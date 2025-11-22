Colombia

Bruce Mac Master se despachó contra Petro por falta de apoyo a los empresarios: cuestionó cifras económicas y de empleo

El líder empresarial dijo que la incertidumbre, la presión tributaria y el deterioro en las relaciones oficiales están debilitando la inversión y la generación de empleo en Colombia

Guardar
Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se despachó contra Gustavo Petro y su gobierno - crédito @ANDI_Colombia/Alacero Summit 2025

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó su preocupación por la falta de respaldo del Gobierno al sector empresarial y advirtió sobre un contexto de incertidumbre que afectaría la inversión y el crecimiento productivo en Colombia.

En entrevista con El Nuevo Siglo, Mac Master argumentó que la estigmatización de la actividad empresarial y la carga impositiva aumentan la desconfianza de los inversionistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El dirigente gremial señaló que la relación entre el Ejecutivo y los empresarios se ha deteriorado: “El Gobierno nacional no ha sido amigo de la actividad empresarial permanentemente, pues la está estigmatizando, la está señalando de algunos males que el mismo Gobierno genera”.

Bruce Mac Máster advirtió el
Bruce Mac Máster advirtió el aumento de gasto público en el gobierno Petro - crédito Colprensa

Las cifras de “crecimiento económico”

Según Mac Master, constantemente se imponen nuevos impuestos y medidas sobre el sector formal, lo que ha complicado significativamente el entorno para invertir.

Mac Master sostuvo también que la economía colombiana crece principalmente por mayor gasto público y no por inversión productiva o fortalecimiento industrial.

“Lo que estamos viendo es un incremento en la demanda, es decir, los colombianos están comprando más cosas, es como el detonante de toda la dinámica que se está presentando, y eso lo explican varias cosas, como el mayor gasto público”.

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, lamentó que el PIB sea jalonado por el gasto del Gobierno Petro - crédito AndiColombiaOficial/Instagram

Respecto al financiamiento de este gasto, advirtió: “El desmedido registro que hemos tenido en términos del Gobierno nacional gastando más que lo que recauda, eso aumenta el déficit, claro, y entonces lo que al final está sucediendo es que la Nación se endeuda”.

El presidente de la Andi manifestó reservas ante la sostenibilidad de la recuperación económica. Consideró que factores como el ingreso de remesas desde el exterior no favorecen el crecimiento de largo plazo porque “no son producto de la actividad económica colombiana, son producto de la actividad económica fuera de Colombia”.

Mac Master criticó las cifras del crecimiento en empleo

Mac Master también advirtió sobre la precarización del empleo: “El empleo que se está generando es precario en el sentido de que no es permanente y en buena parte también es informal.

Tenemos 13 millones de colombianos en condición de informalidad, apenas 10 millones de colombianos en la formalidad”. Recalcó la necesidad de fortalecer el empleo formal y de impulsar mayores niveles de inversión.

En cuanto al clima de confianza, el directivo aseguró: “No solamente sucede que se ha perdido la confianza, sino también hay temor a cuáles pueden ser eventualmente las próximas decisiones. Hay temor también a que se produzcan retaliaciones”.

Mac Master afirmó que ha
Mac Master afirmó que ha habido una "precarización" del empleo - crédito Alcaldía de Bogotá

Citó casos recientes donde sectores económicos y medios de comunicación que discutieron con el Gobierno reportaron visitas y fiscalizaciones intensas posteriores.

Finalmente, Mac Master llamó al Gobierno nacional a diseñar una estrategia clara para el futuro económico del país y a definir alianzas que potencien el aparato productivo colombiano.

En su visión, la economía requiere un crecimiento sostenible basado en la producción, la inversión y la formalización del empleo, así como un ambiente más predecible para los empresarios.

Así va la negociación del salario mínimo del 2026

La negociación previa del salario mínimo en Colombia para 2026 avanza en medio de un debate marcado por la alta informalidad laboral y la discrepancia sobre el porcentaje de aumento.

El Gobierno, liderado por Gustavo Petro y el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, propuso un incremento que podría alcanzar el 11%, cifra que supera las proyecciones técnicas de entre 6,5% y 7,5%, basadas en una inflación estimada del 5% y un crecimiento de la productividad de entre 1,5% y 2%.

