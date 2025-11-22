Alcalde de Bogotá confirmó captura del segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció segunda captura por el homicidio Harold Aroca García - crédito redes sociales - Cristian Bayona/Colprensa

La captura de un segundo sospechoso por el asesinato de Harold Aroca fue anunciada en la mañana del 22 de noviembre de 2025 por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X.

El mandatario informó que uniformados del CAI Laches detuvieron a alias “Chará”, que es señalado como presunto responsable del crimen que conmocionó a la ciudad. Según la comunicación del alcalde, este hombre deberá enfrentar cargos ante la Justicia por homicidio agravado, secuestro y tortura.

Con esta detención, ya suman dos personas capturadas en relación con el homicidio de Harold Aroca, lo que representa un avance en la investigación y en la respuesta institucional frente a este caso.

Alcalde de Bogotá - Homicidio Harold Aroca - crédito @CarlosFGalán/X

El anuncio de Galán destaca la labor de las autoridades locales en la identificación y aprehensión de los presuntos implicados, destacando la importancia de la acción policial en la búsqueda de justicia para la víctima y su entorno.

Comunicado de la Fiscalía

El secuestro, tortura y asesinato de un adolescente de 16 años en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, ha llevado a la detención preventiva de Anderson Santiago Pinzón Pedraza, señalado como uno de los presuntos responsables de este crimen que conmocionó a la comunidad.

El caso, que involucra a una organización delictiva con presencia en la zona, ha sido asumido por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), que avanza en la judicialización del implicado. La desaparición del menor ocurrió el 5 de agosto, cuando fue visto por última vez en compañía de un grupo de hombres en un parque del sector. Las pruebas recabadas por las autoridades apuntan a que Pinzón Pedraza habría participado en la retención y traslado de la víctima a un lugar donde fue sometida a actos degradantes y posteriormente atacada con un arma de fuego.

El hallazgo del cuerpo, cuatro días después, se produjo en una zona boscosa cercana, lo que confirmó la gravedad de los hechos y activó los protocolos de investigación especializados.

De acuerdo con la información oficial, la motivación detrás del crimen estaría relacionada con una represalia. El adolescente habría realizado cuestionamientos y afirmaciones sobre el actuar ilegal de una organización delictiva que opera en el área, lo que habría desencadenado la violenta respuesta.

Esta hipótesis ha sido respaldada por los elementos materiales probatorios presentados ante la justicia. La fiscal encargada del caso, adscrita a la UENNA, formuló cargos contra Pinzón Pedraza por los delitos de homicidio y tortura, ambos en modalidad agravada, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, y secuestro simple.

Durante la audiencia, el procesado rechazó los cargos imputados. La decisión judicial, adoptada por una juez de control de garantías, determinó que el acusado deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.Entre los datos destacados del caso, la autoridad judicial subrayó que “la muerte correspondería a una retaliación por los cuestionamientos y afirmaciones que hizo el joven sobre el actuar ilegal de una organización delictiva que tiene injerencia en la zona”.

Además, la fiscalía precisó que “los elementos materiales probatorios indican que el hoy procesado presuntamente participó en su retención y traslado a un lugar, donde fue sometido a actos degradantes y atacado con arma de fuego”.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, que busca esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la posible participación de otros implicados en este crimen.

