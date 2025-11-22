Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, habla sobre el presunto caso de violencia que se presentó en España: “Fue una crisis matrimonial”

Armando Benedetti y su esposa, Adelina Guerrero, cuya relación volvió a ser tema público tras las revelaciones sobre la crisis matrimonial ocurrida en Madrid en 2024 - crédito Adelina Guerrero / Instagram

Un año después del episodio ocurrido en Madrid que derivó en la intervención de la policía española y en un proceso disciplinario en Colombia, la esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, decidió dar sus declaraciones.

En una entrevista publicada este 22 de noviembre de 2025 por la revista Semana, Adelina Guerrero entregó su versión sobre lo ocurrido en junio de 2024, insistiendo en que se trató de una crisis matrimonial y no de un caso de violencia física, como se reportó inicialmente en España.

Según publicó El País en julio de 2024, la noche del 30 de junio de ese año, agentes de policía acudieron a un apartamento en un barrio acomodado de Madrid tras recibir una llamada por un presunto incidente doméstico.

El reporte preliminar aseguró que Guerrero habría dicho a los agentes que Benedetti, en estado de embriaguez, la había amenazado con un cuchillo y le había cortado la ropa. Los policías no lo detuvieron por su inmunidad diplomática y porque el presunto delito no se encontraba en flagrancia. El informe fue remitido al juzgado de guardia.

La Cancillería colombiana reaccionó semanas después, en 2024, ordenando el regreso inmediato de Benedetti al país para abrir un proceso disciplinario. En paralelo, una fiscal delegada ante la Corte Suprema preparó una posible imputación, pues la denuncia española también fue remitida a las autoridades colombianas.

La nueva versión de la esposa, revelada en 2025

Guerrero y Benedetti, en una de sus apariciones públicas, antes de que estallara la controversia por el episodio que derivó en la intervención de la policía española - crédito Adelina Guerrero / Instagram

Por primera vez desde la polémica, Guerrero decidió entregar su versión, un año y medio después de los hechos. Aseguró que en el episodio de Madrid no hubo agresión física ni amenazas con arma blanca, tal como se informó inicialmente en España.

“Armando nunca me agredió y nunca me amenazó con un cuchillo como dicen por ahí. Lo que sí hizo fue romper unos objetos personales”, afirmó. Explicó que ambos tuvieron una discusión de pocos segundos y que ella decidió salir del lugar “para calmar los ánimos”, momento en el cual Benedetti actuó impulsivamente.

Aseguró también que jamás filtró información a la prensa y que los datos divulgados en 2024 llegaron a los medios por canales diplomáticos, no por ella. Tras los hechos, la pareja estuvo separada durante cuatro a cinco meses, y Guerrero permaneció en Madrid con sus hijos en una situación de vulnerabilidad.

La pareja atravesó una separación temporal después del incidente en Madrid; hoy aseguran vivir un momento de mayor estabilidad - crédito @AABenedetti

“Tuvo un verdadero cambio de vida”

Guerrero relató que, pasado un tiempo, retomaron el diálogo y que Benedetti se sometió a exámenes médicos y a un proceso de rehabilitación por consumo de alcohol y drogas. “Tiene mucho mérito. Lo admiro por el hombre que es hoy”, dijo, afirmando que el diplomático experimentó un “cambio de vida” a raíz de lo sucedido.

Aseguró que el caso podría resolverse mediante imputación o conciliación, pero que ve probable esta última, ya que la relación atraviesa un mejor momento.

Respuesta a críticas y presión mediática

En las declaraciones, Guerrero también respondió a los cuestionamientos de sectores feministas que la han señalado de sumisa por apoyar a su esposo tras el escándalo.“La mujer tiene derecho a la intimidad, a ser autónoma y a tomar sus decisiones. Si no encajas en el molde de las feministas, no les sirves”, afirmó.

Describió la vida junto a Benedetti como “intensa” debido a la exposición mediática constante y a las controversias políticas que él protagoniza. “En lo político, es un vendaval todo el tiempo”, añadió.

“Fue una crisis matrimonial, no un acto de violencia”

Ella destacó que su esposo ha experimentado una transformación personal y espiritual en el último año - crédito Armando Bendetti/X

Guerrero insistió en que el episodio de 2024 marcó un antes y un después en la relación. “Fue una crisis matrimonial de los dos. Le dije: ‘Ya no más’, y me vine a Colombia”, relató. Desde entonces, aseguró, han manejado la relación de forma distinta y hoy viven un periodo de mayor estabilidad.

Destacó la transformación espiritual de Benedetti, que ahora asiste a misa todos los domingos y acude regularmente a confesión. También afirmó que su patrimonio está completamente justificado, como habría concluido un magistrado en Colombia.

Finalmente, expresó que le gustaría que Benedetti se retirara de la política, aunque reconoce que es “su vocación”.

“No existen secretos entre nosotros. Hemos pasado momentos muy duros, pero salimos adelante”, concluyó.