El contexto laboral muestra un retroceso en la formalidad, con una tasa de informalidad del 54% en 2025, nivel que no se registraba desde 2002, cuando fue del 54,7%.

Antonio Sanguino anunció que se
Antonio Sanguino anunció que se va a comenzar la discusión del salario mínimo del 2026 - crédito AntonioSanguino/X

Antes de la pandemia, este indicador había descendido al 47%, reflejando una mejora en la calidad del empleo. El abogado laboralista Charles Chapman López afirmó que el país no ha recuperado los niveles previos a la crisis sanitaria y llamó a centrar la discusión en la recuperación de la formalidad y la protección de los derechos laborales, más allá del monto del incremento.

La propuesta oficial generó rechazo entre los gremios empresariales. Fenalco se retiró de la mesa de negociación tras calificar la medida de “populista” y expresar su desacuerdo con un posible aumento por decreto. Por su parte, el sector financiero recomendó que el ajuste no supere el 6%.

El ministro Antonio Sanguino defendió la propuesta del Gobierno, argumentando que el objetivo es mejorar el ingreso real de los trabajadores y garantizar el cumplimiento del concepto de “salario vital y móvil”, establecido en la Constitución.

Temas Relacionados

Andi Bruce Mac MasterGustavo PetroEmpleo ColombiaCríticaColombia-Noticias

Más Noticias

Sigue la ofensiva de las FF. MM. contra Iván Mordisco: cayó red de venta de armamento y droga que se movía por carreteras de Colombia

La operación Aquiles dejó a nueve detenidos, señalados de integrar una red que surte de armas a varios de los brazos armados que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández, uno de los hombres más buscados por las autoridades en el país

Sigue la ofensiva de las

Domingo de cierres viales en Funza, Cundinamarca, por la carrera ciclística ‘Pedaleando por un Sueño’

Las autoridades controlarán el tráfico para evitar mayor contratiempo en la vía. Sin embargo, se recomienda tomar vías alternas

Domingo de cierres viales en

Millonarios por fin tiene director deportivo: esta será la persona que rearmará el equipo azul para 2026

El cuadro azul presentó a la persona que reemplazará a Ricardo ‘Gato’ Pérez en el cargo, luego de las crítica de la afición por los fichajes de la temporada 2025

Millonarios por fin tiene director

Rebeca Castillo, ex miss Amazonas, reaccionó al desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo: “Quedé muy triste”

La ex Miss Amazonas envió un emotivo mensaje de apoyo a Vanessa Pulgarín luego de su paso por el certamen internacional, resaltando su entrega, carisma y la representación que hizo de Colombia en el escenario mundial

Rebeca Castillo, ex miss Amazonas,

Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, habla sobre el presunto caso de violencia que se presentó en España: “Fue una crisis matrimonial”

La esposa del ministro aseguró que no hubo agresión física durante el episodio ocurrido en 2024 en Madrid, explicó que atravesaban una crisis de pareja y reveló que, tras varios meses separados, retomaron la relación en medio de un proceso de cambio personal de Benedetti

Adelina Guerrero, esposa de Armando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Castillo, ex miss Amazonas,

Rebeca Castillo, ex miss Amazonas, reaccionó al desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo: “Quedé muy triste”

Día Internacional del Músico: los grandes nombres de Colombia, sus máximos galardones y la huella nacional en la industria global

Así va la recuperación de Erika Farfán, la esposa de Gregorio Pernía, tras dar a luz a su tercer hijo: este es su estado de salud

Este es el motivo por el cual la leyenda del skate Tony Hawk volvió a Medellín y encendió de nuevo la escena en el país

Juan Duque explicó por qué les ha dedicado canciones a sus exparejas sentimentales y dejó boquiabiertos a los seguidores

Deportes

José Néstor Pékerman puso a

José Néstor Pékerman puso a la selección Colombia 2014 a la altura de Argentina 2006

Millonarios por fin tiene director deportivo: esta será la persona que rearmará el equipo azul para 2026

Se definió el futuro del Once Caldas para 2026: esto pasará con el cuadro de Manizales y con Dayro Moreno

Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay: tres partidos en simultáneo para definir a los finalistas

Figura de la selección española, y compañero de Daniel Muñoz, pone a Colombia como favorita para ganar el Mundial 2026