tenía supermercado. A todas se nos dio la posibilidad de elegir con lo que nos sintiéramos más cómodas”, confesó Giraldo.

La exseñorita Medellín también compartió detalles sobre lo que ha visto en su rol como invitada en eventos del concurso internacional, y, según explicó, sí existe flexibilidad para candidatas con restricciones culturales o religiosas.

Valeria Giraldo revela cómo se eligen los trajes de baño en Miss Universo - crédito @valeriagiraldotoro/tiktok

Sin embargo, aclaró que en Miss Universo el proceso no siempre depende totalmente de la decisión de la modelo, especialmente por el alto número de participantes.

“A veces, si llegabas temprano, podías elegir. Pero son ciento y punta de candidatas… Obviamente, es el que les toque”, afirmó la también creadora de contenido, mientras le respondía una pregunta que le realizó una seguidora en sus redes sociales.

¿Vanessa Pulgarín eligió su traje de baño para Miss Universo?

Con base en lo anterior, Giraldo expresó su opinión sobre la situación de la representante colombiana en el certamen de belleza más importante del mundo.

“Entonces, con total certeza, a Vanessa le tocó un vestido de baño entero. No creo que ella haya elegido salir con un traje entero”, sostuvo Valeria, pero aun así, destacó que la antioqueña brilló en su presentación.

“Igualmente, Vanessa lo hizo superbién. Estamos todos superorgullosos. Se vio hermosa, dejó el país en alto”, dijo, respaldando el desempeño de la colombiana en la competencia.

¿Las candidatas de Miss Universo pueden escoger su traje de baño? - crédito Chalinee Thirasupa/Reuters

Finalmente, Valeria Giraldo celebró que la corona de Miss Universo haya quedado en manos de una participante de la región, a pesar de que en las redes sociales haya una polémica entorno al resultado.

“También me siento superfeliz de que la nueva Miss Universo sea una latina”, concluyó.