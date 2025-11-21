Colombia

Resultados Lotería del Quindío jueves 20 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería del Quindío se necesitan al menos 3 mil pesos (Infobae)

La Lotería del Quindío publicó los números ganadores de su último sorteo realizado este jueves 20 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega más de 40 premios principales que suman $9.600 millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 20 de noviembre de 2025.

Número del sorteo: 2990

Números ganadores: 0147-4.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

Esta lotería solo celebra un sorteoa la semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Plan de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio de la Lotería del Quindío?

El tiempo máximo para cobrar un premio de la Lotería del Quindío es de un (1) año contado a partir del día del sorteo, según lo establecido por la Ley 1393 de 2010. Esto significa que desde la fecha en que se realiza el sorteo, tienes hasta un año para presentar tu billete ganador y realizar el trámite de cobro. Pasado este plazo, el derecho a reclamar el premio prescribe y ya no será posible cobrarlo.

Para reclamar, es fundamental conservar el billete original en buen estado, ya que es el documento legal que acredita el premio. Además, dependiendo del monto ganado, deberás presentar documentos adicionales como tu cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) actualizado y certificado bancario para la consignación del premio, especialmente en caso de premios mayores a 5 millones de pesos.

Es importante realizar la reclamación dentro del plazo y en los puntos oficiales indicados por la Lotería del Quindío para evitar inconvenientes. La sola presentación del billete ganador al operador interrumpe el término de prescripción, permitiéndote asegurar tu derecho a cobrar el premio dentro del plazo establecido.

Claves para jugar y ganar en la Lotería del Quindío

Entre las claves para aumentar las posibilidades está la adquisición responsable de billetes o fracciones, revisar detalladamente cada número y conservar el billete original en buen estado.

El tiempo para reclamar premios es de un año desde la fecha del sorteo y para premios mayores es indispensable presentar el billete original con los datos firmados y documentos de identificación. Además, confirmar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar errores o fraudes es fundamental.

La Lotería del Quindío está regulada y fiscalizada para garantizar transparencia y seguridad en su operación. Comprar en puntos autorizados y mantener el recibo o billete seguro es clave para poder cobrar cualquier premio ganado.

También, conocer el plan de premios, incluyendo premios secos y aproximaciones, ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los beneficios y maximizar las oportunidades de éxito en cada sorteo.

