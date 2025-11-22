Colombia

Exseñorita Medellín aclara si las reinas están obligadas a usar ciertos vestidos y analiza el traje de baño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

La ex reina de belleza explicó cómo funciona realmente la elección de esas prendas en el certamen y despejó las dudas sobre la comentada aparición de la actual señorita Colombia

Guardar
¿Bikini o entero? Valeria Giraldo
¿Bikini o entero? Valeria Giraldo revela la verdad sobre la elección de trajes en Miss Universo - crédito @valeriagiraldotoro y @vanepulgarin/IG

Las prendas que las candidatas lucen en concursos de belleza suelen generar debates entre los seguidores de los reinados, especialmente cuando se trata del show de traje de baño en Miss Universo.

Por eso, las declaraciones de Valeria Giraldo Toro, exseñorita Medellín, han cobrado relevancia en redes sociales luego de que explicara si las concursantes están obligadas a usar determinados diseños y analizara el caso de la colombiana Vanessa Pulgarín, quien desfiló con un traje de baño entero durante la reciente noche de elección y coronación.

Las dudas surgieron después de que Pulgarín, considerada por muchos como una de las participantes con mejor figura en la competencia, apareciera en la pasarela luciendo un diseño completo cuando varios esperaban verla con un bikini de dos piezas y ante la controversia, Giraldo decidió compartir su experiencia para aclarar cómo funcionan realmente las reglas en este segmento del certamen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Valeria Giraldo fue directa y aseguró que durante su participación en el concurso de belleza realizado en Medellín, Colombia, las candidatas sí tenían la posibilidad de escoger el tipo de traje de baño con el que se sentirían más cómodas y con el que pudiera mostrar los atributos que decidieran.

Valeria Giraldo defiende a Vanessa
Valeria Giraldo defiende a Vanessa Pulgarín y celebra el triunfo latino en Miss Universo - crédito Valeria Giraldo Toro/ Instagram

“Hay muchas personas preguntándome si a las candidatas les exigen cuál estilo de vestido de baño ponerse o si ellas mismas lo eligen, porque en el reinado de Miss Universe vimos a Vanessa salir con un traje de baño entero cuando uno de sus puntos más fuertes es el cuerpo. Desde mi experiencia, a nosotras nos permitieron elegir. Había candidatas que, por motivos culturales o religiosos, obvio sí pueden elegir. Las que no usan un bikini como… Los enteros y los de dos piezas”, comentó en primer lugar la ex reina de belleza.

Además, la exreina recordó que incluso tomó decisiones estéticas dentro del mismo look y lo contó qué les dijeron a las candidatas en medio del concurso.

Nos dijeron: ‘¿Quieres un vestido de baño entero o un vestido de baño de dos piezas?’ Obviamente, yo elegí dos piezas porque, pues, también uno de mis puntos fuertes era el cuerpo... Yo decidí ponerme mi banda mucho más alta para que se me viera todo el abdomen, porque lo tenía supermercado. A todas se nos dio la posibilidad de elegir con lo que nos sintiéramos más cómodas”, confesó Giraldo.

La exseñorita Medellín también compartió detalles sobre lo que ha visto en su rol como invitada en eventos del concurso internacional, y, según explicó, sí existe flexibilidad para candidatas con restricciones culturales o religiosas.

Valeria Giraldo revela cómo se eligen los trajes de baño en Miss Universo - crédito @valeriagiraldotoro/tiktok

Sin embargo, aclaró que en Miss Universo el proceso no siempre depende totalmente de la decisión de la modelo, especialmente por el alto número de participantes.

A veces, si llegabas temprano, podías elegir. Pero son ciento y punta de candidatas… Obviamente, es el que les toque”, afirmó la también creadora de contenido, mientras le respondía una pregunta que le realizó una seguidora en sus redes sociales.

¿Vanessa Pulgarín eligió su traje de baño para Miss Universo?

Con base en lo anterior, Giraldo expresó su opinión sobre la situación de la representante colombiana en el certamen de belleza más importante del mundo.

Entonces, con total certeza, a Vanessa le tocó un vestido de baño entero. No creo que ella haya elegido salir con un traje entero”, sostuvo Valeria, pero aun así, destacó que la antioqueña brilló en su presentación.

“Igualmente, Vanessa lo hizo superbién. Estamos todos superorgullosos. Se vio hermosa, dejó el país en alto”, dijo, respaldando el desempeño de la colombiana en la competencia.

¿Las candidatas de Miss Universo
¿Las candidatas de Miss Universo pueden escoger su traje de baño? - crédito Chalinee Thirasupa/Reuters

Finalmente, Valeria Giraldo celebró que la corona de Miss Universo haya quedado en manos de una participante de la región, a pesar de que en las redes sociales haya una polémica entorno al resultado.

También me siento superfeliz de que la nueva Miss Universo sea una latina”, concluyó.

Temas Relacionados

Valeria Giraldo ToroValeria GiraldoVanessa PulgarínMiss UniversoReinados de bellezaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Friburgo EN VIVO, Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” se van en ventaja y remontan un 2-0, y Nicolas Jackson sella la goleada en el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. Friburgo EN

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 22 de noviembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este sábado de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Giovanny Ayala hace contundente petición al presidente Petro tras el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca: “Ellos no están en esta guerra”

El cantante compartió un mensaje en redes sociales donde pidió protección para su hijo Miguel y el mánager, desaparecidos desde el 18 de noviembre, e instó a las autoridades a intensificar la búsqueda

Giovanny Ayala hace contundente petición

Richard Ríos sonríe: así fue su estreno goleador con el Benfica en la Copa de Portugal

La anotación del colombiano llegó tras un certero cabezazo en la capital de Lisboa

Richard Ríos sonríe: así fue

Pichingo habló de las rivalidad entre las celebridades en ‘Masterchef Celebrity’ y lo que piensa de las polémicas en las redes sociales

El creador de contenido aclaró que no presenció conflictos entre las celebridades en el set y sorprendió con un comentario sobre la relación que resultó entre dos famosos e hizo reír a todos los presentes

Pichingo habló de las rivalidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala hace contundente petición

Giovanny Ayala hace contundente petición al presidente Petro tras el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca: “Ellos no están en esta guerra”

Pichingo habló de las rivalidad entre las celebridades en ‘Masterchef Celebrity’ y lo que piensa de las polémicas en las redes sociales

Reaparece Lady Tabares junto a director de ‘La vendedora de rosas’, el reencuentro emocionó a seguidores: “Los queremos mucho”

Ella es Samantha Correa, la mujer que está en el centro de la polémica entre Pirlo y Blessd

Consuelo Cepeda, hermana de Andrés Cepeda, se le medirá a ser influenciadora a los 72 años: “Voy a ser mi propia jefe”

Deportes

Bayern Múnich, con Luis Díaz

Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, volvió a la Bundesliga con goleada: 6-2 ante Friburgo por la fecha 11

Richard Ríos sonríe: así fue su estreno goleador con el Benfica en la Copa de Portugal

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”

Se define la final de la Copa Sudamericana: hora y dónde ver Lanús vs. Atlético Mineiro en Colombia

Colombia está lista para los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025: lleva 430 deportistas para repetir título