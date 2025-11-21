Sicarios balearon a abogada y esposa del vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje en vía de Jamundí: esto se sabe

Así quedó el vehículo donde se movilizaba la víctima - crédito William Moreno/Facebook

La noche del jueves 20 de noviembre, la calma de Jamundí se vio alterada tras el asesinato de una mujer a manos de sicarios en el barrio El Rosario, hecho que reavivó las preocupaciones por la seguridad en el municipio.

De acuerdo con lo que conoció el diario El País, la víctima fue identificada como Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, de 40 años, que además de ejercer profesionalmente como abogada, era la esposa del vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Jorge Roldán Pérez.

Así se registró el atentado sicarial

Mientras conducía su vehículo por el mencionado barrio, Ramírez Bejarano fue interceptada por dos hombres armados que la siguieron durante varias cuadras en una motocicleta y, al llegar al lugar donde también se encuentra un colegio privado, le dispararon repetidamente.

A raíz del ataque, la víctima perdió el control de la camioneta e impactó contra una ferretería, generando pánico entre los residentes y afectando parte de la infraestructura del establecimiento comercial.

Pese al impacto del choque, la causa de la muerte fue atribuida a las heridas por arma de fuego, que le arrebataron la vida de inmediato en el lugar del hecho.

Por su parte, los sicarios abandonaron la escena sin rumbo conocido, mientras miembros de la comunidad daban alerta a las autoridades por la gravedad de la situación.

“Lo que sucedió anoche en Jamundí es preocupante, pero la seguridad urbana sí depende de las autoridades, de la Alcaldía y de la Policía Metropolitana. Nuestro municipio necesita una estrategia de seguridad muy bien diseñada, y los ciudadanos estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena para tener un plan efectivo”, señaló Stuart León, residente y líder del sector.

Por su parte, Luigi Morales, concejal del municipio, lamentó el deterioro de la seguridad al indicar: “Últimamente está aumentando de manera exorbitante la delincuencia en Jamundí, pero pareciera que esto se ha minimizado, porque pareciera que la vida en Jamundí no tuviera valor. Este es un llamado a que la estrategia de seguridad se priorice”.

La noticia del fallecimiento de Luisa Fernanda Ramírez Bejarano también generó mensajes de condolencias en el ámbito deportivo nacional.

La Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Norte de Santander expresaron sus condolencias por la muerte de Ramírez Bejarano, esposa del vicepresidente de la Federación.

Ambas organizaciones enviaron un mensaje a Roldán y a su familia: “A Jorge y a su familia expresamos nuestras más sinceras condolencias y elevamos una oración a Dios para que les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento”.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre los posibles móviles del crimen. La Policía Metropolitana y las dependencias municipales continúan las investigaciones para identificar a los autores materiales del homicidio y esclarecer las causas que rodean el asesinato de la profesional en derecho.

Otro crimen registrado minutos antes

Además del crimen de Luisa Fernanda Ramírez Bejarano en el barrio El Rosario, medios locales informaron sobre otro hecho violento ocurrido apenas 15 minutos antes en Jamundí. El primer ataque se registró en el barrio Recanto, frente a la Gran Colombia, en el sector de Alfaguara, donde sujetos armados abrieron fuego contra dos civiles de manera sorpresiva.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas al hospital Piloto. Hasta el momento se desconoce la identidad de los heridos y no se reportan personas capturadas por este hecho. Las autoridades se desplazaron al lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y verificar las circunstancias del ataque.

Con estos dos hechos registrados durante la misma noche en diferentes sectores, las autoridades de Jamundí permanecen en máxima alerta, reforzando la presencia policial y redoblando esfuerzos para esclarecer los móviles de estos atentados y dar con el paradero de los responsables.